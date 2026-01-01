Para ayudar a automatizar un proceso o una tarea, puedes crear un flujo de trabajo que se inicie cuando se envíe un mensaje en Slack con las palabras clave que especifiques.



Cómo funciona

Configura tu flujo de trabajo para que se inicie con el desencadenante Cuando se publica un mensaje . A continuación, agrega condiciones de palabras clave y canales para que los use el flujo de trabajo.

. A continuación, agrega condiciones de palabras clave y canales para que los use el flujo de trabajo. Las condiciones de palabras clave son conjuntos de palabras clave que deben incluirse o excluirse en un mensaje para iniciar tu flujo de trabajo. Puedes elegir hasta cinco condiciones de palabras clave por flujo de trabajo.

Una vez que publiques tu flujo de trabajo, se iniciará cuando las palabras clave se usen en los canales que especifiques.

Estos tipos de flujos de trabajo no pueden configurarse en canales con personas externas por el momento.

Nota: Los propietarios y administradores pueden restringir quién puede crear flujos de trabajo que se desencadenen mediante un mensaje en Slack y determinar si esos flujos de trabajo pueden usarse en canales privados. Si no ves esta opción en el Generador de flujos de trabajo, ponte en contacto con un propietario o administrador para pedirle ayuda.



Paso 1: Crear tu flujo de trabajo

Para comenzar, deberás crear un flujo de trabajo y seleccionar el evento Cuando se publica un mensaje para iniciarlo.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Nuevo en la parte superior derecha. Selecciona Crear flujo de trabajo. Debajo de Iniciar el flujo de trabajo, haz clic en Elegir un evento y selecciona

Cuando se publica un mensaje. Debajo de Canales, selecciona hasta 20 canales. Cuando se publique tu flujo de trabajo, se iniciará cuando las palabras clave se usen en esos canales. Haz clic en Agregar condición de palabras clave. Debajo de Incluir todas estas palabras clave, escribe las palabras que deseas que desencadenen tu flujo de trabajo y haz clic en Listo. Si prefieres, haz clic en Mostrar filtros avanzados para personalizar aún más tu flujo de trabajo (por ejemplo, para incluir o excluir mensajes de hilos y agentes). Haz clic en Continuar.



Paso 2: Personalizar y publicar tu flujo de trabajo

Una vez que hayas configurado tu desencadenante de flujo de trabajo, estás listo para agregar pasos y publicar tu flujo de trabajo.

Haz clic en Agregar paso. Busca un paso o elige uno de la lista. Sigue las indicaciones para configurar el paso y, luego, haz clic en Guardar. Si lo deseas, agrega más pasos, como una ramificación o un formulario. Cuando tu flujo de trabajo esté completo, haz clic en Finalizar y sigue las solicitudes para publicar tu flujo de trabajo.

Consejo: También puedes crear desencadenantes de eventos usando el evento MensajePublicado para iniciar, programáticamente, un flujo de trabajo desde un mensaje en Slack.