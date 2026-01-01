Para automatizar un proceso o una tarea, puedes crear un flujo de trabajo que se inicie cuando se envíe un mensaje en Slack con las palabras clave que definas.



Funcionamiento

Configura tu flujo de trabajo para que se inicie con el activador Cuando se publica un mensaje y añade las condiciones de palabras clave y los canales que utilizará el flujo de trabajo.

y añade las condiciones de palabras clave y los canales que utilizará el flujo de trabajo. Las condiciones de palabras clave son conjuntos de palabras clave que deben incluirse o excluirse en un mensaje para iniciar el flujo de trabajo. Puedes elegir hasta cinco grupos de condiciones de palabras clave por flujo de trabajo.

Una vez publicado el flujo de trabajo, este se iniciará cuando tus palabras clave se utilicen en los canales especificados.

Estos tipos de flujos de trabajo no pueden configurarse actualmente en canales con personas externas.

Nota: Los propietarios y administradores pueden restringir quién puede crear flujos de trabajo que se activan a través de un mensaje de Slack y si estos flujos de trabajo se pueden usar en canales cerrados. Si no ves estas opciones en el creador de flujos de trabajo, pide ayuda a un propietario o administrador.



Paso 1: Crea tu propio flujo de trabajo

Para empezar, deberás crear un flujo de trabajo y seleccionar el evento Cuando se publica un mensaje para que se inicie.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde Flujos de trabajo, haz clic en Nuevo en la parte superior derecha. Selecciona Crear flujo de trabajo. Debajo de Iniciar el flujo de trabajo, haz clic en Seleccionar un evento y, a continuación, selecciona

Cuando se publica un mensaje. Debajo de Canales, selecciona hasta 20 canales. Cuando se publique tu flujo de trabajo, se iniciará cuando tus palabras clave se utilicen en esos canales. Haz clic en Añadir condición de palabras clave. Debajo de Incluir todas estas palabras clave, introduce las palabras que querrías que activaran tu flujo de trabajo; a continuación, haz clic en Listo. Si quieres, haz clic en Mostrar filtros avanzados para personalizar aún más tu flujo de trabajo (por ejemplo, para incluir o excluir mensajes de hilos de conversaciones y agentes). Haz clic en Continuar.



Paso 2: Personaliza y publica tu flujo de trabajo

Una vez que hayas configurado el activador del flujo de trabajo, puedes añadir pasos y publicar tu flujo de trabajo.

Haz clic en Añadir paso. Busca un paso o elige uno de la lista. Sigue las instrucciones para configurar el paso y, a continuación, haz clic en Guardar. Si quieres, añade más pasos, como una ramificación o un formulario. Una vez completado el flujo de trabajo, haz clic en Finalizar y sigue las instrucciones para publicar tu flujo de trabajo.

Consejo: También puedes crear activadores de eventos mediante el evento Mensaje publicado para activar de forma programada un flujo de trabajo a partir de un mensaje en Slack.