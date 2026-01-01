Aggiungi strumenti
Connetti, semplifica e automatizza. Scopri le potenzialità di app e strumenti.
Avanti Precedente Azioni,attività,registri degli accessi,accessibilità,aggiungi,aggiungi un’appAggiungi membri,Aggiungi a Slack,amministratori,tutte le password,statistiche,android,annuncio,annunci,App Directory,icona app,Apple Watch,approvazione app in corso,archivia,Asana,Atlassian,app automazione,badge,dettagli di fatturazione,fatturazione,Bitbucket,utente bot,box,sfoglia,chiamate,Chiamate:,annulla,modifiche,canali,canale immediatamente,gestione del canale,notifica del canale,suggerimenti del canale,rivendica domini,chiudi,cultura aziendale,esportazioni di conformità,componi,computer,conversazioni,converti,collega,account collegati,collegamento,connessione in corso,copia messaggi,crea,personalizzazione,personalizza,personalizza SAML,personalizza,team di assistenza clienti,esportazioni dei dati,sicurezza dei dati,disattiva,canali predefiniti,elimina,eliminazione,implementa Slack,desktop,messaggi diretti,directory,disattiva,scopri e unisciti,Scopri API,nome visualizzato,MD,non disturbare,dominio,domini,downgrade,dropbox,duplica account,modifica,modifiche in corso,formazione,indirizzo e-mail,e-mail,emoji,emoticon,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,esecutivi,esporta,pagamenti non andati a buon fine,fatturazione corretta,domande frequenti,ricerca in corso,formato,formattazione in corso,framework per app,prove gratuite,generale,introduzione,giphy,integrazione github,organizzazione github,github,glossario,google apps,google calendar,google drive,ospiti,in evidenza,hipchat,risorse umane,IFTTT,importa,WebHook in arrivo,integrazioni,ios,invita,team IT,JIRA,unisciti,Continua così,layout di tastiera,tasti per azioni rapide,Accesso Portachiavinotifiche parola chiave,lingua,lingue,abbandona,anteprime dei link,caricamento in corso,limiti,link,linux,mac,gestisci area di lavoro,gestisci le app,gestisci i membri,marketing,tagga,unisci,azioni del messaggio,i messaggi sono visualizzati,visualizzazione messaggio,prodotti microsoft,dispositivo mobile,push per dispositivo mobile,sposta canali,spostamento in corso delle aree d lavoro,multiplo,disattiva audio,nome,nomi,rumore,no profit,notifica,OneDrive,carica,proprietari,password,pagamento,pagamenti,autorizzazioni,telefoni,fissare,piano,piani,piano plus,sondaggio,proprietario principale,informative sulla privacy,definisci priorità delle attività,privato,canale privato,file e note private,gestione dei progetti,canale pubblico,scopo,Commutatore rapido,racchiudi tra virgolette,riattiva,leggi,ricerca personale,informazioni sul referente,promemoria,rimuovi,rinomina,conservazione,Richiedi nuova area di lavoro,ruolo,ruoli,RSS,vendite,Salesforce,SAML,SCIM,provisioning SCIM,utilità per la lettura dello schermo,cerca,invia,durata della sessione,condividi messaggi,condividi,canale condiviso,canali condivisi,barra laterale,accedi,disconnettiti,modalità di registrazione,single sign-on,giorno Slack,Slack for Teams,Notifiche Slack,Salva file e note,Contratti di servizio,ServiceNow,registrati,stato Slack,slackbot,comandi slash,frammento,posponi,sviluppatori software,aggiungi a preferiti,statistiche,Stride,sincronizza,tablet,tassa,conversazioni,fuso orario,suggerimenti,elenchi attività,argomento,valutazione canali,Condizioni d’uso,Trello,risoluzione problemi,problemi di ricezione,presentazione,twitter,autenticazione a due fattori,messaggi non letti,aggiornamenti,esegui l’aggiornamento,carica,nome utente,gruppi di utenti,URL,ferie,fornitore e rimessa,video,chiamata vocale,voce,cosa è,cosa è importante,inserimento nell'elenco elementi consentiti,telefono windows,windows,lavoro in corso su,app area di lavoro,richieste di creazione area di lavoro,individuazione area di lavoro,impostazioni area di lavoro,wunderlist,le tue azioni,Zapier,zoom,funzioni,#generale,Spazio di archiviazione file,post,modalità scura,tema,Workflow Builder,voce,video,condivisione schermo,workflow,Outlook Calendar,Membri invitati,Trasferire la proprietà,Elenco elementi consentiti,Enterprise Key Management,Sicurezza livello di trasporto,Autenticazione cliente avanzata,CSV,file di testo,ore di lavoro, Ricerca “[termine]” Vedi [n]+ altri risultati → Creare un workflow di Slack che si avvia con una parola chiave
Per automatizzare un processo o un'attività, puoi creare un
workflow che si avvia quando viene inviato un messaggio in Slack con le parole chiave specificate.
Funzionamento
Configura il workflow in modo che inizi col
trigger Quando viene postato un messaggio, quindi aggiungi le condizioni per parole chiave e canali che il workflow deve utilizzare.. Le condizioni per parole chiave sono set di parole chiave che devono essere incluse o escluse in un messaggio per avviare il workflow. Puoi scegliere fino a cinque condizioni per parole chiave per ogni workflow.
Dopo aver pubblicato il workflow, questo si avvierà quando vengono usate le tue parole chiave nei canali che hai specificato.
Questi tipi di workflow non possono essere configurati al momento
nei canali con persone esterne. Nota: I proprietari e gli amministratori possono limitare chi può creare dei workflow che si attivano con un messaggio in Slack e se questi workflow possono essere utilizzati in canali privati. Se non visualizzi questa opzione in Workflow Builder, chiedi assistenza a un proprietario o a un amministratore.
Passaggio 1: Crea il tuo workflow
Per iniziare, devi
creare un workflow e selezionare l’evento Quando viene postato un messaggio per avviarlo.
Dal desktop, fai clic su
Agenti e strumenti nella barra laterale. Da
Workflow , clicca su Nuovo in alto a destra. Seleziona
Crea workflow . In
Avvia il workflow, clicca su Scegli un evento , quindi seleziona Quando viene postato un messaggio . In
Canali, seleziona fino a 20 canali. Quando viene pubblicato il workflow, si avvierà quando vengono usate le tue parole chiave in quei canali. Clicca su
Aggiungi condizione per parole chiave. In
Includi tutte queste parole chiave, inserisci le parole che vuoi utilizzare per avviare il workflow, quindi fai clic su Fatto. Se vuoi, fai clic su
Mostra filtri avanzati per personalizzare ulteriormente il tuo workflow (es. per includere o escludere i messaggi da conversazioni e agenti). Clicca su
Continua.
Passaggio 2: Personalizza e pubblica il workflow
Una volta configurato il trigger del workflow, è il momento di
aggiungere dei passaggi e pubblicare il workflow.
Clicca su
Aggiungi passaggio . Cerca un passaggio o scegline uno dall’elenco.
Segui le istruzioni per configurare il passaggio, quindi clicca su
Salva. Se vuoi, aggiungi ulteriori passaggi come un ramo o un modulo. Quando il workflow è completo, fai clic su
Completa, quindi segui i prompt per Pubblicare il workflow. Suggerimento: puoi anche creare degli eventi trigger utilizzando l’evento MessagePosted per avviare in modo programmatico un workflow da un messaggio in Slack.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i
membri effettivi (impostazione predefinita) Disponibile per i
piani a pagamento Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Ops! Si è verificato un problema. Riprova più tardi.