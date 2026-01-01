Para automatizar processos e tarefas, é possível criar um fluxo de trabalho que seja iniciado quando as pessoas enviarem uma mensagem no Slack com palavras-chave especificadas por você.



Como funciona

Configure seu fluxo de trabalho para ser iniciado com o acionador Quando uma mensagem é postada e depois adicione as condições de palavras-chave e canais que o fluxo de trabalho utilizará.

e depois adicione as condições de palavras-chave e canais que o fluxo de trabalho utilizará. Condições de palavras-chave são conjuntos de palavras-chave que devem ser incluídos ou excluídos de uma mensagem para iniciar seu fluxo de trabalho. Você pode escolher até cinco condições de palavras-chave por fluxo de trabalho.

Após a publicação do fluxo de trabalho, ele será iniciado quando as palavras-chave forem usadas nos canais especificados por você.

Esses tipos de fluxo de trabalho não podem ser configurados em canais com pessoas externas no momento.

Observação: os proprietários e os administrativos podem restringir quem pode criar fluxos de trabalho acionados por uma mensagem no Slack e se esses fluxos de trabalho podem ser usados em canais privados. Se você não encontrar essas opções no criador de fluxo de trabalho, entre em contato com um proprietário ou administrador para pedir ajuda.



Etapa 1: Criar seu fluxo de trabalho

Para começar, você deverá criar um fluxo de trabalho e selecionar o evento Quando uma mensagem é postada para iniciá-lo.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Novo no canto superior direito. Selecione Criar fluxo de trabalho. Abaixo de Iniciar fluxo de trabalho, clique em Escolher um evento e, em seguida, selecione

Quando uma mensagem é postada. Em Canais, selecione até 20 canais. Quando seu fluxo de trabalho for publicado, ele será iniciado quando as palavras-chave forem usadas nesses canais. Clique em Adicionar condição de palavra-chave. Abaixo de Incluir todas estas palavras-chave, insira as palavras que devem ser acionadas pelo seu fluxo de trabalho e clique em Concluir. Se quiser, clique em Mostrar filtros avançados para personalizar ainda mais seu fluxo de trabalho (por exemplo, para incluir ou excluir mensagens de conversas e agentes). Clique em Continuar.



Etapa 2: Personalizar e publicar seu fluxo de trabalho

Depois de configurar o acionador do seu fluxo de trabalho, você poderá adicionar etapas e publicar o fluxo de trabalho.

Clique em Adicionar etapa. Pesquise uma etapa ou escolha uma na lista. Siga as instruções para configurar a etapa e clique em Salvar. Se quiser, adicione mais etapas, como uma ramificação ou um formulário. Quando o fluxo de trabalho for concluído, clique em Concluir e siga as instruções para publicá-lo.

Dica: Também é possível criar acionadores de eventos usando o evento MessagePosted para iniciar um fluxo de trabalho de mensagem no Slack de forma programada.