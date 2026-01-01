Tools verbinden und Aufgaben automatisieren
Verbinden, vereinfachen und automatisieren. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen mit Apps und Tools.
Weiter Zurück Aktionen,Aktivität,Zugriffs-Logs,Barrierefreiheit,hinzufügen,App hinzufügen,Mitglieder hinzufügen,Zu Slack hinzufügen,Administratoren,alle Passwörter,Analytik,Android,Mitteilung,Mitteilungen,App-Verzeichnis,App-Symbol,Apple Watch,Apps genehmigen,archivieren,Asana,Atlassian,Automatisierungs-Apps,Badge,Rechnungsdaten,Rechnungsstellung,Bitbucket,Bot-Benutzer,Box,Durchsuchen,Anrufe,Anrufe:,abbrechen,Änderungen,Channels,Channel sofort,Channel-Management,Channel-Benachrichtigung,Channel-Vorschläge,Domains beanspruchen,schließen,Unternehmenskultur,Compliance-Exporte,verfassen,Computer,Unterhaltungen,konvertierenverbinden,verknüpfte Accounts,Verbindung,verbinden,Nachrichten kopieren,erstellen,Anpassung,anpassen,Benutzerdefinierte SAML,benutzerdefiniert,Kunden-Support-Teams,Datenexporte,Datensicherheit,deaktivieren,Standard-Channels,löschen,Löschung,Slack bereitstellen,Desktop,Direktnachrichten,Verzeichnis,deaktivieren,entdecken und beitreten,Ermittlungs-APIs,Anzeigename,DMs,Bitte nicht stören,Domain,Domains,Downgrade,Dropbox,doppelte Accounts,bearbeiten,Bearbeitung,Bildung,E-Mail-AdresseE-Mail,Emoji,Emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility ManagementFührungskräfte,exportieren,abgelehnte Zahlungen,Faire Rechnungsstellung,FAQs,finden,Format,Formatierung,Framework für Apps,kostenlose Testversionen,allgemein,erste Schritte,giphy,Github-Integration,Github-Organisation,Github,Glossar,Google Apps,Google Kalender,Google Drive,Gäste,Highlights,HipChat,Personalbereich,IFTTT,importieren,Eingehende Webhooks,Integrationen,iOs,einladen,IT-Teams,JIRA,beitreten,Dran bleiben,Tastatur-Layout,Tastaturkürzel,Schlüsselbund-Zugriff,Keyword-Benachrichtigungen,Sprache,Sprachen,verlassen,Vorschau von Links,laden,Limits,Links,Linux,Mac,Workspace verwalten,Apps verwalten,Mitglieder verwalten,Marketing,Erwähnung,zusammenführen,Nachrichtenaktionen,Nachrichten werden angezeigt,Nachrichtenanzeige,Microsoft-Produkte,mobil,mobile Push,Channels übertragen,Workspaces übertragen,mehrere,stummschalten,Name,Namen,Lärm,Nonprofit-Organisationen,benachrichtigen,OneDrive,onboarden,Inhaber,Passwort,Zahlung,Zahlungen,Berechtigungen,Telefone,pinnen,Plan,Pläne,Plus-Plan,Umfragen,primäre Inhaberschaft,Datenschutzrichtlinien,Aufgaben priorisieren,geschlossen,geschlossener Channel,geschlossene Notizen und Dateien,Projekt-Management,offener Channel,Zielsetzung,Quick-Switcher,Zitat,reaktivieren,lesen,Personalbeschaffung,Referrer-Informationen,Erinnerung,entfernen,umbenennen,Aufbewahrung,Neuen Workspace anfordern,Rolle,Rollen,RSS,Vertrieb,Salesforce,SAML,SCIM,SCIM-Zugriffsrechte,Screenreader,Suche,senden,Sitzungsdauer,Nachrichten teilen,teilen,Geteilter Channel,Geteilte Channels,Seitenleiste,anmelden,abmelden,Account-Erstellungsmodus,Einmaliges Anmelden,Slack-Tag,Slack für Teams,Slack-Benachrichtigungen,Notizen und Dateien speichern,Service-Level-Agreements,ServiceNow,Account erstellen,Slack-Status,Slackbot,Slash-Befehle,Snippet,pausieren,Software-Entwickler,Sternmarkierung,Statistiken,Stride,synchronisieren,Tablets,Steuer,Threads,Zeitzone,Tipps,To-do-Listen,Thema,Triage-Channels,Nutzungsbedingungen,Trello,Fehlerbehebung,Schwierigkeiten beim Empfang,Tour,Twitter,Zwei-Faktor-Authentifizierung,Ungelesene Nachrichten,Updates,Upgrade,hochladen,Benutzername,Benutzergruppen,URL,Urlaub,Anbieter- und Überweisung,Video,Audio-Anruf,Audio,was ist,Was ist wichtig,auf Positivliste setzen,Windows Phone,Windows,Arbeiten in,Workspace-Apps,Anfragen für Workspace-Erstellung,Workspace-Auffindbarkeit,Workspace-Einstellungen,Wunderlist,deine Aktionen,Zapier,zoom,Funktionen,#allgemein,Dateispeicherung,Beiträge,Dark Mode,Design,Workflow-Builder,Audio,Video,Bildschirmfreigabe,Workflows,Outlook-Kalender,Eingeladene Mitglieder,Inhaberschaft übertragen,Positivliste,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Starke Kundenauthentifizierung,CSVTextdatei,Arbeitszeiten, Suche nach „[term]“ [n]+ weitere Ergebnisse anzeigen → Erstellen eines Slack-Workflows, der durch ein Keyword gestartet wird
Zum Automatisieren eines Prozesses oder einer Aufgabe kannst du einen
Workflow erstellen, der gestartet wird, wenn in Slack eine Nachricht mit den von dir angegebenen Keywords gesendet wird.
So funktioniert es
Richte deinen Workflow so ein, dass er durch den
Trigger Wenn eine Nachricht gepostet wird gestartet wird, und füge dann Keyword-Bedingungen und Channels hinzu, die vom Workflow verwendet werden sollen. Keyword-Bedingungen sind Keywords, die in einer Nachricht enthalten sein müssen oder nicht enthalten sein dürfen, damit der Workflow gestartet wird. Du kannst bis zu fünf Keyword-Bedingungen pro Workflow auswählen.
Nachdem du den Workflow veröffentlicht hast, wird er gestartet, sobald die von dir angegebenen Keywords in den von dir angegebenen Channels verwendet werden.
Diese Arten von Workflows können derzeit nicht in
Channels mit externen Personen konfiguriert werden. Hinweis: Inhaber:innen und Administrator:innen können einschränken, wer Workflows erstellen darf, die durch eine Nachricht in Slack ausgelöst werden, und festlegen, ob diese Workflows in Geschlossenen Channels verwendet werden dürfen. Wenn dir diese Optionen im Workflow-Builder nicht angezeigt werden, bitte eine:n Inhaber:in oder Administrator:in um Hilfe.
Schritt 1: Workflow erstellen
Zunächst musst du einen
Workflow erstellen und das Ereignis Wenn eine Nachricht gepostet wird für den Start auswählen.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Agenten und Tools. Klicke in
Workflows oben rechts auf Neu. Wähle
Workflow erstellen aus. Klicke unter
Workflow starten auf Ereignis auswählen und wähle dann Wenn eine Nachricht gepostet wird aus. Unter
Channels kannst du bis zu 20 Channels auswählen. Wenn dein Workflow veröffentlicht ist, wird er gestartet, sobald die von dir angegebenen Keywords in diesen Channels verwendet werden. Klicke auf
Keyword-Bedingung hinzufügen. Gib unter
Alle diese Keywords berücksichtigen die Wörter ein, die den Workflow auslösen sollen, und klicke dann auf Fertig. Bei Bedarf kannst du auf
Erweiterte Filter anzeigen klicken, um deinen Workflow genauer anzupassen (z. B. durch Ein- oder Ausschließen von Nachrichten in Threads und Agenten). Klicke auf
Weiter.
Schritt 2: Workflow anpassen und veröffentlichen
Nachdem du den Workflow-Trigger konfiguriert hast, kannst du dem Workflow
Schritte hinzufügen und ihn veröffentlichen.
Klicke auf
Schritt hinzufügen. Suche nach einem Schritt oder wähle einen aus der Liste aus.
Befolge die Anweisungen, um den Schritt zu konfigurieren, und klicke dann auf
Speichern. Bei Bedarf kannst du weitere Workflow-Schritte wie z. B. eine Zweigstelle oder ein Formular hinzufügen. Wenn du fertig bist, klicke auf
Abschließen und folge dann den Aufforderungen, um den Workflow zu veröffentlichen. Tipp: Du kannst auch Ereignis-Trigger erstellen, bei denen das Ereignis MessagePosted verwendet wird, um aus einer Nachricht in Slack programmgesteuert einen Workflow zu erstellen.
Wer kann diese Funktion benutzen? Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!