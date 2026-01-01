Zum Automatisieren eines Prozesses oder einer Aufgabe kannst du einen Workflow erstellen, der gestartet wird, wenn in Slack eine Nachricht mit den von dir angegebenen Keywords gesendet wird.



So funktioniert es

Richte deinen Workflow so ein, dass er durch den Trigger Wenn eine Nachricht gepostet wird gestartet wird, und füge dann Keyword-Bedingungen und Channels hinzu, die vom Workflow verwendet werden sollen.

gestartet wird, und füge dann Keyword-Bedingungen und Channels hinzu, die vom Workflow verwendet werden sollen. Keyword-Bedingungen sind Keywords, die in einer Nachricht enthalten sein müssen oder nicht enthalten sein dürfen, damit der Workflow gestartet wird. Du kannst bis zu fünf Keyword-Bedingungen pro Workflow auswählen.

Nachdem du den Workflow veröffentlicht hast, wird er gestartet, sobald die von dir angegebenen Keywords in den von dir angegebenen Channels verwendet werden.

Diese Arten von Workflows können derzeit nicht in Channels mit externen Personen konfiguriert werden.

Hinweis: Inhaber:innen und Administrator:innen können einschränken, wer Workflows erstellen darf, die durch eine Nachricht in Slack ausgelöst werden, und festlegen, ob diese Workflows in Geschlossenen Channels verwendet werden dürfen. Wenn dir diese Optionen im Workflow-Builder nicht angezeigt werden, bitte eine:n Inhaber:in oder Administrator:in um Hilfe.



Schritt 1: Workflow erstellen

Zunächst musst du einen Workflow erstellen und das Ereignis Wenn eine Nachricht gepostet wird für den Start auswählen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke in Workflows oben rechts auf Neu. Wähle Workflow erstellen aus. Klicke unter Workflow starten auf Ereignis auswählen und wähle dann

Wenn eine Nachricht gepostet wird aus. Unter Channels kannst du bis zu 20 Channels auswählen. Wenn dein Workflow veröffentlicht ist, wird er gestartet, sobald die von dir angegebenen Keywords in diesen Channels verwendet werden. Klicke auf Keyword-Bedingung hinzufügen. Gib unter Alle diese Keywords berücksichtigen die Wörter ein, die den Workflow auslösen sollen, und klicke dann auf Fertig. Bei Bedarf kannst du auf Erweiterte Filter anzeigen klicken, um deinen Workflow genauer anzupassen (z. B. durch Ein- oder Ausschließen von Nachrichten in Threads und Agenten). Klicke auf Weiter.



Schritt 2: Workflow anpassen und veröffentlichen

Nachdem du den Workflow-Trigger konfiguriert hast, kannst du dem Workflow Schritte hinzufügen und ihn veröffentlichen.

Klicke auf Schritt hinzufügen. Suche nach einem Schritt oder wähle einen aus der Liste aus. Befolge die Anweisungen, um den Schritt zu konfigurieren, und klicke dann auf Speichern. Bei Bedarf kannst du weitere Workflow-Schritte wie z. B. eine Zweigstelle oder ein Formular hinzufügen. Wenn du fertig bist, klicke auf Abschließen und folge dann den Aufforderungen, um den Workflow zu veröffentlichen.

Tipp: Du kannst auch Ereignis-Trigger erstellen, bei denen das Ereignis MessagePosted verwendet wird, um aus einer Nachricht in Slack programmgesteuert einen Workflow zu erstellen.