Comparte clips de audio y video de hasta cinco minutos de duración en Slack para comunicarte fácilmente con tu equipo sin importar su zona horaria o ubicación. Cualquier persona en un canal o conversación de mensajes directos puede reproducir los clips y responder en un hilo con un clip propio.



Grabar un clip de video

Computadora iOS Android Desde un canal o conversación de mensajes directos, haz clic en el ícono de la cámara en el campo de mensaje. Selecciona una ventana para compartir tu pantalla y haz clic en Grabar. (Además, puedes compartir la pantalla luego de comenzar la grabación). Cuando hayas terminado, haz clic en Detener la grabación y elige una miniatura. Puedes hacer clic en Listo y, si lo prefieres, agregar un mensaje antes de hacer clic en el ícono de avión de papel para enviar tu clip. Para incluir una transcripción para el video, haz clic en el ícono Generar transcripción.

Personalizar un clip Puedes elegir opciones en los ajustes antes de la grabación de un clip o mientras grabas: Enciende o apaga tu cámara.

Silencia o reactiva tu audio.

Desenfoca el fondo o carga una imagen de fondo.

Selecciona una cámara o un micrófono diferentes.

Carga un video existente como clip. Abre un canal o un mensaje directo y pulsa el campo de mensaje. Pulsa el signo más y selecciona Grabar un clip de video. Pulsa el botón Grabar. Cuando hayas terminado, vuelve a pulsar el botón Grabar. A continuación, pulsa Usar video. Si quieres, agrega un mensaje y pulsa el ícono de avión de papel para enviar el clip. Para incluir una transcripción para el video, mantén pulsado el mensaje y selecciona Generar transcripción. Abre un canal o un mensaje directo y pulsa el campo de mensaje. Pulsa el signo más y selecciona Grabar un clip de video. Pulsa el botón Grabar. Cuando hayas terminado, vuelve a pulsar el botón Grabar. Luego, pulsa Adjuntar. Si quieres, agrega un mensaje y pulsa el ícono de avión de papel para enviar el clip. Para incluir una transcripción para el video, mantén pulsado el mensaje y selecciona Generar transcripción.

Consejo: Los subtítulos opcionales también están disponibles en todos los clips de video.



Grabar un clip de audio

Computadora iOS Android Desde un canal o mensaje directo, haz clic en el ícono del micrófono en el campo de mensaje para empezar la grabación. Cuando hayas terminado, haz clic en la marca de verificación para detener la grabación. Si quieres, agrega un mensaje. Luego, haz clic en el ícono de avión de papel. Para incluir una transcripción del audio, haz clic en el ícono Generar transcripción. Abre un canal o un mensaje directo y pulsa el campo de mensaje. Pulsa el signo más y selecciona Grabar un clip de audio. Cuando hayas terminado, pulsa la marca de verificación para detener la grabación. Si quieres, agrega un mensaje. Luego, pulsa el ícono de avión de papel. Para incluir una transcripción para el video, mantén pulsado el mensaje y selecciona Generar transcripción. Abre un canal o un mensaje directo y pulsa el campo de mensaje. Pulsa el signo más y selecciona Grabar un clip de audio. Cuando hayas terminado, pulsa la marca de verificación para detener la grabación. Si quieres, agrega un mensaje. Luego, pulsa el ícono de avión de papel. Para incluir una transcripción para el video, mantén pulsado el mensaje y selecciona Generar transcripción.



Eliminar un clip

Si tienes permiso para editar o eliminar mensajes, puedes eliminar los clips que has grabado.

Computadora iOS Android Desplázate sobre un clip y haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Eliminar clip. Haz clic en Sí, eliminar este clip. Eliminar un clip de video Pulsa el clip y, luego, el ícono de tres puntos. Pulsa Eliminar. Pulsa Sí, eliminar clip.

Eliminar un clip de audio Mantén pulsado el clip. Pulsa Eliminar y, luego, Sí, eliminar clip. Eliminar un clip de video Pulsa el clip y, luego, el ícono de tres puntos. Pulsa Eliminar. Nuevamente pulsa Eliminar.

Eliminar un clip de audio Mantén pulsado el clip. Pulsa Eliminar y vuelve a pulsar Eliminar.

Nota: Los clips obedecen la misma política de conservación que otros archivos en Slack.



Resolución de problemas de grabación

Si tienes problemas con el audio o el video al grabar clips, sigue leyendo para aprender a solucionar algunos problemas comunes.



Comprobar las fuentes de entrada de audio

Si el audio no funciona cuando grabas, ve a tus preferencias de audio y video en la aplicación para computadora de Slack.

Desde tu computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la parte superior derecha. Selecciona Preferencias en el menú. Haz clic en Audio y video en la columna de la izquierda.

Cuando hayas abierto las preferencias, comprueba lo siguiente:

Asegúrate de haber seleccionado el micrófono y el altavoz correctos.

Para probar el micrófono, pronuncia unas palabras. Si el medidor de voz no sube y baja a medida que hablas, prueba las otras opciones del menú desplegable del micrófono.



Comprobar los ajustes de audio

Comprueba que el audio no esté silenciado, luego confirma que Slack tiene permiso para acceder al micrófono:

Mac Windows Abre Preferencias del sistema. Haz clic en Seguridad y privacidad, y, luego, en la pestaña Privacidad. Selecciona Micrófono de la lista de la izquierda. Marca la casilla junto a Slack. Si está marcada, desmárcala y vuélvela a marcar. Si usas Windows 10, sigue los pasos que se indican a continuación para asegurarte de que concediste a Slack acceso al micrófono: Abre Ajustes. Selecciona Privacidad. Haz clic en Micrófono. Activa los ajustes para permitir que las aplicaciones accedan a tu micrófono. En la lista de aplicaciones de Microsoft Store, busca Slack y activa los ajustes.



Comprueba los ajustes de cámara y video

Si la cámara no funciona cuando grabas, es posible que debas otorgar acceso a Slack en los ajustes del sistema de tu computadora:

Mac Windows Abre Preferencias del sistema. Haz clic en Seguridad y privacidad, y, luego, en la pestaña Privacidad. Haz clic en Cámara. Marca la casilla junto a Slack. Si está marcada, desmárcala y vuélvela a marcar. Abre Ajustes. Selecciona Privacidad. Haz clic en Cámara. Activa los ajustes para permitir que las aplicaciones accedan a tu cámara. En la lista de aplicaciones de Microsoft Store, busca Slack y activa los ajustes.