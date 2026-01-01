En una organización Enterprise, puedes usar Slack Connect con equipos del plan Gratuito para facilitar el trabajo con personas que no forman parte de tu empresa. De forma predeterminada, los equipos que usan la versión gratuita de Slack pueden unirse a los canales a los que los inviten en tu organización sin tener que cambiar de plan o iniciar una prueba gratuita.



Administrar las conexiones con equipos del plan Gratuito

Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar un ajuste para determinar si se puede invitar a equipos del plan Gratuito a los canales de Slack Connect. Si cambias este ajuste, solo se aplicará a invitaciones que se envíen desde tu organización en el futuro.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes. Haz clic en la pestaña Canales. Junto a Los equipos con el plan Gratuito pueden unirse a canales sin iniciar una prueba gratis, haz clic en Editar. Marca o elimina la selección de la casilla junto a Activar y haz clic en Guardar ajuste.



Qué pueden esperar los equipos del plan Gratuito

Aquí se describe lo que pueden esperar los equipos del plan Gratuito al trabajar con tu empresa en canales de Slack Connect:

La visibilidad de los mensajes y archivos (incluidos canvas y listas) depende de los ajustes de conservación del espacio de trabajo gratuito. Con una política de conservación de un año, se eliminarán los mensajes y archivos que tengan más de un año de antigüedad, excepto los de los canales de Slack Connect. Con una política de conservación de 90 días, se eliminarán los mensajes y archivos de todos los canales después de 90 días.

Los miembros del canal pueden iniciar juntas y unirse a ellas, grabar clips de audio y video, agregar y usar aplicaciones y usar flujos de trabajo en el canal.

Las personas de los equipos del plan Gratuito se pueden unir a los canales de Slack Connect a los que los inviten, pero no pueden enviar invitaciones para otras organizaciones.