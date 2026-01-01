En una organización Enterprise, puedes usar Slack Connect con equipos del plan Gratuito para trabajar con personas ajenas a tu empresa con mayor fluidez. De manera predeterminada, los equipos que utilizan la versión gratuita de Slack pueden unirse a los canales a los que están invitados en la organización sin necesidad de actualizar o iniciar una versión de prueba gratuita.



Administra las conexiones con equipos del plan Gratuito

Los propietarios y administradores de la organización pueden gestionar una opción para determinar si se puede invitar a los equipos del plan Gratuito a canales de Slack Connect. Si cambias esta opción, solo afectará a las futuras invitaciones que se envíen desde tu organización en el futuro.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Ajustes. Haz clic en la pestaña Canales. Junto a Los equipos del plan Gratuito pueden unirse a los canales sin tener que iniciar una prueba gratuita, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Activar y, después, haz clic en Guardar ajuste.



¿Qué pueden esperar los equipos del plan Gratuito?

A continuación se muestran algunos detalles más sobre lo que los equipos del plan Gratuito podrán esperar cuando trabajen con tu empresa en los canales de Slack Connect:

El hecho de que los mensajes y archivos (incluidos los canvas y las listas) estén visibles depende de los ajustes de retención del espacio de trabajo gratuito. Con una política de retención de un año, los mensajes y archivos con una antigüedad superior a un año se eliminarán, excepto los que estén en los canales de Slack Connect. Con una política de retención de 90 días, los mensajes y archivos de todos los canales se eliminarán pasados 90 días.

Los miembros del canal pueden iniciar y unirse a juntas, grabar audio y clips de vídeo, añadir y usar aplicaciones y usar flujos de trabajo en el canal.

Las personas de los equipos del plan Gratuito pueden unirse a canales de Slack Connect a los que sean invitadas, pero no podrán enviar invitaciones para trabajar con otras organizaciones.