Em uma organização Enterprise, é possível usar o Slack Connect com equipes gratuitas para trabalhar com pessoas de fora da empresa de forma mais integrada. Por padrão, as equipes que usam a versão gratuita do Slack podem entrar nos canais da sua organização para os quais tenham sido convidadas, tudo isso sem precisar fazer upgrade ou começar um teste gratuito.



Gerenciar conexões com equipes em planos gratuitos

Os proprietários e administradores de organizações podem gerenciar uma configuração para determinar se equipes gratuitas podem ser convidadas para canais do Slack Connect. Se você alterar essa configuração, somente os futuros convites enviados pela organização serão afetados.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Slack Connect, na barra lateral esquerda, e depois selecione Configurações. Clique na guia Canais. Ao lado de Equipes gratuitas podem participar de canais sem iniciar um teste gratuito, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Ativar, depois clique em Salvar configuração.



O que as equipes no plano gratuito podem esperar?

Veja mais detalhes sobre o que as equipes gratuitas podem esperar ao trabalhar sua empresa nos canais do Slack Connect:

A visibilidade de mensagens e arquivos (incluindo canvas e listas) depende das configurações de retenção do workspace gratuito. Com a política de retenção de um ano, mensagens e arquivos com mais de um ano são excluídos, exceto aqueles nos canais do Slack Connect. Na política de retenção de 90 dias, mensagens e arquivos serão excluídos de todos os canais após 90 dias.

Os membros do canal podem iniciar círculos e entrar neles, gravar clipes de áudio e vídeo, adicionar e usar apps, além de usar fluxos de trabalho no canal.

As pessoa que fazem parte de equipes gratuitas podem entrar em canais do Slack Connect para os quais tenham sido convidadas, mas não podem enviar convites para outras organizações.