Utilizzare Slack Connect con i team con piano Free
Utilizzare Slack Connect con i team con piano Free
In un’organizzazione aziendale, puoi utilizzare Slack Connect con i team con piano Free per facilitare il lavoro con persone esterne all’azienda. Per impostazione predefinita, i team che utilizzano la versione gratuita di Slack possono entrare nei canali a cui vengono invitati nella tua organizzazione senza dover effettuare aggiornamenti o iniziare la prova gratuita.
Gestire le connessioni con i team con piano Free
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono gestire un’impostazione per determinare se i team con piani Free possono essere invitati ai canali Slack Connect. Se modifichi questa impostazione, verrà applicata solo agli inviti futuri inviati dalla tua organizzazione.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, poi seleziona Impostazioni.
Clicca sulla scheda Canali.
Accanto a I team con piani gratuiti possono entrare nei canali senza iniziare una prova gratuita, clicca su Modifica.
Seleziona o deseleziona la casella accanto ad Abilita, poi clicca su Salva impostazione.
Cosa possono aspettarsi i team con piano Free
Ecco alcuni dettagli aggiuntivi su cosa i team con piano Free possono aspettarsi quando lavorano con la tua azienda nei canali di Slack Connect:
La visibilità dei messaggi e dei file (compresi canvas ed elenchi) dipende dalle impostazioni di conservazione dell’area di lavoro gratuita. Con criteri di conservazione di un anno, i messaggi e i file più vecchi di un anno verranno eliminati, ad eccezione di quelli nei canali Slack Connect. Con criteri di conservazione di 90 giorni, i messaggi e i file verranno eliminati da tutti i canali dopo 90 giorni.