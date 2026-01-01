In einer Unternehmensorganisation kannst du Slack Connect mit kostenlosen Teams nutzen, um noch einfacher mit Leuten außerhalb deines Unternehmens zusammenzuarbeiten. Standardmäßig können Teams,die die kostenlose Version von Slack verwenden, Channels beitreten, zu denen sie in deiner Organisation eingeladen werden, ohne ein Upgrade vornehmen oder ein kostenloses Probe-Abo starten zu müssen.



Verwalte Slack Connections mit kostenlosen Teams

Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können eine Einstellung verwalten, um festzulegen, ob kostenlose Teams zu Slack Connect-Channels eingeladen werden können. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nur auf zukünftige Einladungen aus, die von deiner Organisation gesendet werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Einstellungen aus. Klicke auf den Tab Channels. Klicke neben Teams mit kostenlosem Plan können Channels beitreten, ohne ein kostenloses Probeabo zu starten auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kästchen neben Aktivieren und klicke dann auf Einstellung speichern.



Was du vom kostenlosen Plan erwarten kannst

Hier erhältst du weitere Informationen dazu, was kostenlose Teams bei der Zusammenarbeit mit deinem Unternehmen in Slack Connect-Channels erwarten können:

Ob Nachrichten und Dateien (einschließlich Canvases und Listen) sichtbar bleiben, hängt von den Aufbewahrungseinstellungen des freien Workspace ab. Bei einer Aufbewahrungsrichtlinie von einem Jahr werden Nachrichten und Dateien gelöscht, die älter als ein Jahr sind, diejenigen in Slack Connect-Channels ausgenommen. Bei einer Aufbewahrungsrichtlinie von 90 Tagen werden Nachrichten und Dateien nach 90 Tagen aus allen Channels gelöscht.

Channel-Mitglieder können Huddles starten und ihnen beitreten, Sprach- und Videonachrichten aufzeichnen, Apps hinzufügen und verwenden und im Channel Workflows verwenden.

Personen aus kostenlosen Teams können Slack Connect-Channels beitreten, zu denen sie eingeladen wurden, aber keine Einladungen an weitere Organisationen versenden.