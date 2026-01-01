Agrega y configura servidores del protocolo de contexto modelo (MCP) de Salesforce en Slack para conectar Slackbot con Salesforce o Data 360. Cuando agregas un servidor del MCP, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar Slackbot para realizar acciones en Salesforce sin salir de Slack.

Cómo funciona

Cuando se establece y configura un servidor del MCP en Slack, los miembros pueden acceder a la información y realizar acciones en Salesforce con tan solo iniciar una conversación con Slackbot.

Para poder establecer y configurar un servidor del MCP en Salesforce, deberás conectar al menos una organización de Salesforce a Slack.

Una vez que hayas conectado Slack y Salesforce, elige uno o más servidores estándar del MCP para permitir que Slackbot acceda a Salesforce o Data Cloud.

Los desarrolladores en tu organización pueden crear servidores personalizados del MCP para darle a Slackbot acceso a herramienta adicionales mediante acciones de Apex, flujos de Lightning, puntos de conexión de Apex REST, API del catálogo de API, plantillas del generador de prompts y agentes de Agentforce.



Servidores del MCP de Salesforce

Puedes elegir de una lista de servidores estándar del MCP de Salesforce.

Nombre del servidor Descripción del servidor Data 360 Admite consultas de SQL dentro de Data Cloud, lo que incluye CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud y fuentes de datos externas SObject All Admite la funcionalidad completa CRUD para objetos de Salesforce: Crear

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Recorrer relaciones SObject Deletes Admite acciones de eliminación para registros con conciencia de dependencia SObject Mutations Admite acciones de creación y duplicación para registros de Salesforce SObject Reads Admite búsqueda y recuperación para registros de Salesforce mediante SOQL Tableau Next Brinda acceso a inteligencia empresarial (p. ej., paneles de control, KPI y otros datos) mediante la capa semántica de Tableau



Conectar Salesforce y Slack

Para configurar un servidor del MCP de Salesforce, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Deberás ponerte de acuerdo con un administrador de Salesforce para completar los pasos de configuración en Salesforce si no tienes ese rol.

Conecta una organización de Salesforce a Slack

Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack. Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.

Asigna cuentas

Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de los miembros. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Agregar por CSV. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Organizaciones de Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Agregar por CSV.

Nota: Los miembros con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.



Establecer y configurar un servidor del MCP

Ya tienes todo listo para configurar un servidor del MCP de Salesforce. Selecciona un servidor, revisa las herramientas que incluye para entender las acciones de lectura y escritura que puede realizar Slackbot, otorga acceso a miembros o grupos específicos y asígnalo a espacios de trabajo (solo planes Enterprise Grid y Enterprise+).

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP de Salesforce. Haz clic en Agregar servidor del MCP en la parte superior de la página. Elige un servidor de la lista y haz clic en Agregar. Revisa las herramientas para explorar todas las acciones que puede realizar Slackbot. Luego, haz clic en Siguiente. Haz clic en Conectar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Haz clic Agregar servidor del MCP en la parte superior de la página. Elige un servidor de la lista y haz clic en Agregar. Revisa las herramientas para explorar todas las acciones que puede realizar Slackbot. Luego, haz clic en Siguiente. Selecciona los espacios de trabajo en los que el servidor estará disponible y haz clic en Siguiente. Elige quiénes pueden usar el servidor (Todos, Grupos y miembros específicos o Nadie) y haz clic en Conectar.



Administrar servidores del MCP

Una vez que hayas agregado un servidor del MCP, podrás modificar el acceso y los permisos o eliminarlo. Al eliminar un servidor, se lo quitará de inmediato, y Slackbot dejará de tener acceso a cualquiera de las herramientas que incluya.

Ver y administrar servidores

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP de Salesforce. Selecciona un servidor para ver los detalles. Si quieres, puedes hacer clic en el ícono del lápiz junto a Nombre para mostrar para editar el nombre del servidor. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Selecciona un servidor para ver los detalles. Si quieres, puedes hacer clic en el ícono del lápiz junto a Nombre para mostrar para editar el nombre del servidor. Haz clic en la pestaña Miembros para editar los permisos de acceso para miembros y grupos. Para administrar los espacios de trabajo que pueden acceder al servidor, haz clic en Administrar en la esquina superior derecha de la página y agrega o quita espacios de trabajo.



Eliminar un servidor

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un servidor y selecciona Eliminar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a un servidor y selecciona Eliminar.



Administrar el acceso a servidores del MCP y a herramientas

Los propietarios y administradores de organizaciones en los planes Enterprise Grid y Enterprise+ pueden administrar el acceso a servidores del MCP, decidir qué tipos de herramientas (por ejemplo, de solo lectura o de escritura) están disponibles de manera predeterminada y establecer permisos para herramientas individuales.

Administrar el acceso a servidores del MCP

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Selecciona un servidor de la lista y haz clic en la pestaña Permisos en la parte superior de la página. Junto a «¿Quiénes pueden usar este servidor?», haz clic en Editar. Elige quién puede acceder al servidor del MCP: Todos, Personas y grupos específicos o Nadie. Si seleccionas Personas y grupos específicos, agrega miembros, grupos de proveedores de identidades o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Administrar el acceso a las herramientas del servidor del MCP

Todas las herramientas que se integran en un servidor del MCP están disponibles una vez que está instalado. Para administrar qué tipos de herramientas pueden usar los miembros, establece un ajuste predeterminado para herramientas de solo lectura, de escritura y de otros tipos.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Selecciona un servidor de la lista y haz clic en la pestaña Permisos en la parte superior de la página. Debajo de Acceso predeterminado a las herramientas, haz clic en Editar junto a Herramientas de solo lectura, Herramientas de escritura u Otras herramientas. Elige quién puede usar las herramientas. Si seleccionas Todas las personas con acceso al servidor, excepto personas o grupos específicos o Solo personas o grupos específicos con acceso al servidor, elige miembros, grupos de proveedores de identidades o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Administrar el acceso a herramientas individuales del MCP

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y selecciona Servidores del MCP. Selecciona un servidor de la lista y haz clic en la pestaña Permisos en la parte superior de la página. Haz clic en Editar junto a la herramienta que desees administrar. Elige quién puede usar la herramienta. Si seleccionas Todas las personas con acceso al servidor, excepto personas o grupos específicos o Solo personas o grupos específicos con acceso al servidor, elige miembros, grupos de proveedores de identidades o grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.

