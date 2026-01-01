Sur votre ordinateur, Slack détecte automatiquement la disposition de votre clavier pour garantir la synchronisation de l’application. Si, pour une raison quelconque, Slack ne parvient pas à détecter la disposition du clavier que vous utilisez, vous pourrez utiliser une option vous permettant de définir manuellement vos préférences de clavier.

Remarque : l’option de sélection de disposition de votre clavier ne s’affiche que si Slack ne parvient pas à détecter automatiquement le clavier que vous utilisez.



Sélectionner votre clavier

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences. Sélectionnez Langue et région. Sous Disposition du clavier, choisissez une option dans le menu déroulant.

Conseil : si vous utilisez des raccourcis clavier pour naviguer dans Slack, sachez que certains d’entre eux peuvent varier en fonction de la disposition du clavier que vous avez choisie.