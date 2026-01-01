In der Desktop-Version erkennt Slack automatisch das Layout deiner Tastatur und stellt sicher, dass die App entsprechend darauf abgestimmt ist. Falls Slack aus irgendeinem Grund die von dir verwendete Tastatur nicht erkennen sollte, werden wir die Option anzeigen, mit der du deine Tastatureinstellungen manuell anpassen kannst.

Hinweis: Die persönliche Einstellung zum Auswählen deines Tastatur-Layouts wird nur dann festgelegt werden, wenn Slack die von dir verwendete Tastatur nicht erkennen kann.



Dein Tastatur-Layout auswählen

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Tippe auf Sprache & Region. Öffne unter Tastatur-Layout das Dropdown-Menü, um eine Option auszuwählen.

Tipp: Falls du zum Navigieren in Slack Tastaturkürzel nutzt, gibt es ein paar Kürzel, die sich abhängig vom ausgewählten Tastatur-Layout unterscheiden können.