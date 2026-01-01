O Slack detecta automaticamente em computadores o layout do seu teclado para garantir que o app está sincronizado. Se por algum motivo o Slack não conseguir detectar o teclado em uso, exibiremos a opção para ajustar manualmente as preferências de teclado.

Observação: a preferência para selecionar o layout do teclado somente pode ser definida se o Slack não conseguir detectar o teclado usado.



Como selecionar o layout do teclado

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências. Selecione Idioma e região. Em Layout do teclado, abra o menu suspenso para selecionar uma opção.

Dica: se você usa os atalhos de teclado para navegar no Slack, é possível que alguns deles sejam diferentes de acordo com o layout do teclado escolhido.