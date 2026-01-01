Les notifications Slack vous permettent de rester informé vis-à-vis des projets qui sont importants pour vous et ce, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Suivez les étapes qui suivent afin de personnaliser votre ordinateur, votre appareil mobile et vos notifications par e-mail.

Remarque : si vous rencontrez des difficultés avec les notifications, consultez Résolution des problèmes de notifications Slack, pour obtenir de l’aide.



Fonctionnement des notifications

Par défaut, vous recevrez des notifications sur votre ordinateur et votre mobile (si vous avez téléchargé l’application Slack pour iOS ou Android).

Vous pouvez choisir de recevoir des notifications sous forme de bannières sur votre ordinateur ou votre mobile, et régler vos paramètres par défaut pour être averti(e) de Tout ou uniquement des Mentions et messages directs

.

ou uniquement des . Si vous choisissez de ne recevoir que les notifications concernant les mentions et les messages directs, vous pouvez définir des exceptions afin d’être averti(e) de tout ce qui se passe dans certains canaux ou messages directs.



Choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir

Ajustez vos préférences de notification pour choisir où vous recevez les bannières de notifications et si vous souhaitez être averti(e) de tous les messages ou uniquement des mentions et des messages privés.

Bureau API Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences , puis cliquez sur Notifications . Sous Comment vous avertir, cochez ou décochez la case à côté de Notifications sur ordinateur ou Notifications sur mobile. Sélectionnez Toutes ou Mentions et messages directs dans le menu déroulant Quelles notifications souhaitez-vous recevoir ?. Téléchargez l’application Slack pour appareil mobile et connectez-vous à votre espace de travail (si ce n’est pas déjà fait). Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Appuyez sur le bouton en regard de Notifications sur mobile si elles ne sont pas activées. Sous Quelles notifications souhaitez-vous recevoir ?, sélectionnez Toutes ou Mentions et messages directs .



Définir les remplacements mobiles et les préférences de notification supplémentaires

Vous pouvez définir des préférences de notification différentes pour les appareils mobiles et choisir d’être averti(e) ou non dans les cas suivants :

Une personne répond à un fil de discussion que vous suivez

Vous recevez un message d’un(e) VIP lorsque vos notifications sont interrompues ou si le mode concentration est activé (forfaits payants uniquement)

Un appel d’équipe se lance dans l’un de vos canaux ou messages directs

Bureau API Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences , puis sélectionnez Notifications . Sous Vous envoyer également une notification, cochez ou décochez la case correspondant à l’une des options. Si vous configurez des remplacements mobiles, choisissez le mode de notification souhaité dans le menu déroulant. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Sous Vous envoyer également une notification, appuyez sur le bouton correspondant à une option.

Conseil : si vous souhaitez ne recevoir des notifications qu’à certaines heures ou durant certains jours seulement, vous pouvez définir un planning des notifications. En dehors des plages horaires que vous avez définies, vos notifications seront mises en pause.



Choisissez les éléments à afficher dans l’Activité

Les notifications de l’Activité apparaissent sous forme de badge numéroté dans la barre latérale. Vous verrez toujours les mentions, les réactions et les réponses aux fils de discussion dans Activité, mais vous pouvez choisir d’afficher ou non d’autres types de notifications :

Messages directs et messages directs de groupe

Canaux dont les notifications sont réglées sur « Toutes les nouvelles publications »

Rappels des listes de tâches

Messages non lus importants suggérés

Ordinateur API Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences , puis cliquez sur Notifications . Sous Éléments à afficher dans l’activité, cochez ou décochez la case en regard des types de notifications que vous souhaitez inclure dans votre flux. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Sous Contenu à afficher dans l’activité, appuyez sur le bouton à côté de Canaux dont les notifications sont réglées sur « Toutes les nouvelles publications ».



Configurez les notifications d’utilisation de vos mots-clés

Vous pouvez définir des mots-clés pour recevoir des notifications pour les thèmes qui sont importants pour vous. Lorsque quelqu’un utilise l’un de vos mots-clés dans un canal dont vous faites partie, vous recevez une notification et vous voyez le mot-clé s’afficher en surbrillance jaune.

Bureau API Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences , puis cliquez sur Notifications . Faites défiler jusqu’à Mots-clés des canaux, puis saisissez les mots ou les segments de phrases pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Sélectionnez Ajouter des mots-clés de canal. Saisissez les mots ou les segments de phrase pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.

Remarque : les mots-clés ne sont pas sensibles à la casse, mais seuls les résultats identiques déclenchent des notifications. Les mots-clés des messages envoyés dans des fils de discussion que vous ne suivez pas ne déclenchent aucune notification.



Définir le signal sonore des notifications et l’apparence des notifications

Vous pouvez choisir d’afficher ou non un aperçu des notifications depuis la bannière et définir le signal sonore des notifications qui vous informent pour :

Nouveaux messages

Les messages de VIP (uniquement avec les forfaits payants)

Appels d’équipe

L’envoi d’un message direct

La réception d’un message direct lorsque vous êtes dans une conversation

Ordinateur iOS Android Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences , puis cliquez sur Notifications . Descendez jusqu’à apercevoir la rubrique Sons et apparences . Si c’est ce que vous souhaitez, vous pouvez cocher la case Afficher un aperçu du message dans chaque notification ou Désactiver toutes les notifications de Slack. Sélectionnez une option dans le menu déroulant pour chaque type de notification. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Appuyez sur Son. Sélectionnez votre préférence. Remarque : La sélection des préférences de signal sonore et d’apparence des notifications n’est pas disponible sur les appareils Huawei. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Appuyez sur Paramètres du système. Appuyez sur Son. Sélectionnez la langue de votre choix, et appuyez sur Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez également personnaliser les notifications du calendrier si vous utilisez l’application Google Agenda ou Microsoft Outlook pour Slack.



Définir votre préférence pour le badge de notification

En cas de notification non lue, un badge apparaît en haut à droite de l’icône de l’application Slack pour ordinateur. Selon votre appareil, il existe différentes manières de configurer cette préférence :

Mac Sous Windows Linux Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences, puis cliquez sur Notifications . Sous Sons et apparence , cochez ou décochez la case Afficher un badge • sur l’icône Slack pour indiquer une nouvelle activité. Conseil : Si vous êtes membre de plusieurs espaces de travail, vous pouvez sélectionner les espaces de travail pour lesquels vous souhaitez voir des badges de notification. Sous Windows, les badges de notification apparaissent à la fois dans la barre des tâches et dans la zone de notification. Barre des tâches Par défaut, l’icône Slack clignote une fois lors de la réception d’une notification si votre ordinateur a été inactif pendant au moins 10 secondes. Vous pouvez choisir de faire clignoter l’icône lorsque vous êtes disponible : Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences, puis cliquez sur Notifications . Faites défiler les options vers le bas jusqu’à Faire clignoter la fenêtre quand une notification est reçue et sélectionnez Toujours. Conseil : En sélectionnant la préférence Toujours, l’icône Slack est maintenue dans la barre des tâches lorsque l’application est fermée.

Zone de notification Par défaut, l’application Slack continue de s’exécuter dans la zone de notification, même lorsque la fenêtre est fermée. Si vous choisissez de ne pas laisser l’application s’exécuter, l’icône Slack et les badges ne s’afficheront pas dans votre zone de notification. Voici comment empêcher l’application de s’exécuter dans la zone de notification lorsque la fenêtre est fermée : Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Avancé. Sous Autres options, décochez la case à côté de Laisser l’application s’exécuter dans la zone de notification lorsque la fenêtre est fermée. Par défaut, l’application Slack continue de s’exécuter dans la zone de notification, même lorsque la fenêtre est fermée. Si vous choisissez de ne pas laisser l’application s’exécuter, l’icône Slack et les badges ne s’afficheront pas dans votre zone de notification. Voici comment empêcher l’application de s’exécuter dans la zone de notification lorsque la fenêtre est fermée : Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences dans le menu. Cliquez sur Avancé. Sous Autres options, décochez la case à côté de Laisser l’application s’exécuter dans la zone de notification lorsque la fenêtre est fermée.

Remarque : les nouvelles activités pour les messages directs, les mots-clés, les mentions, les notifications d’application, les réponses aux fils de discussion, les invitations Slack Connect et les rappels en retard afficheront une notification sous forme de badge. Si vous le souhaitez, vous pouvez exclure les réponses aux fils de discussion qui ne vous mentionnent pas.



Choisissez le délai de notification sur appareil mobile.

Par défaut, vous recevrez des notifications sur votre appareil mobile une minute après avoir verrouillé votre ordinateur ou après 10 minutes d’inactivité. Vous pouvez choisir de recevoir des notifications mobiles dès qu’elles sont envoyées, dès que vous êtes inactif/inactive, ou après un délai supplémentaire.

Ordinateur iOS Android Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences puis cliquez sur Notifications . Faites défiler vers le bas jusqu’à Lorsque je ne suis pas disponible sur l’application de bureau et choisissez votre délai. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Appuyez sur M’envoyer des notifications sur mon appareil mobile. Choisissez le délai de la notification sur appareil mobile. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran, puis appuyez sur Notifications

. Appuyez sur M’envoyer des notifications sur mon appareil mobile. Choisissez le délai de la notification sur appareil mobile. Appuyez sur Enregistrer.

Conseil : si vous souhaitez recevoir des notifications simultanément sur votre bureau et vos appareils mobiles, sélectionnez la préférence : Immédiatement, même dans le cas où je suis actif(ve).