Configurare le notifiche di Slack
Le notifiche su Slack ti mettono al corrente delle novità che ti interessano, ovunque tu sia. Segui i passaggi successivi per personalizzare le tue notifiche e-mail, su desktop e su dispositivi mobili.
Nota: se hai bisogno di assistenza per problemi relativi alle notifiche, visita Risolvere i problemi relativi alle notifiche di Slack.
Come funzionano le notifiche
- Per impostazione predefinita, riceverai una notifica su desktop e dispositivo mobile (se hai scaricato l’app di Slack per iOS o Android).
- Puoi decidere se ricevere notifiche banner su desktop o dispositivi mobili e regolare le impostazioni predefinite per ricevere notifiche per Tutto o
Tag e messaggi diretti .
- Se scegli di ricevere notifiche solamente su tag e messaggi diretti (MD), puoi impostare le eccezioni per ricevere notifiche su tutto in certi canali o MD.
Scegli quando ricevere notifiche
Modifica le preferenze per le notifiche per decidere quando ricevere banner di notifica e se riceverle per tutti i messaggi o solo per tag e MD.
Desktop
Mobile
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze quindi clicca su Notifiche.
- In Come ricevere le notifiche, seleziona o deseleziona la casella vicino a Notifiche su desktop o Notifiche su dispositivi mobili.
- Seleziona Tutto o Tag e messaggi diretti dal menu a discesa Quali notifiche ricevere.
- Scarica l’app di Slack sul tuo dispositivo e accedi all’area di lavoro (se non l’hai già fatto).
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- Tocca il tasto di attivazione vicino a Notifiche su dispositivi mobili se non sono attive.
- In Quali notifiche ricevere, seleziona Tutto o Tag e messaggi diretti.
Imposta le sostituzioni per dispositivi mobili e le ulteriori preferenze per le notifiche
Puoi impostare preferenze per le notifiche diverse per i dispositivi mobili e scegliere e ricevere notifiche negli scenari seguenti:
- Quando qualcuno risponde a una conversazione che stai seguendo
- Ricevi un messaggio da un VIP quando le tue notifiche sono messe in pausa o quando stai utilizzando la modalità concentrazione (solo piani a pagamento)
- Si avvia un incontro in un tuo canale o MD
Desktop
Mobile
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze quindi seleziona Notifiche.
- In Quali altre notifiche ricevere, seleziona o deseleziona la casella vicino all’opzione.
- Se stai impostando le sostituzioni per dispositivi mobili, scegli come ricevere le notifiche dal menu a discesa.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- In Quali altre notifiche ricevere, tocca il tasto di attivazione vicino all’opzione.
Suggerimento: se desideri ricevere le notifiche solo durante determinati orari o in determinati giorni, imposta una pianificazione per le notifiche. Le notifiche al di fuori della tua pianificazione verranno messe in pausa.
Scegli cosa mostrare in Attività
Le notifiche in Attività vengono visualizzate come badge numerati nella barra laterale. Vedrai sempre i tag, le reazioni e le risposte alle conversazioni, ma puoi scegliere di vedere anche altri tipi di notifiche in Attività:
- MD e MD di gruppo
- Canali con notifiche impostate su “Tutti i nuovi post”
- Promemoria per cose da fare
- Non letti importanti suggeriti
Desktop
Mobile
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche.
- In Cosa mostrare in Attività, seleziona o deseleziona la casella vicino ai tipi di notifiche che vuoi includere nel tuo feed.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- In Cosa mostrare in Attività, attiva/disattiva il pulsante accanto a Canali con le notifiche impostate su “Tutti i nuovi post”.
Impostare le notifiche per le parole chiave
Puoi impostare parole chiave per ricevere notifiche sugli argomenti che ti interessano. Ogni volta che qualcuno utilizza una delle tue parole chiave in un canale di cui sei membro, riceverai una notifica e la parola chiave apparirà evidenziata in giallo.
Desktop
Mobile
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche.
- Scendi fino a Parole chiave del canale, quindi inserisci le parole o le frasi per le quali vorresti ricevere una notifica.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- Seleziona Aggiungi parole chiave del canale.
- Inserisci le parole o frasi per le quali vorresti ricevere una notifica.
Nota: le parole chiave non prevedono distinzioni tra maiuscole e minuscole, ma le notifiche vengono attivate solo dalle corrispondenze esatte. Le parole chiave nei messaggi inviati nelle conversazioni che non stai seguendo non attiveranno alcuna notifica.
Modificare tono e aspetto delle notifiche
Puoi scegliere se visualizzare o meno le anteprime dei messaggi nei banner di notifica e selezionare il tono delle notifiche che ti avverte della presenza di:
- Nuovi messaggi
- Messaggi VIP (solo piani a pagamento)
- Incontri
- Invio di un MD
- Ricezione di un MD mentre sei in una conversazione
Desktop
iOS
Android
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche.
- Scorri verso il basso fino a Tono e aspetto.
- Se lo desideri, spunta la casella accanto a Includi un’anteprima del messaggio in ogni notifica o Disattiva l’audio per tutto su Slack.
- Seleziona un’opzione dal menu a discesa per ogni tipo di notifica.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- Tocca Suono.
- Seleziona la tua preferenza.
Nota: la selezione delle preferenze di tono e aspetto delle notifiche non è disponibile sui dispositivi Huawei.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- Tocca Impostazioni di sistema.
- Tocca Suono.
- Seleziona la tua preferenza e tocca Salva.
Nota: puoi anche personalizzare le notifiche del calendario se utilizzi le app Google Calendar o Microsoft Outlook per Slack.
Impostare le preferenze per i badge di notifica
In caso di notifica non letta, un badge apparirà nell’angolo in alto a destra dell’icona dell’app di Slack per desktop. A seconda del dispositivo che usi, avrai a disposizione diversi modi per modificare questa preferenza:
Mac
Windows
Linux
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche..
- In Tono e aspetto, seleziona o deseleziona Mostra un badge • sull’icona Slack per indicare nuove attività.
Suggerimento: se sei membro di più aree di lavoro, puoi scegliere quelle per le quali vorresti vedere i badge di notifica.
Su Windows, i badge di notifica saranno visibili sia nella barra delle applicazioni sia nell’area notifiche.
Barra delle applicazioni
Per impostazione predefinita, se il computer è rimasto inattivo per 10 secondi, l’icona Slack lampeggerà una volta quando ricevi una notifica. Puoi scegliere di far lampeggiare l’icona quando sei disponibile:
-
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche.
- Scorri verso il basso fino a Fai lampeggiare la finestra quando ricevi una notifica e seleziona Sempre.
Suggerimento: con la preferenza Sempre, l’icona Slack rimarrà nella barra delle applicazioni anche quando la finestra dell’app è chiusa.
Area notifiche
Per impostazione predefinita, l’app di Slack rimane attiva nell’area notifiche anche quando la finestra è chiusa. Scegliendo di non lasciare l’app attiva, l’icona Slack e i badge saranno rimossi dall’area notifiche. Ecco come impedire all’app di rimanere attiva nell’area notifiche quando la finestra è chiusa:
-
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Avanzate.
- Sotto ad Altre opzioni, deseleziona la casella accanto a Lascia l’app attiva nell’area notifiche quando la finestra è chiusa.
Per impostazione predefinita, l’app di Slack rimane attiva nell’area notifiche anche quando la finestra è chiusa. Scegliendo di non lasciare l’app attiva, l’icona Slack e i badge saranno rimossi dall’area notifiche. Ecco come impedire all’app di rimanere attiva nell’area notifiche quando la finestra è chiusa:
-
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Clicca su Avanzate.
- Sotto ad Altre opzioni, deseleziona la casella accanto a Lascia l’app attiva nell’area notifiche quando la finestra è chiusa.
Nota: Le nuove attività per i messaggi diretti, le parole chiave, i tag, le notifiche delle app, le risposte alle conversazioni, gli inviti a Slack Connect e i promemoria scaduti verranno visualizzati con un badge di notifica. Se lo desideri, puoi escludere le risposte alle conversazioni in cui non ti taggano.
Scegliere la temporizzazione delle notifiche su dispositivi mobili
Per impostazione predefinita, riceverai le notifiche sul dispositivo mobile un minuto dopo il blocco dello schermo del desktop o dopo 10 minuti di inattività del cursore rilevata da Slack. Puoi scegliere di ricevere le notifiche sul dispositivo mobile appena vengono inviate, all’inizio del tuo periodo di inattività o secondo altri criteri.
Desktop
iOS
Android
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze quindi clicca su Notifiche.
- Scorri verso il basso fino a Quando non sono disponibile sul desktop e scegli la temporizzazione.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- Tocca Inviami le notifiche sul dispositivo mobile.
- Scegli la temporizzazione delle notifiche sul dispositivo mobile.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca
Notifiche.
- Tocca Inviami le notifiche sul dispositivo mobile.
- Scegli la temporizzazione delle notifiche sul dispositivo mobile.
- Tocca Salva.
Suggerimento: se desideri ricevere le notifiche sul desktop e sui dispositivi mobili contemporaneamente, seleziona questa preferenza: Immediatamente, anche se sono attivo.