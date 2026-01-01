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Su Windows, i badge di notifica saranno visibili sia nella barra delle applicazioni sia nell’area notifiche.

Barra delle applicazioni

Per impostazione predefinita, se il computer è rimasto inattivo per 10 secondi, l’icona Slack lampeggerà una volta quando ricevi una notifica. Puoi scegliere di far lampeggiare l’icona quando sei disponibile:

Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale. Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche. Scorri verso il basso fino a Fai lampeggiare la finestra quando ricevi una notifica e seleziona Sempre.

Suggerimento: con la preferenza Sempre, l’icona Slack rimarrà nella barra delle applicazioni anche quando la finestra dell’app è chiusa.



Area notifiche

Per impostazione predefinita, l’app di Slack rimane attiva nell’area notifiche anche quando la finestra è chiusa. Scegliendo di non lasciare l’app attiva, l’icona Slack e i badge saranno rimossi dall’area notifiche. Ecco come impedire all’app di rimanere attiva nell’area notifiche quando la finestra è chiusa: