Mit Benachrichtigungen in Slack weißt du immer über Arbeit Bescheid, die dir am Herzen liegt – egal, ob du am Schreibtisch sitzt oder unterwegs bist. Mit den nachfolgenden Schritten kannst du deine Benachrichtigungen auf dem Desktop, auf Mobilgeräten und per E-Mail individuell anpassen.

Hinweis: Wenn du Probleme mit Benachrichtigungen hast, findest du hilfreiche Informationen unter Fehlerbehebung für Slack-Benachrichtigungen.



So funktionieren Benachrichtigungen

Du erhältst standardmäßig Benachrichtigungen auf dem Desktop und auf deinem Mobilgerät (sofern du die Slack-App für iOS oder Android heruntergeladen hast).

Du kannst entscheiden, ob du Banner-Benachrichtigungen auf deinem Desktop oder Mobilgerät erhalten willst, und deine Standardeinstellungen so anpassen, dass du über Alles oder bei

Erwähnungen und Direktnachrichten benachrichtigt wirst.

oder bei benachrichtigt wirst. Wenn du wählst, nur über Erwähnungen und Direktnachrichten (DMs) benachrichtigt zu werden, kannst du Ausnahmen festlegen, um über alles in bestimmten Channels oder DMs benachrichtigt zu werden.



Wähle, wie du benachrichtigt werden möchtest

Passe deine Einstellungen für Benachrichtigungen an, um festzulegen, wo du Banner-Benachrichtigungen erhalten möchtest und ob du über alle Nachrichten oder nur über Erwähnungen und DMs benachrichtigt werden möchtest.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Aktiviere oder deaktiviere unter Wie du benachrichtigt wirst das Kontrollkästchen neben Desktop-Benachrichtigungen oder Benachrichtigungen auf Mobilgeräten. Wähle Alles oder Erwähnungen und Direktnachrichten aus dem Dropdown-Menü Elemente, für die du Benachrichtigungen erhältst aus. Lade die Slack App auf dein Mobilgerät herunter und melde dich bei deinem Workspace an (sofern du es noch nicht getan hast). Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe auf dem Umschalt-Button neben Benachrichtigungen auf Mobilgeräten, wenn diese nicht aktiviert sind. Wähle unter Inhalt der Benachrichtigungen entweder Alles oder Erwähnungen und Direktnachrichten aus.



Überschreibungen für Mobilgeräte und zusätzliche Einstellungen für Benachrichtigungen festlegen

Du kannst andere Einstellungen für Benachrichtigungen auf Mobilgeräten festlegen und auswählen, ob du in den folgenden Situationen benachrichtigt werden möchtest oder nicht:

Jemand antwortet auf einen Thread, dem du folgst

Du erhältst eine Nachricht von einem VIP, wenn deine Benachrichtigungen pausiert sind oder wenn du dich im Fokusmodus befindest (nur bei kostenpflichtigen Plänen)

Ein Huddle beginnt in einem deiner Channels oder DMs

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und dann Benachrichtigungen. Aktiviere oder deaktiviere unter Ebenfalls benachrichtigen über das Kontrollkästchen neben einer Option. Wähle beim Einrichten von Überschreibungen für Mobilgeräte aus dem Dropdown-Menü, wie du benachrichtigt werden möchtest. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe unter Ebenfalls benachrichtigen über auf den Umschalt-Button neben einer Option.

Tipp: Wenn du nur zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Tagen Benachrichtigungen erhalten möchtest, kannst du einen Zeitplan für Benachrichtigungen festlegen. Deine Benachrichtigungen werden dann außerhalb des von dir festgelegten Zeitplans pausiert.



Auswählen, was in „Aktivität“ angezeigt werden soll

Benachrichtigungen zur Aktivität werden als nummeriertes Badge in der Seitenleiste angezeigt. Dort siehst du immer Erwähnungen, Reaktionen und Antworten in Threads, aber du kannst selbst entscheiden, ob du auch andere Arten von Benachrichtigungen in „Aktivität“ angezeigt bekommen möchtest:

DMs und Gruppen-DMs

Channels, in denen Benachrichtigungen auf „Alle neuen Beiträge“ gesetzt sind

To-do-Erinnerungen

Vorgeschlagenes wichtiges Ungelesenes

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Unter Was in „Aktivität“ angezeigt werden soll kannst du das Kontrollkästchen neben den Benachrichtigungstypen, die du in deinen Feed einbinden möchtest, aktivieren bzw. deaktivieren. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe unter Was in „Aktivität“ angezeigt werden soll auf das Kontrollkästchen neben Channels, in denen Benachrichtigungen auf „Alle neuen Beiträge“ gesetzt sind .



Keyword-Benachrichtigungen einrichten

Du kannst Keywords festlegen, um Benachrichtigungen über Themen zu erhalten, die dir wichtig sind. Wann immer jemand eines deiner Keywords in einem Channel, dem du beigetreten bist, verwendet, erhältst du eine Benachrichtigung und siehst das Keyword gelb hervorgehoben.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Scrolle nach unten zu Channel-Keywords und gib dann die Wörter und Phrasen ein, über die du benachrichtigt werden möchtest. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Wähle Channel-Keywords hinzufügen aus. Trage die Wörter und Phrasen ein, über die du benachrichtigt werden möchtest.

Hinweis: Groß- und Kleinschreibung spielt bei Keywords keine Rolle, aber nur genaue Übereinstimmungen lösen Benachrichtigungen aus. Keywords in Nachrichten, die in Threads gesendet werden, denen du nicht folgst, lösen keine Benachrichtigung aus.



Benachrichtigungston und -darstellung anpassen

Du kannst auswählen, ob Nachrichtenvorschauen in Banner-Benachrichtigungen angezeigt werden sollen oder nicht, und du kannst den Benachrichtigungston wählen, der dich hinweist auf:

Neue Nachrichten

VIP-Nachrichten (nur mit kostenpflichtigen Plänen)

Huddles

Senden einer DM

Erhalten einer DM in einer aktiven Unterhaltung

Desktop iOS Android Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Scrolle nach unten zu Ton und Darstellung . Du kannst auch das Kontrollkästchen neben In jeder Benachrichtigung eine Vorschau der Nachricht anzeigen oder Alle Töne von Slack stummschalten aktivieren. Wähle für jeden Benachrichtigungstyp eine Option aus dem Dropdown-Menü aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe auf Ton. Wähle deine Einstellung aus. Hinweis: Die Auswahl eines Benachrichtigungstons und persönlicher Einstellungen für die Darstellung ist für Huawei-Geräte nicht verfügbar. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe auf Systemeinstellungen. Tippe auf Ton. Wähle deine persönlichen Einstellungen aus und tippe dann auf Speichern.

Hinweis: Du kannst auch Kalenderbenachrichtigungen anpassen, wenn du die Apps Google Kalender oder Microsoft Outlook für Slack verwendest.



Persönliche Einstellungen für Badge-Benachrichtigungen festlegen

Wenn du eine ungelesene Benachrichtigung hast, siehst du oben rechts im Symbol der Slack App auf deinem Desktop ein Badge. Abhängig von deinem Gerät gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese persönlichen Einstellungen anzupassen:

Mac Windows Linux Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Aktiviere oder deaktiviere unter Ton und Darstellung das Kontrollkästchen neben Badge • auf dem Slack-Symbol anzeigen, um auf neue Aktivität hinzuweisen. Tipp: Falls du Mitglied in mehreren Workspaces bist, kannst du auswählen, für welche davon Badge-Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. In Windows siehst du Badge-Benachrichtigungen an zwei Stellen: in der Taskleiste und im Benachrichtigungsbereich. Taskleiste Standardmäßig blinkt das Slack-Symbol zum Eingang einer Benachrichtigung einmal, wenn dein Computer 10 Sekunden lang nicht benutzt wurde. Du kannst es auch so einstellen, dass es blinkt, wenn du gerade am Computer arbeitest: Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Scrolle nach unten zu Fenster blinkt, wenn eine Benachrichtigung empfangen wird und wähle Immer aus. Tipp: Durch die Auswahl der Einstellung Immer bleibt das Slack-Symbol grundsätzlich in der Symbolleiste, wenn das App-Fenster geschlossen wird.

Benachrichtigungsbereich Standardmäßig wird die Slack App auch bei geschlossenem Fenster im Benachrichtigungsbereich weiter ausgeführt. Wenn du die Anwendung nicht laufen lassen möchtest, werden das Slack-Symbol und die Badges aus deinem Benachrichtigungsbereich entfernt. So verhinderst du, dass die App im Benachrichtigungsbereich ausgeführt wird, wenn das Fenster geschlossen wurde: Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf Erweitert. Entferne unter Andere Optionen das Häkchen bei der Option App im Benachrichtigungsbereich laufen lassen, wenn das Fenster geschlossen ist. Standardmäßig wird die Slack App auch bei geschlossenem Fenster im Benachrichtigungsbereich weiter ausgeführt. Wenn du die Anwendung nicht laufen lassen möchtest, werden das Slack-Symbol und die Badges aus deinem Benachrichtigungsbereich entfernt. So verhinderst du, dass die App im Benachrichtigungsbereich ausgeführt wird, wenn das Fenster geschlossen wurde: Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf Erweitert. Entferne unter Andere Optionen das Häkchen bei der Option App im Benachrichtigungsbereich laufen lassen, wenn das Fenster geschlossen ist.

Hinweis: Neue Aktivitäten für Direktnachrichten, Keywords, Erwähnungen, App-Benachrichtigungen, Thread-Antworten, Slack Connect-Einladungen und überfällige Erinnerungen werden mit einem Badge gekennzeichnet. Du kannst Thread-Antworten, in denen du nicht erwähnt wirst, ausschließen.



Wähle das Timing für Benachrichtigungen auf Mobilgeräten aus

Du erhältst Benachrichtigungen auf deinem Mobilgerät eine Minute nachdem der Desktopbildschirm gesperrt wurde oder 10 Minuten nach der letzten Cursor-Aktivität in Slack. Du kannst wählen, ob du Benachrichtigungen auf deinem Mobilgerät erhalten möchtest, sobald sie gesendet wurden, sobald du inaktiv bist oder nach einer zusätzlichen Verzögerung.

Desktop iOS Android Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen . Scrolle nach unten zu Wenn ich auf dem Desktop nicht aktiv bin und wähle deine Zeiten aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe auf Mobile Benachrichtigung. Wähle dein Timing für mobile Benachrichtigungen aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild und anschließend auf

Benachrichtigungen. Tippe auf Mobile Benachrichtigung. Wähle dein Timing für mobile Benachrichtigungen aus. Tippe auf Speichern.

Tipp: Wenn du Benachrichtigungen auf deinem Desktop und den Mobilgeräten gleichzeitig erhalten möchtest, musst du diese persönliche Einstellung auswählen: Sofort, auch wenn ich aktiv bin.