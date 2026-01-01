Les mentions sont un moyen direct d’informer les gens à propos de quelque chose qui nécessite leur attention dans Slack. Découvrez comment mentionner des personnes dans vos messages et afficher les activités pour lesquelles vous recevez des mentions.

Fonctionnement

Remarque : pour notifier un public plus large, vous pouvez mentionner un canal entier, un espace de travail ou un groupe d’utilisateurs.



Mentionner une personne dans un message

Pendant que vous rédigez un message, saisissez le symbole . Entrez le nom d’un membre ou sélectionnez-en un dans la liste des membres. Vous pouvez répéter cette étape pour chaque personne que vous souhaitez mentionner dans votre message. Envoyez votre message.



Notification des utilisateurs

Canaux Messages directs Si la personne a déjà rejoint le canal, le membre en sera informé. Si la personne n’a pas encore rejoint le canal, voici ce qui se passe : S’il s’agit d’un canal public, les membres recevront une notification dans le flux Activité .

. S’il s’agit d’un canal privé, le membre ne sera pas averti et ne pourra pas voir votre message tant que vous ne l’aurez pas invité à rejoindre ce canal. Si la personne fait partie de la conversation par message direct, le membre sera avisé. Si elle ne fait pas partie du message direct, le membre ne sera pas avisé.



Plusieurs correspondances pour un nom d’affichage

Si plusieurs correspondances existent pour un nom d’affichage, une zone bleue en pointillés apparaît autour du nom que vous avez saisi. Cliquez sur le point d’interrogation pour sélectionner la personne que vous souhaitez mentionner dans votre message.

Conseil : Pour voir toutes vos mentions au même endroit, créez une vue personnalisée dans Activité.