Utilizzare Slack
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I tag sono un modo diretto per avvisare le persone quando qualcosa su Slack richiede la loro attenzione. Scopri come taggare le persone nei messaggi e come visualizzare le attività dove sei stato taggato.
Funzionamento
Nota: per avvisare un pubblico più ampio, puoi taggare un intero canale, gruppo di utenti o un’area di lavoro.
Taggare un utente in un messaggio
Mentre
scrivi un messaggio, inserisci il simbolo . Inserisci il nome di un membro o selezionane uno dall’elenco dei membri. Ripeti questo passaggio per tutte le persone che vuoi taggare nel messaggio.
Invia il messaggio.
Ricezione delle notifiche
Canali
Messaggi diretti (MD)
Se la persona fa già parte del canale, riceverà una notifica. Se la persona non fa ancora parte del canale:
Se si tratta di un canale pubblico, i membri riceveranno una notifica nel
feed . Attività Se si tratta di un canale privato, il membro non sarà informato e non potrà visualizzare il messaggio finché non sarà invitato a entrare nel canale.
Se la persona fa parte del MD, il membro riceverà una notifica. Se la persona non fa parte del MD, il membro non riceverà alcuna notifica.
Più corrispondenze per un nome visualizzato
Se ci sono più corrispondenze per un
nome visualizzato, vedrai un riquadro blu punteggiato intorno al nome che hai inserito. Clicca sul punto di domanda per selezionare la persona che vuoi taggare nel tuo messaggio. Suggerimento: per visualizzare tutti i tag in un unico posto, crea una vista personalizzata in . Attività
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