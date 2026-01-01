Utiliser Slack
Des canaux à la fonctionnalité de recherche, découvrez le fonctionnement de Slack jusque dans ses moindres détails.
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Les messages directs dans Slack sont des conversations plus réduites, qui ont lieu à l’extérieur des
canaux. Les messages directs sont parfaits pour des conversations ponctuelles qui ne nécessitent pas la participation de tous les membres d’un canal, par exemple si vous souhaitez demander à un collègue de reprogrammer une réunion.
Ce qu’il faut savoir
Ces conversations peuvent concerner une seule personne ou un groupe de neuf personnes au maximum.
L’envoi d’un message direct fonctionne comme la rédaction d’un message classique dans Slack. Découvrez comment
envoyer et lire des messages.
Vous pouvez donner un nom aux messages directs de groupe pour facilement faire la distinction entre les conversations avec des groupes d’utilisateurs similaires. Si votre entreprise utilise Slack Connect, vous pouvez
envoyer des messages directs à des personnes issues d’autres entreprises. Conseil : Vous pouvez rédiger rapidement un message direct en cliquant sur le bouton Plus dans la barre latérale (sur ordinateur) ou en appuyant sur le bouton Nouveau message (sur mobile).
Accéder à vos messages directs
Ordinateur
API
Cliquez sur
Messages directs pour afficher une liste de vos messages directs. Utilisez la barre de recherche pour rechercher une conversation spécifique, ou cliquez sur Messages directs pour filtrer l’affichage des conversations. Pour composer un nouveau message, cliquez sur l’ icône nouveau message .
Appuyez sur
l’onglet Messages directs pour afficher une liste de vos messages directs. Vous pouvez rechercher ou filtrer afin de trouver une conversation spécifique, ou cliquer sur l’icône nouveau message pour rédiger un nouveau message. Remarque : Vous pouvez ajouter des personnes à un message direct pour les intégrer à une conversation ou convertir un message direct de groupe en canal privé.
Donner un nom à votre message direct de groupe
Sur ordinateur, ouvrez un message direct de groupe ou survolez les noms des membres du groupe en haut de la conversation.
Cliquez sur
l’icône crayon . Saisissez un nom et cliquez sur
Enregistrer.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ? Parfait !
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