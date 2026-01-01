As mensagens diretas (MDs) são conversas mais curtas no Slack que acontecem fora dos canais. As MDs são melhores para conversas específicas que não precisam da participação de todas as pessoas do canal, como quando você quer pedir a um colega de trabalho para reagendar uma reunião.



O que você precisa saber

As MDs podem ser individuais ou incluir até nove pessoas.

O processo de iniciar e enviar MDs é igual ao de escrever qualquer outra mensagem no Slack. Saiba como enviar e ler mensagens.

Você pode dar um nome a MDs em grupo para diferenciar facilmente conversas com grupos semelhantes de pessoas.

Se a sua empresa usar o Slack Connect, é possível enviar MDs para pessoas de outras empresas.

Dica: você pode iniciar rapidamente uma nova MD. Basta clicar no botão Mais na barra lateral (computador) ou tocar no botão Escrever (dispositivo móvel).



Como acessar suas mensagens diretas

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique em MDs para ver uma lista das suas mensagens diretas. Use a barra de pesquisa para pesquisar uma conversa específica ou clique em Mensagens diretas para filtrar quais conversas devem ser exibidas. Para iniciar uma nova mensagem, clique no ícone de nova mensagem. Toque na guia MDs para ver uma lista das suas mensagens diretas. Você pode pesquisar ou filtrar para encontrar conversas específicas. Outra opção é clicar no ícone de nova mensagem para escrever uma.

Observação: É possível adicionar pessoas a uma MD para que elas fiquem por dentro da conversa ou converter uma MD em grupo em um canal privado.



Dê um nome à sua MD em grupo

No computador, abra uma MD em grupo e passe o cursor do mouse sobre os nomes dos membros do grupo na parte superior da conversa. Clique no ícone de lápis. Insira um nome e clique em Salvar.