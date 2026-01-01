Usar o Slack
Dos canais à pesquisa, saiba como o Slack funciona.
Próximo Anterior Ações,atividade,logs de acesso,acessibilidade,adicionar,adicionar um app,Adicionar membros,Adicionar ao Slack,administradores,todas as senhas,análise,Android,anúncio,anúncios,Diretório de apps,ícone do app,Apple Watch,aprovar apps,arquivo,Asana,Atlassian,Apps de automação,selo,detalhes de faturamento,faturamento,Bitbucket,usuário bot,box,navegação,chamadas,Chamadas:,cancelar,alterações,canais,canal instantaneamente,gerenciamento de canal,notificação de canal,sugestões de canais,reivindicar domínios,fechar,cultura da empresa,exportações de conformidade,escrever,computadores,conversas,converter,conectar,contas conectadas,conexão,conectando,copiar mensagens,criar,personalização,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipes de suporte ao cliente,exportações de dados,segurança de dados,desativar,canais padrão,excluir,exclusão,implantar slack,computador,mensagens diretas,diretório,desativar,descobrir e entrar,APIs de descoberta,nome exibido,MDs,Não perturbe,domínio,domínios,downgrade,dropbox,contas duplicadas,editar,editando,educação,endereço de e-mail,e-mail,emoji,emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,executivos,exportar,falha nos pagamentos,faturamento justo,perguntas frequentes,localizando,formato,formatando,estrutura de apps,testes gratuitos,geral,primeiros passos,giphy,integração com github,organização do github,github,glossário,apps do google,google agenda,google drive,convidados,destaques,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,Webhooks de entrada,integrações,ios,convidar,equipes de TI,JIRA,entrar,Fique por dentro,layout do teclado,atalhos do teclado,Acesso do Keychain,notificações por palavra-chave,idioma,idiomas,sair,visualizações de link,carregando,limites,links,linux,mac,gerenciar um workspace,gerenciar apps,gerencias membros,marketing,menção,unir,ações de mensagens,mensagens exibidas,exibição de mensagem,produtos da Microsoft,móvel,push para móvel,mover canais,mover workspaces,vários,silenciar,nome,nomes,ruído,sem fins lucrativos,notificar,OneDrive,integrar,proprietários,senha,pagamento,pagamentos,permissões,telefones,fixar,plano,planos,plano plus,enquetes,propriedade principal,políticas de privacidade,priorizar tarefas,privado,canal privado,anotações e arquivos privados,gerenciamento de projetos,canal público,objetivo,Quick Switcher,citação,reativar,ler,recrutamento,informações de referência,lembrete,remover,renomear,retenção,Solicitar um novo workspace,função,funções,RSS,vendas,Salesforce,SAML,SCIM,provisionamento de SCIM,leitor de tela,pesquisar,enviar,duração da sessão,compartilhar mensagens,compartilhar,canal compartilhado,canais compartilhados,barra lateral,entrar,sair,modo de inscrição,logon único,Dia do Slack,Slack para equipes,Notificações do Slack,Salvar anotações e arquivos,Acordos de nível de serviço,ServiceNow,inscrever-se,status do Slack,slackbot,comandos de barra,snippet,soneca,desenvolvedores de software,favorito,estatísticas,Stride,sincronizar,tablets,imposto,conversas,fuso horário,dicas,listas de tarefas,assunto,canais de triagem,Termos de Serviço,Trello,solução de problemas,problemas ao receber,tour,twitter,autenticação de dois fatores,mensagens não lidas,atualizações,upgrade,upload,nome de usuário,grupos de usuários,URL,férias,Fornecedor e pagamento,vídeo,chamada de voz,voz,o que é,o que é importante,lista de permissões,windows phone,windows,trabalho,apps do workspace,solicitações de criação de workspace,descoberta de workspace,configurações do workspace,wunderlist,suas ações,Zapier,zoom,recursos,#geral,Armazenamento de arquivos,postagens,modo escuro,tema,Workflow Builder,Voz,vídeo,compartilhamento de tela,fluxos de trabalho,Calendário do Outlook,Membros convidados,Transferência de propriedade,Lista de permissões,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Autenticação forte do cliente,CSV,arquivo de texto,horas de trabalho, Pesquisar "[term]" Ver mais [n] resultados → Compreenda as mensagens diretas
As mensagens diretas (MDs) são conversas mais curtas no Slack que acontecem fora dos
canais. As MDs são melhores para conversas específicas que não precisam da participação de todas as pessoas do canal, como quando você quer pedir a um colega de trabalho para reagendar uma reunião.
O que você precisa saber
As MDs podem ser individuais ou incluir até nove pessoas.
O processo de iniciar e enviar MDs é igual ao de escrever qualquer outra mensagem no Slack. Saiba como
enviar e ler mensagens.
Você pode dar um nome a MDs em grupo para diferenciar facilmente conversas com grupos semelhantes de pessoas. Se a sua empresa usar o Slack Connect, é possível
enviar MDs para pessoas de outras empresas. Dica: você pode iniciar rapidamente uma nova MD. Basta clicar no botão Mais na barra lateral (computador) ou tocar no botão Escrever (dispositivo móvel).
Como acessar suas mensagens diretas
Área de trabalho
Dispositivos móveis
Clique em
MDs para ver uma lista das suas mensagens diretas. Use a barra de pesquisa para pesquisar uma conversa específica ou clique em Mensagens diretas para filtrar quais conversas devem ser exibidas. Para iniciar uma nova mensagem, clique no ícone de nova mensagem.
Toque na
guia MDs para ver uma lista das suas mensagens diretas. Você pode pesquisar ou filtrar para encontrar conversas específicas. Outra opção é clicar no ícone de nova mensagem para escrever uma. Observação: É possível adicionar pessoas a uma MD para que elas fiquem por dentro da conversa ou converter uma MD em grupo em um canal privado.
Dê um nome à sua MD em grupo
No computador, abra uma MD em grupo e passe o cursor do mouse sobre os nomes dos membros do grupo na parte superior da conversa.
Clique no
ícone de lápis. Insira um nome e clique em
Salvar.
Quem pode usar este recurso? Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Estamos com problemas. Tente novamente mais tarde.