Utilizzare Slack
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I messaggi diretti (MD) sono conversazioni ridotte in Slack che hanno luogo al di fuori dei
canali. I MD sono ideali per singole conversazioni che non richiedono la partecipazione di un intero canale di persone, ad esempio se vuoi chiedere a un collega di riprogrammare una riunione.
Informazioni importanti
I MD possono essere tra due persone o coinvolgere fino a nove persone.
L’avvio e l’invio di MD è semplice come scrivere qualsiasi altro messaggio in Slack. Scopri
come inviare e leggere messaggi.
Puoi assegnare un nome a ogni MD di gruppo per distinguere facilmente le conversazioni con gruppi aventi più o meno gli stessi membri. Se la tua azienda usa Slack Connect, puoi
inviare MD a persone di un’altra azienda. Suggerimento: puoi avviare rapidamente un nuovo MD cliccando sul pulsante nella barra laterale (desktop) o toccando il tasto Scrivi (dispositivi mobili).
Accedere ai messaggi diretti
Desktop
Mobile
Clicca su
MD per visualizzare un elenco dei messaggi diretti. Usa la barra di ricerca per cercare una conversazione specifica oppure clicca su Messaggi diretti per filtrare le conversazioni da visualizzare. Per scrivere un nuovo messaggio, clicca sull’ icona Nuovo messaggio .
Tocca la
scheda MD per visualizzare un elenco dei messaggi diretti. Per trovare una conversazione specifica, puoi cercare o filtrare , oppure cliccare sull’ icona Nuovo messaggio per scrivere un nuovo messaggio. Nota: puoi aggiungere persone a un MD per includerle in una conversazione o convertire un MD di gruppo in un canale privato.
Assegna un nome al tuo MD di gruppo
Dal desktop, apri un MD di gruppo e passa il puntatore sui nomi dei membri del gruppo nella parte superiore della conversazione.
Clicca sull’
icona Matita . Inserisci un nome e clicca su
Salva.
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