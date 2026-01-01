Direktnachrichten (DMs) sind kleinere Unterhaltungen in Slack, die außerhalb von Channels stattfinden. DMs eignen sich am besten für spontane oder einmalige Unterhaltungen, die keinen eigenen Channel brauchen, zum Beispiel, wenn du eine:n Kolleg:in darum bitten möchtest, ein Meeting zu verlegen.



Was du wissen solltest

DMs können zwischen zwei Personen stattfinden oder mit bis zu neun Leuten.

Das Starten und Senden von DMs geht genauso wie das Schreiben jeder anderen Nachricht in Slack. Erfahre mehr darüber, wie du Nachrichten senden und lesen kannst.

Du kannst Gruppen-DMs einen Namen geben, um Unterhaltungen mit ähnlichen Personengruppen leichter voneinander unterscheiden zu können.

Wenn dein Unternehmen Slack Connect verwendet, kannst du DMs an Personen aus anderen Unternehmen senden.

Tipp: Du kannst ganz schnell eine neue DM starten, indem du auf den Plus-Button in der Seitenleiste klickst (Desktop) oder auf den Nachrichten-Button tippst (Mobilgeräte).



Deine Direktnachrichten abrufen

Desktop Mobile Messaging Klicke auf DMs, um eine Liste deiner Direktnachrichten anzuzeigen. Verwende die Suchleiste, um nach einer bestimmten Unterhaltung zu suchen, oder klicke auf Direktnachrichten, um die angezeigten Unterhaltungen zu filtern. Klicke auf das Symbol „Neue Nachricht“, um eine neue Nachricht zu verfassen. Tippe auf den Tab „DMs“, um eine Liste deiner Direktnachrichten anzuzeigen. Du kannst suchen oder filtern, um eine bestimmte Unterhaltung zu finden, oder auf das Symbol für eine neue Nachricht klicken, um eine neue Nachricht zu verfassen.

Hinweis: Du kannst Personen zu einer DM hinzufügen, um sie in eine Unterhaltung einzubinden, oder ein Gruppen-DM in einen Geschlossenen Channel umwandeln.



Deiner Gruppen-DM einen Namen geben

Öffne auf deinem Desktop eine Gruppen-DM und fahre mit der Maus über die Namen der Gruppenmitglieder oben in der Unterhaltung. Klicke auf das Bleistiftsymbol. Gib einen Namen ein und klicke auf Speichern.