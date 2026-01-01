Les outils de gestion des canaux de Slack permettent aux propriétaires et aux administrateurs autorisés de consulter une liste de canaux dans leur espace de travail ou leur organisation Enterprise et de prendre des mesures à partir d’un tableau de bord central.

Remarque : le propriétaire principal de l’espace de travail (Business+) et le propriétaire principal de l’organisation (forfaits Enterprise) peuvent définir des autorisations au sein de leur espace de travail ou de leur organisation pour permettre aux propriétaires et aux administrateurs supplémentaires d’utiliser les outils de gestion des canaux.



Suite possible

Les propriétaires et administrateurs autorisés peuvent consulter les informations et effectuer les actions suivantes avec les outils de gestion des canaux :

Informations disponibles

Les espaces de travail dans lesquels se trouve ce canal*

Le nombre de membres et d’invités dans le canal

Le membre qui a créé le canal

Organisations externes dans le canal

La date de la dernière activité du canal

La date de création du canal

Adresse e-mail de ce canal

Le membre qui a créé l’adresse e-mail pour ce canal

Actions disponibles

Ajouter des membres

Modifier les espaces de travail

Modifier les autorisations de publication

Bloquer l’utilisation de l’IA*

Gérer les autorisations pour les organisations externes

Modifier la conservation des messages**

Renommer un canal

Convertir un canal en canal privé ou public

Archiver ou désarchiver un canal

Supprimer un canal

Attribuer des Gestionnaires de canaux

*Disponible avec les forfaits Enterprise.

**Un propriétaire d’espace de travail ou d’organisation devra d’abord modifier les paramètres de conservation pour son espace de travail ou son organisation afin de permettre aux administrateurs de modifier la conservation des messages. Avec les forfaits Enterprise, les paramètres de conservation ne sont disponibles qu’avec les outils de gestion des canaux au niveau de l’organisation.

Remarque : les fichiers et les messages des canaux privés ne sont pas consultables à l’aide des outils de gestion des canaux, mais peuvent l’être à l’aide d’autres outils.



Afficher et gérer les canaux

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Remarque : avec le forfait Business+, vous pouvez uniquement agir sur les canaux privés si une demande d’exportation de données de l’ensemble des canaux et conversations a été approuvée pour votre espace de travail. Les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent utiliser les outils de gestion des canaux pour intervenir sur les canaux publics. Le propriétaire principal de l’espace de travail, les propriétaires ainsi que les administrateurs autorisés peuvent également intervenir sur les canaux privés. Gérer des canaux dans votre espace de travail Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Canaux . Recherchez un nom de canal ou utilisez le filtre pour trier par type de canal. Pour effectuer une action sur un canal, cliquez sur l’icône à trois points à côté du nom du canal, puis choisissez une option. Effectuez vos modifications, puis enregistrez-les. Une fois qu’un propriétaire ou administrateur aura effectué une action sur un canal, Slack publiera un message dans ce canal pour en notifier ses membres. Au niveau de l’organisation Le propriétaire principal de l’organisation et tout propriétaire ou administrateur de l’organisation qui en détient l’autorisation peuvent suivre les étapes ci-dessous pour voir et gérer les canaux de son organisation : Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale. Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Canaux dans la barre latérale gauche. Recherchez un nom de canal ou utilisez le filtre pour trier par type de canal ou espace de travail. Pour effectuer une action sur un canal, cliquez sur l’icône à trois points à droite du nom du canal et choisissez une action. Effectuez vos modifications, puis enregistrez-les. Une fois qu’un propriétaire ou administrateur aura effectué une action sur un canal, Slack publiera un message dans ce canal pour en notifier ses membres.

Au niveau de l’espace de travail Les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent suivre les étapes ci-dessous pour consulter les canaux des espaces de travail qu’ils gèrent et prendre des mesures : Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale. Sélectionnez Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail. Si vous gérez plusieurs espaces de travail, sélectionnez-en un dans le menu déroulant. Cliquez sur Canaux dans la barre latérale gauche. Recherchez le nom d’un canal ou filtrez les canaux par type. Si vous avez l’autorisation de gérer les canaux privés, vous pouvez cocher la case à côté de Afficher tous les canaux privés. Pour effectuer une action sur un canal, cliquez sur l’icône à trois points à droite du nom du canal et choisissez une action. Effectuez vos modifications, puis enregistrez-les. Une fois qu’un propriétaire ou administrateur aura effectué une action sur un canal, Slack publiera un message dans ce canal pour en notifier ses membres.



Exportez une liste de canaux

Les propriétaires et les administrateurs avec accès aux outils de gestion des canaux ont la possibilité d’exporter au format CSV une liste de canaux. Pour chaque canal, le fichier d’exportation comportera les informations suivantes :

Le nom du canal et l’identifiant

Que le canal soit privé, archivé ou encore partagé avec des organisations externes

Les espaces de travail dans lesquels se trouve ce canal*

Identifiants pour toutes les organisations au sein du canal

Le nombre de membres dans le canal

La date de création du canal

L’identifiant de membre pour la personne ayant créé le canal

La date de la dernière activité du canal

L’adresse e-mail de canal

L’identifiant de membre pour la personne ayant créé l’adresse e-mail du canal

*Disponible uniquement avec les forfaits Enterprise.

Exportez les informations du canal

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Canaux . Cliquez sur Exporter CSV en haut à gauche. Vous recevrez votre fichier CSV par message de Slack dès que l’export sera terminé. Au niveau de l’organisation Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale. Sélectionnez Outils et paramètres dans le menu, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Canaux dans la barre latérale gauche. Cliquez sur Exporter CSV en haut de la page. Vous recevrez votre fichier CSV par message de Slack dès que l’export sera terminé.

Au niveau de l’espace de travail Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale. Sélectionnez Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail. Si vous gérez plusieurs espaces de travail, sélectionnez-en un dans le menu déroulant. Cliquez sur Canaux dans la barre latérale gauche. Cliquez sur Exporter CSV en haut de la page. Vous recevrez votre fichier CSV par message de Slack dès que l’export sera terminé.

Remarque : le contenu des canaux ne sera pas inclus dans la liste des canaux exportés. Pour en savoir plus sur l’exportation du contenu des canaux, comme les messages ou encore les fichiers, rendez-vous sur le Guide pour l’exportation et l’importation des données Slack.