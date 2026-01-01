Utilizzare gli strumenti di gestione del canale
Gli strumenti di gestione del canale di Slack offrono ai proprietari e agli amministratori l’autorizzazione a visualizzare l’elenco dei canali della propria area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise e permettono loro di eseguire delle azioni da una dashboard centrale.
Nota: il proprietario principale dell’area di lavoro (piano Business+) e il proprietario principale dell’organizzazione (piani Enterprise) possono impostare le autorizzazioni per la propria area di lavoro o organizzazione, in modo da consentire a proprietari o amministratori aggiuntivi di utilizzare gli strumenti di gestione del canale.
Cosa puoi aspettarti
I proprietari e gli amministratori autorizzati possono visualizzare le seguenti informazioni e intraprendere le seguenti azioni con gli strumenti di gestione del canale:
Informazioni disponibili
- Le aree di lavoro in cui si trova il canale*
- Il numero dei membri e degli ospiti presenti nel canale
- Il membro che ha creato il canale
- Organizzazioni esterne nel canale
- La data dell’attività più recente nel canale
- La data in cui è stato creato il canale
- L'indirizzo e-mail per il canale
- Il membro che ha creato l'indirizzo e-mail per il canale
Azioni disponibili
- Aggiungi membri
- Modificare le aree di lavoro
- Modificare le autorizzazioni per i post
- Limita l’uso dell’IA*
- Gestire le autorizzazioni per le organizzazioni esterne
- Modificare la conservazione dei messaggi**
- Rinominare un canale
- Rendere un canale privato o pubblico
- Archivia o annulla l’archiviazione di un canale
- Elimina un canale
- Assegnare manager di canali
*Disponibile solo nei piani Enterprise+.
**Un proprietario di un’area di lavoro o di un’organizzazione dovrà innanzitutto modificare le impostazioni di conservazione per la propria area di lavoro o organizzazione per consentire agli amministratori di modificare la conservazione dei messaggi. Nei piani Enterprise le impostazioni di conservazione sono disponibili solo con gli strumenti di gestione del canale a livello di organizzazione.
Nota: non è possibile visualizzare i messaggi e i file dei canali privati tramite gli strumenti di gestione del canale ma è possibile visualizzarli tramite gli altri strumenti.
Visualizzare e gestire canali
Piano Business+
Piano Enterprise
Nota: con il piano Business+ puoi intraprendere delle azioni nei canali privati, se per la tua area di lavoro è stata approvata una richiesta di esportazione dei dati da tutti i canali e da tutte le conversazioni.
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono utilizzare gli strumenti di gestione del canale per intraprendere delle azioni nei canali pubblici. Anche il proprietario principale dell’area di lavoro e i proprietari e gli amministratori autorizzati possono intraprendere delle azioni nei canali privati.
Gestire i canali della tua area di lavoro
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Canali .
- Cerca il nome di un canale oppure usa il filtro per ordinare in base al tipo di canale.
- Per eseguire delle azioni su un canale, clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome del canale e seleziona un’opzione.
- Apporta le modifiche e salvale.
Slack posterà un messaggio nel canale per indicare ai membri che azione è stata intrapresa e da parte di quale proprietario o amministratore.
Livello organizzazione
Il proprietario principale dell’organizzazione e tutti i proprietari o gli amministratori autorizzati dell’organizzazione, possono seguire i passaggi descritti qui sotto per visualizzare ed eseguire le operazioni sui canali della rispettiva organizzazione:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Canali nella barra laterale sinistra.
- Cerca il nome di un canale oppure usa il filtro per ordinare in base al tipo di canale o area di lavoro.
- Per eseguire delle azioni su un canale, clicca sull’icona dei tre puntini a destra del nome del canale e seleziona un’opzione.
- Apporta le modifiche e salvale.
Slack posterà un messaggio nel canale per indicare ai membri che azione è stata intrapresa e da parte di quale proprietario o amministratore.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori di un’area di lavoro possono seguire i passaggi descritti qui sotto per visualizzare e intraprendere delle azioni nei canali dell’area di lavoro che gestiscono:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca su Canali nella barra laterale sinistra.
- Cercare un canale per nome o filtrare i canali per tipo di canale Se sei autorizzato a gestire canali privati, puoi contrassegnare la casella accanto a Mostra tutti i canali privati.
- Per eseguire delle azioni su un canale, clicca sull’icona dei tre puntini a destra del nome del canale e seleziona un’opzione.
- Apporta le modifiche e salvale.
Slack posterà un messaggio nel canale per indicare ai membri che azione è stata intrapresa e da parte di quale proprietario o amministratore.
Esportare un elenco di canali
I proprietari e gli amministratori che hanno accesso agli strumenti di gestione del canale possono esportare un elenco di canali in formato CSV. Il file di esportazione includerà le seguenti informazioni per ciascun canale:
- Il nome e l’ID del canale
- Se il canale è privato, archiviato o include organizzazioni esterne
- Le aree di lavoro in cui si trova il canale*
- Gli ID di tutte le organizzazioni nel canale
- Il numero di membri nel canale
- La data in cui è stato creato il canale
- L’ID membro della persona che ha creato il canale
- La data dell’attività più recente nel canale
- L’indirizzo e-mail del canale
- L’ID membro della persona che ha creato l’indirizzo e-mail del canale
*Disponibile solo con i piani Enterprise.
Esportare le informazioni di un canale
Piano Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Canali .
- Clicca su Esporta CSV nell’angolo in alto a sinistra.
- Una volta completata l’esportazione, riceverai un messaggio da Slack con il file CSV.
Livello organizzazione
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Canali nella barra laterale sinistra.
- Clicca su Esporta CSV nella parte superiore della pagina.
- Una volta completata l’esportazione, riceverai un messaggio da Slack con il file CSV.
Livello area di lavoro
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca su Canali nella barra laterale sinistra.
- Clicca su Esporta CSV nella parte superiore della pagina.
- Una volta completata l’esportazione, riceverai un messaggio da Slack con il file CSV.
Nota: i contenuti del canale non verranno inclusi negli elenchi dei canali esportati. Per scoprire di più su come esportare i contenuti dei canali, ad esempio messaggi e file, visita la nostra Guida agli strumenti di importazione ed esportazione di Slack.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Per impostazione predefinita, proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piano Business+) e il proprietario principale dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Piani Business+ ed Enterprise