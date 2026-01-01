Com as ferramentas de gerenciamento de canais do Slack, os proprietários e os administradores que tiverem permissão poderão ver uma lista dos canais no workspace ou na organização Enterprise e realizar ações neles em um painel central.

Observação: o proprietário principal do workspace (Business+) e o proprietário principal da organização (planos Enterprise) podem definir permissões para o workspace ou a organização. Assim, outros proprietários ou administradores podem usar as ferramentas de gerenciamento de canais.



O que esperar

Os proprietários e os administradores que tiverem permissão poderão ver as informações e realizar as seguintes ações com as ferramentas de gerenciamento de canais:

Informações disponíveis

Workspaces que têm o canal*

Número de membros e convidados do canal

Membro que criou o canal

Organizações externas no canal

A data da atividade mais recente no canal

Data em que o canal foi criado

Endereço de e-mail do canal

Membro que criou o endereço de e-mail do canal

Ações disponíveis

Adicionar membros

Editar workspaces*

Editar permissões de postagem

Restringir uso de IA*

Gerenciar permissões para organizações externas

Editar retenção de mensagens**

Renomear um canal

Converter um canal em privado ou público

Arquivar ou desarquivar um canal

Excluir um canal

Atribuir Gerentes de canais

*Somente disponível nos planos Enterprise.

** Para permitir que administradores editem a retenção de mensagens, um proprietário de workspace ou de organização primeiro deverá ajustar as configurações de retenção para o workspace ou a organização. Nos planos Enterprise, as configurações de retenção só estão disponíveis com as ferramentas de gerenciamento de canais no nível da organização.

Observação: mensagens e arquivos de canais privados não são visíveis com as ferramentas de gerenciamento de canais, mas podem ser ao usar outras ferramentas.



Ver e gerenciar canais

Plano Business+ Planos Empresariais Observação: No plano Business+, você só pode realizar ações em canais privados se uma solicitação para exportar dados de todos os canais e conversas foi aprovada no workspace. Os proprietários e os administradores de workspaces podem usar as ferramentas de gerenciamento de canais para realizar ações em canais públicos. O proprietário principal do workspace, assim como os proprietários e administradores com permissão, também podem realizar ações em canais privados. Gerenciar canais no workspace No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Canais. Pesquise um nome de canal ou filtre por tipo de canal. Para realizar ações em um canal, clique no ícone de três pontos ao lado do nome do canal e selecione uma opção. Escolha e salve as alterações. O Slack vai postar uma mensagem no canal para informar os membros sobre a ação realizada e sobre quem foi o proprietário ou administrador que a realizou. Nível organizacional O proprietário principal e os proprietários ou administradores da organização que tiverem permissão poderão usar as seguintes etapas para ver e executar ações nos canais da organização: No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização. Clique em Canais na barra lateral esquerda. Pesquise um nome de canal ou filtre por tipo de canal ou workspace. Para realizar ações em um canal, clique no ícone de três pontos à direita do nome do canal e selecione uma opção. Escolha e salve as alterações. O Slack vai postar uma mensagem no canal para informar os membros sobre a ação realizada e sobre quem foi o proprietário ou administrador que a realizou.

Nível do workspace Os proprietários e os administradores de workspaces podem usar as seguintes etapas para ver e realizar ações nos canais dos workspaces que gerenciam: No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique em Canais na barra lateral esquerda. Pesquise um nome de canal ou filtre os canais por tipo de canal. Se você tiver permissão para gerenciar canais privados, poderá marcar a caixa ao lado de Mostrar todos os canais privados. Para realizar ações em um canal, clique no ícone de três pontos à direita do nome do canal e selecione uma opção. Escolha e salve as alterações. O Slack vai postar uma mensagem no canal para informar os membros sobre a ação realizada e sobre quem foi o proprietário ou administrador que a realizou.



Exportar uma lista de canais

Os proprietários e administradores com acesso a ferramentas de gerenciamento de canais podem exportar uma lista de canais no formato CSV. O arquivo exportado incluirá as seguintes informações sobre cada canal:

Nome e ID do canal

Informações sobre se o canal é privado, foi arquivado ou é compartilhado com organizações externas

Workspaces que têm o canal*

IDs de todas as organizações do canal

O número de membros no canal

Data em que o canal foi criado

ID do membro que criou o canal

A data da atividade mais recente no canal

Endereço de e-mail do canal

ID do membro que criou o endereço de e-mail do canal

*Disponível somente nos planos Enterprise.

Exportar informações do canal

Plano Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Canais. Clique em Exportar CSV no canto superior esquerdo. Após o término da exportação, você receberá seu arquivo CSV em uma mensagem do Slack. Nível organizacional No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização. Clique em Canais na barra lateral esquerda. Clique em Exportar CSV na parte superior da página. Após o término da exportação, você receberá seu arquivo CSV em uma mensagem do Slack.

Nível do workspace No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique em Canais na barra lateral esquerda. Clique em Exportar CSV na parte superior da página. Após o término da exportação, você receberá seu arquivo CSV em uma mensagem do Slack.

Observação: o conteúdo do canal não será incluído nas listas de canais exportadas. Para saber mais sobre como exportar o conteúdo de canais, como mensagens e arquivos, acesse o Guia sobre as ferramentas de importação e exportação do Slack.