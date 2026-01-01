Usar ferramentas de gerenciamento de canais
Com as ferramentas de gerenciamento de canais do Slack, os proprietários e os administradores que tiverem permissão poderão ver uma lista dos canais no workspace ou na organização Enterprise e realizar ações neles em um painel central.
Observação: o proprietário principal do workspace (Business+) e o proprietário principal da organização (planos Enterprise) podem definir permissões para o workspace ou a organização. Assim, outros proprietários ou administradores podem usar as ferramentas de gerenciamento de canais.
O que esperar
Os proprietários e os administradores que tiverem permissão poderão ver as informações e realizar as seguintes ações com as ferramentas de gerenciamento de canais:
Informações disponíveis
- Workspaces que têm o canal*
- Número de membros e convidados do canal
- Membro que criou o canal
- Organizações externas no canal
- A data da atividade mais recente no canal
- Data em que o canal foi criado
- Endereço de e-mail do canal
- Membro que criou o endereço de e-mail do canal
Ações disponíveis
- Adicionar membros
- Editar workspaces*
- Editar permissões de postagem
- Restringir uso de IA*
- Gerenciar permissões para organizações externas
- Editar retenção de mensagens**
- Renomear um canal
- Converter um canal em privado ou público
- Arquivar ou desarquivar um canal
- Excluir um canal
- Atribuir Gerentes de canais
*Somente disponível nos planos Enterprise.
** Para permitir que administradores editem a retenção de mensagens, um proprietário de workspace ou de organização primeiro deverá ajustar as configurações de retenção para o workspace ou a organização. Nos planos Enterprise, as configurações de retenção só estão disponíveis com as ferramentas de gerenciamento de canais no nível da organização.
Observação: mensagens e arquivos de canais privados não são visíveis com as ferramentas de gerenciamento de canais, mas podem ser ao usar outras ferramentas.
Ver e gerenciar canais
Plano Business+
Planos Empresariais
Observação: No plano Business+, você só pode realizar ações em canais privados se uma solicitação para exportar dados de todos os canais e conversas foi aprovada no workspace.
Os proprietários e os administradores de workspaces podem usar as ferramentas de gerenciamento de canais para realizar ações em canais públicos. O proprietário principal do workspace, assim como os proprietários e administradores com permissão, também podem realizar ações em canais privados.
Gerenciar canais no workspace
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Canais.
- Pesquise um nome de canal ou filtre por tipo de canal.
- Para realizar ações em um canal, clique no ícone de três pontos ao lado do nome do canal e selecione uma opção.
- Escolha e salve as alterações.
O Slack vai postar uma mensagem no canal para informar os membros sobre a ação realizada e sobre quem foi o proprietário ou administrador que a realizou.
Nível organizacional
O proprietário principal e os proprietários ou administradores da organização que tiverem permissão poderão usar as seguintes etapas para ver e executar ações nos canais da organização:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização.
- Clique em Canais na barra lateral esquerda.
- Pesquise um nome de canal ou filtre por tipo de canal ou workspace.
- Para realizar ações em um canal, clique no ícone de três pontos à direita do nome do canal e selecione uma opção.
- Escolha e salve as alterações.
O Slack vai postar uma mensagem no canal para informar os membros sobre a ação realizada e sobre quem foi o proprietário ou administrador que a realizou.
Nível do workspace
Os proprietários e os administradores de workspaces podem usar as seguintes etapas para ver e realizar ações nos canais dos workspaces que gerenciam:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.
- Clique em Canais na barra lateral esquerda.
- Pesquise um nome de canal ou filtre os canais por tipo de canal. Se você tiver permissão para gerenciar canais privados, poderá marcar a caixa ao lado de Mostrar todos os canais privados.
- Para realizar ações em um canal, clique no ícone de três pontos à direita do nome do canal e selecione uma opção.
- Escolha e salve as alterações.
O Slack vai postar uma mensagem no canal para informar os membros sobre a ação realizada e sobre quem foi o proprietário ou administrador que a realizou.
Exportar uma lista de canais
Os proprietários e administradores com acesso a ferramentas de gerenciamento de canais podem exportar uma lista de canais no formato CSV. O arquivo exportado incluirá as seguintes informações sobre cada canal:
- Nome e ID do canal
- Informações sobre se o canal é privado, foi arquivado ou é compartilhado com organizações externas
- Workspaces que têm o canal*
- IDs de todas as organizações do canal
- O número de membros no canal
- Data em que o canal foi criado
- ID do membro que criou o canal
- A data da atividade mais recente no canal
- Endereço de e-mail do canal
- ID do membro que criou o endereço de e-mail do canal
*Disponível somente nos planos Enterprise.
Exportar informações do canal
Plano Business+
Planos Empresariais
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Canais.
- Clique em Exportar CSV no canto superior esquerdo.
- Após o término da exportação, você receberá seu arquivo CSV em uma mensagem do Slack.
Nível organizacional
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização.
- Clique em Canais na barra lateral esquerda.
- Clique em Exportar CSV na parte superior da página.
- Após o término da exportação, você receberá seu arquivo CSV em uma mensagem do Slack.
Nível do workspace
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações do workspace. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.
- Clique em Canais na barra lateral esquerda.
- Clique em Exportar CSV na parte superior da página.
- Após o término da exportação, você receberá seu arquivo CSV em uma mensagem do Slack.
Observação: o conteúdo do canal não será incluído nas listas de canais exportadas. Para saber mais sobre como exportar o conteúdo de canais, como mensagens e arquivos, acesse o Guia sobre as ferramentas de importação e exportação do Slack.
Quem pode usar este recurso?
- Por padrão, os proprietários/administradores (Business+) de workspaces e o proprietário principal da organização (planos Enterprise)
- Planos Business+ e Enterprise