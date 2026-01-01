I canvas e gli elenchi sono modi sicuri per collaborare e condividere informazioni in Slack. Continua a leggere per saperne di più su come si applicano le funzioni di sicurezza e gestione dei dati quando si lavora con questi strumenti in Slack.

Conservazione, modifica ed eliminazione dei dati

I canvas e gli elenchi condividono i criteri di conservazione. Il criterio selezionato verrà applicato a tutti i canvas ed elenchi. I criteri di conservazione disponibili dipendono dal tuo piano.

I seguenti dati verranno conservati per canvas ed elenchi finché non verranno eliminati, manualmente o in base ai criteri di conservazione:

Contenuti in canvas ed elenchi

Cronologia delle versioni

Conversazioni di commenti

Nota: se i criteri di conservazione sono impostati per conservare i canvas e gli elenchi per un determinato numero di giorni, il periodo di conservazione verrà ripristinato ogni volta che qualcuno li modifica.

Strumenti di esportazione

Canvas

Quando esporti i dati dell’area di lavoro, la versione corrente del canvas sarà inclusa in formato HTML. Le versioni precedenti di un canvas verranno incluse nell'esportazione se l’area di lavoro o l'organizzazione Enterprise possono esportare dati da tutte le conversazioni. Cosa troverai in un’esportazione che include un canvas:

Il contenuto corrente basato su testo del canvas

La cronologia delle versioni del canvas (se le esportazioni di dati da tutte le conversazioni sono abilitate)

(se le esportazioni di dati da tutte le conversazioni sono abilitate) I commenti ancorati

Se il canvas include dei commenti, l’esportazione includerà un riferimento al messaggio di conversazione del file pertinente che contiene il testo del commento.

Se il canvas include dei commenti, l’esportazione includerà un riferimento al messaggio di conversazione del file pertinente che contiene il testo del commento. I file incorporati

Se un file è stato incorporato nel canvas, l’esportazione includerà un riferimento al messaggio del canale pertinente che contiene l’URL di download.



Elenchi

Quando esporti i dati dell’area di lavoro, la versione corrente dell’elenco sarà inclusa in formato JSON. Cosa troverai in un’esportazione che include un elenco:

Uno snapshot dell'ultima versione dell'elenco

Lo snapshot includerà tutte le visualizzazioni salvate, i record dell'elenco condiviso, i campi e dati limitati per gli elementi.

Lo snapshot includerà tutte le visualizzazioni salvate, i record dell'elenco condiviso, i campi e dati limitati per gli elementi. Commenti sugli elementi

Se l’elenco contiene dei commenti, l’esportazione includerà un riferimento al messaggio di conversazione del file pertinente che contiene il testo del commento.

Se l’elenco contiene dei commenti, l’esportazione includerà un riferimento al messaggio di conversazione del file pertinente che contiene il testo del commento. Cronologia delle versioni

La cronologia delle versioni degli elenchi verrà inclusa per le aree di lavoro e le organizzazioni che hanno richiesto di esportare dati da tutti i canali pubblici, canali privati ​​e messaggi diretti (MD).

Suggerimento: scopri di più su come leggere le esportazioni di dati di Slack.

API Discovery e API dei registri di controllo

Nei piani Enterprise, i proprietari dell’organizzazione possono utilizzare le app di eDiscovery e prevenzione della perdita dei dati (DLP) per esaminare o gestire i contenuti dei canvas e degli elenchi. Gli endpoint dell’API Discovery esistenti possono essere utilizzati per scaricare e scansionare i canvas e gli elenchi e per eseguire operazioni come nascondere o eliminare contenuti.

API Discovery API dei registri di controllo Operazioni disponibili per i canvas: Eliminare un canvas utilizzando l’API

Trovare il link diretto a un canvas

Recuperare i canvas creati o modificati di recente

Scoprire quando un canvas è stato modificato Recuperare i commenti su un canvas

Recuperare la cronologia delle versioni di un canvas

Rimuovere definitivamente un canvas e ripristinarne uno condiviso in un messaggio

Operazioni disponibili per gli elenchi: Ottenere i metadati dell’elenco

Recuperare il link diretto a un elenco e scaricare la versione corrente e quella precedente in formato JSON

Recuperare i messaggi delle conversazioni dell’elenco, i messaggi delle conversazioni eliminate o le modifiche ai messaggi Recuperare gli elenchi creati o modificati di recente

Nascondere e ripristinarne un elenco condiviso in un messaggio I seguenti eventi del registro di controllo vengono acquisiti per i canvas: Canvas creato, modificato o eliminato

Canvas nascosto o ripristinato

Canvas aperto

Canvas condiviso o non condiviso

Canvas scaricato Accesso al canvas concesso, revocato, aggiornato o declassato

Cronologia delle versioni del canvas abilitata o disabilitata

Condivisione link abilitata o disabilitata

I seguenti eventi del registro di controllo vengono acquisiti per gli elenchi: Elenco creato

Elenco eliminato

Titolo dell’elenco aggiornato

Icona dell’elenco aggiornata

Elenco convertito in modello

Modello di elenco ripristinato

Cella dell’elenco aggiornata

Colonna dell'elenco creata, aggiornata, eliminata o ripristinata

Riga dell'elenco creata, aggiornata o eliminata Visualizzazione dell'elenco creata, aggiornata o eliminata

Accesso all’elenco revocato, aggiunto, aggiornato o declassato

Elenco scaricato

Condivisione link dell’elenco abilitata o disabilitata

Elenco aperto

Elenco nascosto o ripristinato

Proprietà dell’elenco trasferita

Enterprise Key Management

Enterprise Key Management (EKM) permette ai clienti di utilizzare le proprie chiavi di crittografia per controllare i dati. I canvas e gli elenchi utilizzeranno lo stesso processo chiave per la crittografia dei messaggi e dei file di Slack, quindi se hai già configurato EKM per la tua organizzazione non avrai bisogno di ulteriori configurazioni per i canvas o gli elenchi.

Rotazione della chiave

Quando una chiave di crittografia ruota, i dati del canvas saranno nuovamente crittografati con la nuova chiave.

Quando una chiave di crittografia ruota, i dati del canvas saranno nuovamente crittografati con la nuova chiave. Revoca della chiave

L’accesso ai canvas può essere revocato utilizzando lo stesso processo di revoca dei file.

Data residency

La residenza dei dati per Slack ti consente di scegliere l’area geografica in cui memorizzare alcuni tipi di dati. I dati dei canvas e degli elenchi che crei dopo aver configurato la residenza dei dati verranno archiviati nella regione che hai selezionato. I dati dei canvas o degli elenchi che hai creato prima di abilitare la residenza dei dati rimarranno archiviati negli Stati Uniti.

Blocchi a fini giudiziari

In un’organizzazione Enterprise, chiunque abbia il ruolo di sistema Amministratore blocchi a fini giudiziari può introdurre un blocco a fini giudiziari su membri specifici per conservare i loro messaggi e file in Slack. Un blocco a fini giudiziari imposto a un membro sovrascriverà i criteri di conservazione dei dati di canvas ed elenchi. I canvas e gli elenchi non verranno rimossi una volta eliminati, né verranno rimossi automaticamente a causa della loro età.

Canvas Elenchi Un canvas può essere bloccato a fini giudiziari se soddisfa entrambi i seguenti criteri:

È associato a uno dei responsabili del blocco.

È attivo durante il periodo di blocco.

Viene aggiunto come scheda in una conversazione nella quale un responsabile è o è stato membro. Non è richiesta alcuna attività nel canale o nel canvas nel periodo in cui il blocco a fini giudiziari è attivo. Associato al responsabile

Le seguenti condizioni determinano se un canvas è associato al responsabile: Creato dal responsabile, prima della fine del periodo di blocco;

Condiviso con un canale bloccato, prima della fine del periodo di blocco;

Modificato dal responsabile, prima della fine del periodo di blocco. Per determinare se un canvas è associato a un responsabile non si considera quanto segue: Il canvas è stato visionato dal responsabile;

Il responsabile è nella conversazione del file del canvas;

Il responsabile ha aggiunto il canvas ai preferiti o lo ha salvato in Cose da fare. Attivo durante il periodo di blocco

Per essere considerato attivo durante il periodo di blocco, un canvas deve soddisfare le seguenti condizioni: Essere stato creato o eliminato durante il periodo di blocco;

Essere stato condiviso in un canale bloccato durante il periodo di blocco;

Aver subito modifiche di contenuto da parte di chiunque durante il periodo di blocco;

Avere avuto un commento creato, modificato o eliminato durante il periodo di blocco. Un elenco può essere bloccato a fini giudiziari se soddisfa entrambi i seguenti criteri:

È associato a uno dei responsabili del blocco.

È attivo durante il periodo di blocco. Associato al responsabile

Le seguenti condizioni determinano se un elenco è associato al responsabile: Creato dal responsabile, prima della fine del periodo di blocco;

Condiviso con un canale bloccato, prima della fine del periodo di blocco;

Modificato dal responsabile, prima della fine del periodo di blocco. Per determinare se un elenco è associato a un responsabile non si considera quanto segue: L’elenco o il record è stato aperto dal responsabile.

Il responsabile ha aggiunto l’elenco ai preferiti o lo ha salvato in Cose da fare.

Il responsabile è nella conversazione del file dell’elenco.

Il responsabile si iscrive/annulla l'iscrizione agli elementi dell'elenco. Attivo durante il periodo di blocco

Per essere considerato attivo durante il periodo di blocco, un elenco deve soddisfare le seguenti condizioni: Essere stato creato o eliminato durante il periodo di blocco;

Essere stato condiviso in un canale bloccato durante il periodo di blocco;

Aver subito modifiche di contenuto da parte di chiunque durante il periodo di blocco.

Avere avuto un commento creato, modificato o eliminato durante il periodo di blocco.

Nota: leggere un canvas o un elenco durante un periodo di blocco non lo rende “attivo durante il periodo di blocco”.