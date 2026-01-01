Personalizzare la conservazione dei dati in Slack
Modifica le impostazioni di conservazione dei dati per personalizzare il periodo di tempo in cui Slack conserverà messaggi, canvas, elenchi e file (inclusi clip audio e video) prima di eliminarli automaticamente. Puoi anche consentire ai membri di modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi per singoli canali e messaggi diretti (MD).
Informazioni importanti
- Nei piani a pagamento, i dati vengono conservati per l'intera durata dell'area di lavoro per impostazione predefinita. Puoi modificare le impostazioni di conservazione per eliminarli automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
- Con il piano Free, puoi scegliere di conservare i dati per 90 giorni o un anno. I dati più vecchi di un anno verranno eliminati dalla tua area di lavoro a intervalli regolari.
- Le eliminazioni avvengono una volta al giorno, quindi i dati potrebbero essere eliminati poco dopo aver effettuato una modifica alle impostazioni di conservazione.
- Le impostazioni di conservazione verranno applicate a tutti i messaggi, i file, i canvas e gli elenchi, inclusi quelli fissati o salvati.
Attenzione: L’eliminazione dei dati in base alle impostazioni di conservazione è permanente. È importante prestare attenzione alle modifiche apportate a queste impostazioni.
Modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi
Puoi modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi per i seguenti tipi di conversazione in Slack:
- Canali pubblici
- Canali privati
- Messaggi diretti
- Canali Salesforce pubblici
- Canali Salesforce ad accesso limitato
Piano Free
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Nell’impostazione di conservazione dei messaggi delle conversazioni, i proprietari dell’area di lavoro possono scegliere tra le opzioni seguenti.
-
Conservare i messaggi, ma non tenere traccia di modifiche o eliminazioni
Slack conserverà tutti i messaggi per un anno, ma non terrà traccia delle modifiche e delle eliminazioni. Dopo un anno, i messaggi verranno eliminati definitivamente (ad eccezione di quelli inviati nei canali Slack Connect sponsorizzati da un’organizzazione aziendale).
-
Eliminare i messaggi dopo 90 giorni
Slack eliminerà i messaggi, le modifiche e le eliminazioni dopo 90 giorni.
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Conservazione dei dati, clicca su Espandi.
- Scegli le impostazioni di conservazione che preferisci dai menu a discesa e clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi fai nuovamente clic su Salva per confermare.
Nell’impostazione di conservazione dei messaggi delle conversazioni, i proprietari dell’area di lavoro possono scegliere tra le opzioni seguenti.
-
Non eliminare mai i messaggi, salva le modifiche
Slack conserverà tutti i messaggi e terrà traccia di modifiche ed eliminazioni.
-
Non eliminare mai i messaggi, non salvare le modifiche
Slack conserverà tutti i messaggi, ma non terrà traccia di modifiche o eliminazioni.
-
Scegli tempistiche personalizzate
Slack eliminerà i messaggi in base all’intervallo di tempo personalizzato che hai stabilito.
Attenzione: nel piano Business+, puoi scegliere di eliminare i messaggi dai canali, ma di mantenerli accessibili nelle esportazioni, se la tua area di lavoro ha ricevuto l’autorizzazione a esportare i dati di tutte le conversazioni.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Conservazione dei dati, clicca su Espandi.
- Scegli le impostazioni di conservazione che preferisci da menu a discesa e clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi fai nuovamente clic su Salva per confermare.
Impostare i criteri di conservazione dei messaggi per l’intera organizzazione
I proprietari dell'organizzazione possono impostare un criterio di conservazione dei messaggi che si applica a tutte le aree di lavoro della loro organizzazione. Per impostare i criteri per la conservare o nascondere i messaggi dell’organizzazione contatta il Team di assistenza.
Cosa puoi aspettarti:
- per impostazione predefinita, quando viene impostato un criterio a livello di organizzazione, i proprietari dell'area di lavoro non possono modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi per la propria area di lavoro.
- I proprietari dell'organizzazione possono richiedere l'opzione per impostare criteri di conservazione a livello di organizzazione e consentire ai proprietari dell'area di lavoro di modificare le impostazioni di conservazione per i canali pubblici e privati nelle loro aree di lavoro.
- Dopo aver impostato i criteri, Slackbot invierà una notifica al proprietario principale dell’organizzazione per richiedere l’approvazione per poterli applicare. Dopo aver ottenuto l’approvazione, Slackbot invierà a tutti i proprietari dell’area di lavoro una notifica per avvisarli delle modifiche apportate alle impostazioni di conservazione.
Opzioni per la conservazione dei messaggi:
-
Non eliminare mai i messaggi, salva le modifiche
Slack conserverà tutti i messaggi e terrà traccia di modifiche ed eliminazioni.
-
Non eliminare mai i messaggi, non salvare le modifiche
Slack conserverà tutti i messaggi, ma non terrà traccia di modifiche o eliminazioni.
-
Scegli tempistiche personalizzate
Slack eliminerà i messaggi in base all’intervallo di tempo personalizzato che hai stabilito.
Nota: se la tua organizzazione è autorizzata a esportare i dati da tutte le conversazioni, puoi scegliere di eliminare i messaggi dai canali e dagli MD, ma di mantenerli accessibili nelle esportazioni basate su JSON.
Rivedere i criteri di conservazione dei messaggi dell’intera organizzazione
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e poi seleziona Cronologia.
Definire le impostazioni di conservazione dei messaggi per l’intera area di lavoro
I proprietari dell'area di lavoro possono modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi se consentito dai proprietari della propria organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Accanto a Conservazione dei dati, clicca su Espandi.
- Seleziona le impostazioni di conservazione che preferisci dal menu a tendina.
- Clicca su Salva. Rivedi le modifiche apportate, quindi fai nuovamente clic su Salva per confermare.
Ricorda: Le impostazioni di conservazione influiranno su ciò che vedrai nelle esportazioni dalla tua area di lavoro o dall’organizzazione aziendale.
Consentire impostazioni di conservazione specifiche per una conversazione
Nei piani a pagamento, i proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione possono consentire alle persone di sostituire le impostazioni di conservazione e modificare la conservazione dei messaggi per conversazioni specifiche con le seguenti opzioni:
- Le sostituzioni dei membri consentono ai membri che utilizzano piani a pagamento di impostare un periodo personalizzato di conservazione dei messaggi per i canali privati e le relative conversazioni tramite MD. I proprietari dell’area di lavoro potranno modificare questa opzione anche per i canali pubblici.
- Le sostituzioni degli amministratori consentono agli amministratori con i piani Business+ ed Enterprise di modificare la conservazione dei messaggi per i canali tramite gli strumenti di gestione del canale.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Conservazione dei dati, clicca su Espandi.
- Seleziona la casella accanto a Consenti ai membri dell’area di lavoro di sostituire queste impostazionie clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi fai nuovamente clic su Salva per confermare.
Impostare i criteri di sostituzione della conservazione dei messaggi
I proprietari dell'organizzazione possono impostare un criterio che consenta agli amministratori o ai membri di sostituire le impostazioni di conservazione e modificare la conservazione dei messaggi per le singole conversazioni. Con questo criterio attivo, i proprietari dell'area di lavoro non avranno la possibilità di modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi per le aree di lavoro che gestiscono.
Contatta il Team di assistenza per impostare questo criterio per la tua organizzazione. Quando un criterio viene definito, Slackbot invierà una notifica al proprietario principale dell’organizzazione richiedendo di applicare il criterio. Dopo aver ottenuto l’approvazione, Slackbot invierà a tutti i proprietari dell’area di lavoro una notifica per avvisarli delle modifiche apportate alle impostazioni di conservazione.
Rivedere i criteri di sostituzione della conservazione dei messaggi
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e poi seleziona Cronologia.
- Rivedi i criteri accanto a Sostituzioni della cronologia dei messaggi.
Impostare i criteri di sostituzione di conservazione dei messaggi per l’intera area di lavoro
Nota: se è stato stabilito un criterio di conservazione a livello di organizzazione, i proprietari dell’area di lavoro non potranno modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi delle loro aree di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Accanto a Conservazione dei dati, clicca su Espandi.
- Seleziona la casella accanto a Consenti ai membri di impostare la propria cronologia di messaggi nei canali privati.
- Clicca su Salva.
- Seleziona la casella per confermare la modifica, poi clicca su Applica nuova impostazione.
Nota: la conservazione non vale per i messaggi in canali eliminati. Se elimini un canale, i messaggi e le revisioni saranno eliminati in modo permanente, indipendentemente dalle impostazioni di conservazione dell’area di lavoro.
Modificare le impostazioni di conservazione dei file
Durante la configurazione delle impostazioni di conservazione dei file, le opzioni disponibili dipenderanno dal tuo piano.
Piano Free
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Nell’impostazione di conservazione dei file, i proprietari dell’area di lavoro possono scegliere tra le opzioni seguenti:
-
Conservare i file per un anno, ma non conservare i contenuti eliminati
Slack conserverà tutti i file condivisi per un anno, prima che vengano eliminati in modo permanente. Non terrà traccia dei file eliminati.
-
Conservare i file per 90 giorni, compresi i contenuti eliminati
Slack eliminerà in modo permanente i file (frammenti, file caricati e file condivisi tramite app di terze parti quali Dropbox o Google Drive) dopo 90 giorni.
Nota: i file condivisi tramite app di terze parti rimarranno archiviati nel servizio originario. Eliminare tali file da Slack non avrà alcun effetto sui file originali.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Espandi accanto a Cronologia dei file.
- Seleziona le impostazioni di conservazione che preferisci e clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi clicca su Conferma impostazioni.
Nell’impostazione di conservazione dei file, i proprietari dell’area di lavoro possono scegliere tra le opzioni seguenti:
-
Conservare tutti i file
Slack conserverà tutti i file condivisi per l’intera durata dell’area di lavoro.
-
Conservare i file ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà in modo permanente i file (frammenti, file caricati e file condivisi tramite app di terze parti quali Dropbox o Google Drive) dopo il numero di giorni selezionato.
-
Conservare tutti i file inclusi i file eliminati
Slack conserverà tutti i file per l’intera durata della tua area di lavoro. I file eliminati (inclusi quelli eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery.
-
Conserva i file inclusi i file eliminati, ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà in modo permanente i file (frammenti, file caricati e file condivisi tramite app di terze parti) dopo il numero di giorni selezionato. I file eliminati (inclusi quelli che sono stati eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery fino al termine del periodo di tempo specificato.
Nota: i file condivisi tramite app di terze parti rimarranno archiviati nel servizio originario. Eliminare tali file da Slack non avrà alcun effetto sui file originali.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Espandi accanto a Cronologia dei file.
- Seleziona le impostazioni di conservazione che preferisci e clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi clicca su Conferma impostazioni.
In qualità di proprietario dell’organizzazione, puoi impostare un criterio di conservazione dei file che si applica a tutte le aree di lavoro dell’organizzazione. Per farlo, contatta il Team di assistenza. Nell’impostazione di conservazione dei file, i proprietari dell’organizzazione possono scegliere tra le opzioni seguenti:
-
Conservare tutti i file
Slack conserverà tutti i file condivisi per l’intera durata dell’organizzazione Enterprise.
-
Conservare i file ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà in modo permanente i file (frammenti, file caricati e file condivisi tramite app di terze parti quali Dropbox o Google Drive) dopo il numero di giorni selezionato.
-
Conservare tutti i file inclusi i file eliminati
Slack conserverà tutti i file per l’intera durata dell’organizzazione Enterprise. I file eliminati (inclusi quelli eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery.
-
Conserva i file inclusi i file eliminati, ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà in modo permanente i file (frammenti, file caricati e file condivisi tramite app di terze parti) dopo il numero di giorni selezionato. I file eliminati (inclusi quelli che sono stati eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery fino al termine del periodo di tempo specificato.
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Rendi la conservazione file coerente con le regole riguardanti la conservazione messaggi
Slack conserverà tutti i file fino a quando i messaggi in cui sono stati condivisi non verranno eliminati. I file senza condivisioni hanno un periodo di tolleranza di 30 giorni prima di essere eliminati definitivamente.
-
Rendi la conservazione file coerente con le regole riguardanti la conservazione messaggi, ma mantieni i file eliminati
Slack conserverà tutti i file fino a quando i messaggi in cui sono stati condivisi non verranno eliminati. I file senza condivisioni hanno un periodo di tolleranza di 30 giorni prima di essere nascosti dall’organizzazione.
Quando vengono applicati nuovi criteri di conservazione, Slackbot invierà una notifica al proprietario principale dell’organizzazione per richiedere l’approvazione per poterli applicare.
Nota: i file condivisi tramite app di terze parti rimarranno archiviati nel servizio originario. Eliminare tali file da Slack non avrà alcun effetto sui file originali.
Rivedere i criteri di conservazione dei file
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e poi seleziona Cronologia.
- Rivedi i criteri accanto a Caricamento file.
Nota: al momento non è possibile definire le impostazioni di conservazione per le singole conversazioni.
Modificare le impostazioni di conservazione per canvas ed elenchi
Durante la configurazione delle impostazioni di conservazione per i canvas e gli elenchi di Slack, le opzioni disponibili dipenderanno dal tuo piano.
Nota: Quando recuperi un canvas tramite le esportazioni, verrà inclusa solo la versione più recente, a meno che la tua area di lavoro o organizzazione non possa esportare dati da tutti i canali e le conversazioni.
Piano Free
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Nell’impostazione di conservazione dei canvas e degli elenchi, i proprietari dell’area di lavoro possono scegliere tra le opzioni seguenti:
-
Conservare tutti i canvas e gli elenchi
Slack conserverà tutti i contenuti nei canvas e negli elenchi per un anno, prima che vengano eliminati in modo permanente.
-
Conservare i canvas e gli elenchi solo per 90 giorni
Slack eliminerà in modo permanente i contenuti presenti in un canvas o elenco dopo 90 giorni. Quando un canvas o un elenco viene eliminato, ciò dipende dalla data dell’ultima modifica, non dalla data di creazione.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Espandi accanto a Cronologia di elenchi e canvas.
- Seleziona le impostazioni di conservazione che preferisci e clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi clicca su Conferma impostazioni.
I proprietari dell'area di lavoro possono selezionare i criteri di conservazione che verranno applicati a tutti gli elenchi e tipi di canvas dalle seguenti opzioni:
-
Conserva tutti i canvas e gli elenchi
Slack conserverà tutti i canvas e gli elenchi per l’intera durata dell’area di lavoro. I canvas e gli elenchi che vengono eliminati manualmente non saranno conservati e non compariranno nelle esportazioni.
-
Conserva i canvas e gli elenchi, ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà tutti i canvas e gli elenchi in modo permanente dopo il numero di giorni selezionato. Quando un canvas o un elenco viene eliminato, ciò dipende dalla data dell’ultima modifica, non dalla data di creazione.
-
Conservare tutti i canvas e gli elenchi inclusi i canvas e gli elenchi eliminati
Slack conserverà tutti i canvas e gli elenchi per l’intera durata della tua area di lavoro. I canvas e gli elenchi eliminati (inclusi quelli eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery.
-
Conserva i canvas e gli elenchi, compresi i canvas e gli elenchi eliminati, ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà i canvas e gli elenchi in modo permanente dopo il numero di giorni selezionato. I canvas e gli elenchi eliminati (inclusi quelli che sono stati eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery fino al termine del periodo di tempo specificato.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Espandi accanto a Cronologia di elenchi e canvas.
- Seleziona le impostazioni di conservazione che preferisci e clicca su Salva.
- Rivedi le modifiche apportate, quindi clicca su Conferma impostazioni.
In qualità di proprietario dell’organizzazione, puoi impostare un criterio di conservazione di canvas ed elenchi che si applica a tutte le aree di lavoro dell’organizzazione. Per farlo, contatta il Team di assistenza. Le seguenti opzioni di criteri verranno applicate a tutti gli elenchi e i tipi di canvas:
-
Conservare tutti i canvas e gli elenchi
Slack conserverà tutti i canvas e gli elenchi per l’intera durata dell’organizzazione Enterprise. I canvas e gli elenchi che vengono eliminati manualmente non saranno conservati e non compariranno nelle esportazioni.
-
Conserva i canvas e gli elenchi, ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà tutti i canvas e gli elenchi in modo permanente dopo il numero di giorni selezionato. Quando un canvas o un elenco viene eliminato, ciò dipende dalla data dell’ultima modifica, non dalla data di creazione.
-
Conservare tutti i canvas e gli elenchi inclusi i canvas e gli elenchi eliminati
Slack conserverà tutti i canvas e gli elenchi per l’intera durata dell’organizzazione Enterprise. I canvas e gli elenchi eliminati (inclusi quelli eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery.
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Conserva i canvas e gli elenchi, compresi i canvas e gli elenchi eliminati, ma solo per un determinato numero di giorni
Slack eliminerà i canvas e gli elenchi in modo permanente dopo il numero di giorni selezionato. I canvas e gli elenchi eliminati (inclusi quelli che sono stati eliminati manualmente) saranno disponibili tramite le esportazioni per tutte le conversazioni e l’API Discovery fino al termine del periodo di tempo specificato.
Quando vengono applicati nuovi criteri di conservazione, Slackbot invierà una notifica al proprietario principale dell’organizzazione per richiedere l’approvazione per poterli applicare.
Rivedere i criteri di conservazione di canvas ed elenchi
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra e poi seleziona Cronologia.
- Rivedi i criteri accanto a Canvas ed elenchi.
Nota: Le skill di Slackbot sono escluse dalla conservazione dei canvas, quindi non verranno eliminate in base alla tua politica.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani