Passe deine Einstellungen für die Datenaufbewahrung an, um festzulegen, wie lange Slack Nachrichten, Canvases, Listen und Dateien (einschließlich Audio- und Videonachrichten) aufbewahrt, bevor sie automatisch gelöscht werden. Du kannst Mitgliedern auch erlauben, die Einstellungen für die Aufbewahrung von Nachrichten für einzelne Channels und Direktnachrichten (DMs) zu bearbeiten.

Was du wissen solltest

Bei kostenpflichtigen Plänen werden Daten standardmäßig für die gesamte Lebensdauer deines Workspace gespeichert. Du kannst die Aufbewahrungseinstellungen so anpassen, dass Daten nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden.

Im kostenlosen Plan kannst du Daten wahlweise 90 Tage oder ein Jahr lang aufbewahren. Daten, die älter als ein Jahr sind, werden fortlaufend aus deinem Workspace gelöscht.

Das Löschen erfolgt einmal pro Tag, weshalb die Daten möglicherweise schon kurz nach einer Änderung der Aufbewahrungseinstellungen gelöscht werden.

Aufbewahrungseinstellungen gelten für alle Nachrichten, Dateien, Canvases und Listen einschließlich gepinnter und gespeicherter.

Hinweis: Das Löschen der Daten, die entsprechend deiner Einstellung zur Aufbewahrung gelöscht werden, ist dauerhaft. Passe diese Einstellungen mit Bedacht an.



Einstellungen für Nachrichtenaufbewahrung anpassen

Du kannst die Nachrichtenaufbewahrungseinstellungen für die folgenden Unterhaltungstypen in Slack anpassen:

Offene Channels

Geschlossene Channels

Direktnachrichten

Offene Salesforce-Channels

Eingeschränkter Zugriff auf Salesforce-Channels

Kostenloser Plan Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Bei der Festlegung der Nachrichtenaufbewahrung für Unterhaltungen können Workspace-Inhaber:innen aus den folgenden Optionen auswählen: Nachrichten behalten, aber Änderungen oder Löschungen nicht verfolgen

Slack speichert alle Nachrichten ein Jahr lang, verfolgt aber keine Nachrichtenänderungen oder -löschungen. Nach einem Jahr werden Nachrichten dauerhaft gelöscht (ausgenommen solche, die in von einer Unternehmensorganisation gesponserten Slack Connect-Channels gesendet wurden).

Slack speichert alle Nachrichten ein Jahr lang, verfolgt aber keine Nachrichtenänderungen oder -löschungen. Nach einem Jahr werden Nachrichten dauerhaft gelöscht (ausgenommen solche, die in von einer Unternehmensorganisation gesponserten Slack Connect-Channels gesendet wurden). Nachrichten nach 90 Tagen löschen

Slack löscht Nachrichten, Bearbeitungen und gelöschte Inhalte nach 90 Tagen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Datenaufbewahrung auf Erweitern. Wähle deine bevorzugten Aufbewahrungseinstellungen in den Dropdown-Menüs aus und klicke auf Speichern. Überprüfe deine Änderungen und klicke dann zur Bestätigung erneut auf Speichern. Bei der Festlegung der Nachrichtenaufbewahrung für Unterhaltungen können Workspace-Inhaber:innen aus den folgenden Optionen auswählen: Nachrichten niemals löschen – Änderungen speichern

Slack behält alle Nachrichten und verfolgt Nachrichtenänderungen und -löschungen nach.

Slack behält alle Nachrichten und verfolgt Nachrichtenänderungen und -löschungen nach. Nachrichten niemals löschen – Änderungen nicht speichern

Slack behält alle Nachrichten, verfolgt Nachrichtenänderungen oder -löschungen aber nicht nach.

Slack behält alle Nachrichten, verfolgt Nachrichtenänderungen oder -löschungen aber nicht nach. Benutzerdefinierte Zeitleiste auswählen

Slack löscht Nachrichten nach dem von dir festgelegten Zeitraum. Hinweis: Wenn du den Business+ Plan hast, kannst du Nachrichten aus Channels löschen, den Zugriff darauf aber in Exporten beibehalten, wenn dein Workspace für den Export von Daten aus allen Unterhaltungen freigegeben wurde. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Datenaufbewahrung auf Erweitern. Wähle deine bevorzugten Aufbewahrungseinstellungen im Dropdown-Menü aus und klicke auf Speichern. Überprüfe deine Änderungen und klicke dann zur Bestätigung erneut auf Speichern. Richtlinien zur Nachrichtenaufbewahrung auf Organisationsebene festlegen Organisationsinhaber:innen können eine Richtlinie zur Nachrichtenaufbewahrung festlegen, die für jeden Workspace in ihrer Organisation gilt. Möchtest du eine Organisationsrichtlinie für die Nachrichtenaufbewahrung oder das Ausblenden festlegen, nimm Kontakt mit unserem Support-Team auf. Danach läuft es folgendermaßen ab: Wenn eine Richtlinie auf Organisationsebene festgelegt ist, können Workspace-Inhaber:innen die Einstellungen für die Nachrichtenaufbewahrung in ihrem Workspace standardmäßig nicht anpassen.

Organisationsinhaber:innen können die Option zum Festlegen von Aufbewahrungseinstellungen auf Organisationsebene anfordern und es Workspace-Inhaber:innen ermöglichen, Aufbewahrungseinstellungen für Offene und Geschlossene Channels in ihren Workspaces anzupassen.

Wenn eine Richtlinie festgelegt wird, benachrichtigt Slackbot den Primären Organisationsinhaber und bittet um Genehmigung, diese anzuwenden. Nach der Genehmigung benachrichtigt Slackbot alle Workspace-Inhaber über Änderungen an den Aufbewahrungseinstellungen. Optionen für die Nachrichtenaufbewahrung: Nachrichten niemals löschen – Änderungen speichern

Slack behält alle Nachrichten und verfolgt Nachrichtenänderungen und -löschungen nach.

Slack behält alle Nachrichten und verfolgt Nachrichtenänderungen und -löschungen nach. Nachrichten niemals löschen – Änderungen nicht speichern

Slack behält alle Nachrichten, verfolgt Nachrichtenänderungen oder -löschungen aber nicht nach.

Slack behält alle Nachrichten, verfolgt Nachrichtenänderungen oder -löschungen aber nicht nach. Benutzerdefinierten Zeitverlauf auswählen

Slack löscht Nachrichten nach dem von dir festgelegten Zeitraum.

Hinweis: Wenn deine Organisation für den Export von Daten aus allen Unterhaltungen freigegeben ist, kannst du auswählen, dass Nachrichten aus Channels und DMs gelöscht werden, aber in JSON-basierten Exporten weiterhin zugänglich sind. Richtlinien zur Nachrichtenaufbewahrung auf Organisationsebene überprüfen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation. Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Verlauf aus.

Nachrichtenaufbewahrungseinstellungen auf Workspace-Ebene festlegen Workspace-Inhaber:innen können Einstellungen für die Nachrichtenaufbewahrung anpassen, wenn diese Option von ihren Organisationsinhaber:innen zugelassen wurde. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Workspace-Einstellungen. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke neben Datenaufbewahrung auf Erweitern. Wähle deine bevorzugten Aufbewahrungseinstellungen im Dropdown-Menü aus. Klicke auf Speichern. Überprüfe deine Änderungen und klicke dann zur Bestätigung erneut auf Speichern.

Denk dran: Von deinen Aufbewahrungseinstellungen hängt ab, was du in Exporten aus deinem Workspace oder deiner Unternehmensorganisation siehst.



Unterhaltungsspezifische Aufbewahrungseinstellungen erlauben

Workspace-Inhaber:innen und Organisationsinhaber:innen in kostenpflichtigen Plänen können Personen erlauben, die Aufbewahrungseinstellungen zu überschreiben und die Nachrichtenaufbewahrung für einzelne Unterhaltungen mit den folgenden Optionen zu bearbeiten:

Mit Mitglieder-Überschreibungen können Mitglieder in kostenpflichtigen Plänen für Geschlossene Channels und DM-Unterhaltungen eine eigene Dauer für die Nachrichtenaufbewahrung einstellen. Workspace-Inhaber:innen können dies auch für Offene Channels anpassen.

können Mitglieder in kostenpflichtigen Plänen für Geschlossene Channels und DM-Unterhaltungen eine eigene Dauer für die Nachrichtenaufbewahrung einstellen. Workspace-Inhaber:innen können dies auch für Offene Channels anpassen. Mit Administrator-Überschreibungen können Administrator:innen des Business+ und Enterprise-Plans die Nachrichtenaufbewahrung für Channels mit Tools für das Channel-Management bearbeiten.

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Datenaufbewahrung auf Erweitern. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Zulassen, dass Workspace-Mitglieder diese Einstellungen überschreiben und klicke auf Speichern. Überprüfe deine Änderungen und klicke dann zur Bestätigung erneut auf Speichern. Richtlinien für das Überschreiben der Nachrichtenaufbewahrung festlegen Organisationsinhaber:innen können eine Richtlinie festlegen, die es Administrator:innen oder Mitgliedern erlaubt, Aufbewahrungseinstellungen zu überschreiben und die Nachrichtenaufbewahrung für einzelne Unterhaltungen anzupassen. Wenn diese Richtlinie aktiv ist, können Workspace-Inhaber:innen die Einstellungen für die Nachrichtenaufbewahrung für von ihnen verwaltete Workspaces nicht anpassen. Nimm Kontakt mit unserem Support-Team auf, um diese Richtlinie für deine Organisation festzulegen. Wenn eine Richtlinie festgelegt wird, benachrichtigt Slackbot den Primären Organisationsinhaber und bittet um Genehmigung, diese anzuwenden. Nach der Genehmigung benachrichtigt Slackbot alle Workspace-Inhaber über Änderungen an den Aufbewahrungseinstellungen.

Richtlinien für das Überschreiben der Nachrichtenaufbewahrung überprüfen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Verlauf aus. Sieh dir deine Richtlinien neben Nachrichtenverlauf-Überschreibungen an.

Einstellungen zum Überschreiben der Nachrichtenaufbewahrung auf Workspace-Ebene festlegen: Hinweis: Wenn eine Aufbewahrungsrichtlinie auf Organisationsebene festgelegt wurde, können Workspace-Inhaber die Nachrichtenaufbewahrungseinstellungen für ihre/n Workspace(s) nicht anpassen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Workspace-Einstellungen. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke neben Datenaufbewahrung auf Erweitern. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Erlaube, dass Mitglieder ihren eigenen Nachrichtenverlauf in Geschlossenen Channels festlegen können. Klicke auf Speichern. Aktiviere das Kontrollkästchen, um die Änderung zu bestätigen, und klicke dann auf Neue Einstellung übernehmen.

Hinweis: Nachrichten in gelöschten Channels werden nicht aufbewahrt. Wenn du einen Channel löschst, werden Nachrichten und Bearbeitungsverlauf dauerhaft gelöscht, unabhängig von den Aufbewahrungseinstellungen deines Workspace.

Dateiaufbewahrungseinstellungen anpassen

Bei der Konfiguration deiner Dateiaufbewahrungseinstellungen hängen die verfügbaren Optionen von deinem Plan ab.

Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, Dateiaufbewahrungseinstellungen für bestimmte Unterhaltungen festzulegen.

Aufbewahrungseinstellungen für Canvases und Listen anpassen

Bei der Konfiguration der Aufbewahrungseinstellungen für deine Canvases und Listen hängen die verfügbaren Optionen von deinem Plan ab.

Hinweis: Wenn du ein Canvas über Exporte abrufst, wird nur die aktuellste Version berücksichtigt, es sei denn, dein Workspace oder deine Organisation kann Daten aus allen Channels und Unterhaltungen exportieren.

Kostenloser Plan Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Plan Beim Festlegen der Aufbewahrung für Canvases und Listen können Workspace-Inhaber:innen aus den folgenden Optionen auswählen: Alle Canvases und Listen aufbewahren

Slack bewahrt alle Inhalte in Canvases und Listen ein Jahr lang auf, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Slack bewahrt alle Inhalte in Canvases und Listen ein Jahr lang auf, bevor sie endgültig gelöscht werden. Canvases und Listen nur für 90 Tage aufbewahren

Slack löscht nach 90 Tagen die Inhalte in einem Canvas oder einer Liste endgültig. Wann ein Canvas oder eine Liste gelöscht wird, hängt vom letzten Bearbeitungsdatum ab, nicht vom Erstellungsdatum. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Canvas- und Listenverlauf auf Erweitern. Wähle deine persönlichen Aufbewahrungseinstellungen aus und klicke auf Speichern. Überprüfe deine Änderungen und klicke dann auf Einstellungen bestätigen. Workspace-Inhaber:innen können aus den folgenden Optionen eine Aufbewahrungsrichtlinie auswählen, die für alle Listen und Canvas-Typen gelten soll: Alle Canvases und Listen aufbewahren

Slack speichert alle Canvases und Listen für die Lebensdauer deines Workspace. Manuell gelöschte Canvases und Listen bleiben nicht erhalten und werden beim Export nicht angezeigt.

Slack speichert alle Canvases und Listen für die Lebensdauer deines Workspace. Manuell gelöschte Canvases und Listen bleiben nicht erhalten und werden beim Export nicht angezeigt. Canvases und Listen aufbewahren, aber nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen

Slack löscht alle Canvases und Listen nach der von dir gewählten Anzahl von Tagen endgültig. Wann ein Canvas oder eine Liste gelöscht wird, hängt vom letzten Bearbeitungsdatum ab, nicht vom Erstellungsdatum.

Slack löscht alle Canvases und Listen nach der von dir gewählten Anzahl von Tagen endgültig. Wann ein Canvas oder eine Liste gelöscht wird, hängt vom letzten Bearbeitungsdatum ab, nicht vom Erstellungsdatum. Alle Canvases und Listen aufbewahren, auch die gelöschten

Slack speichert alle Canvases und Listen, solange dein Workspace besteht. Gelöschte Canvases und Listen (einschließlich der manuell gelöschten) sind über Exporte für alle Unterhaltungen und die Ermittlungs-API verfügbar.

Slack speichert alle Canvases und Listen, solange dein Workspace besteht. Gelöschte Canvases und Listen (einschließlich der manuell gelöschten) sind über Exporte für alle Unterhaltungen und die Ermittlungs-API verfügbar. Canvases und Listen einschließlich gelöschter Canvases und Listen aufbewahren, aber nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen

Slack löscht Canvases nach der von dir gewählten Anzahl von Tagen dauerhaft. Gelöschte Canvases und Listen (einschließlich der manuell gelöschten) sind über Exporte für alle Unterhaltungen und die Ermittlungs-API verfügbar, bis die angegebene Zeit abgelaufen ist. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Canvas- und Listenverlauf auf Erweitern. Wähle deine persönlichen Aufbewahrungseinstellungen aus und klicke auf Speichern. Überprüfe deine Änderungen und klicke dann auf Einstellungen bestätigen. Als Organisationsinhaber:in kannst du eine Richtlinie zur Canvas- und Listenaufbewahrung festlegen, die für jeden Workspace in deiner Organisation gilt. Nimm dazu Kontakt mit unserem Support-Team auf. Die folgenden Richtlinienoptionen gelten für alle Listen- und Canvas-Typen: Alle Canvases und Listen aufbewahren

Slack speichert alle Canvases und Listen für die Lebensdauer deiner Enterprise-Organisation. Manuell gelöschte Canvases und Listen bleiben nicht erhalten und werden beim Export nicht angezeigt.

Slack speichert alle Canvases und Listen für die Lebensdauer deiner Enterprise-Organisation. Manuell gelöschte Canvases und Listen bleiben nicht erhalten und werden beim Export nicht angezeigt. Canvases und Listen aufbewahren, aber nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen

Slack löscht alle Canvases und Listen nach der von dir gewählten Anzahl von Tagen endgültig. Wann ein Canvas oder eine Liste gelöscht wird, hängt vom letzten Bearbeitungsdatum ab, nicht vom Erstellungsdatum.

Slack löscht alle Canvases und Listen nach der von dir gewählten Anzahl von Tagen endgültig. Wann ein Canvas oder eine Liste gelöscht wird, hängt vom letzten Bearbeitungsdatum ab, nicht vom Erstellungsdatum. Alle Canvases und Listen aufbewahren, auch die gelöschten

Slack speichert alle Canvases und Listen, solange deine Enterprise-Organisation besteht. Gelöschte Canvases und Listen (einschließlich der manuell gelöschten) sind über Exporte für alle Unterhaltungen und die Ermittlungs-API verfügbar.

Slack speichert alle Canvases und Listen, solange deine Enterprise-Organisation besteht. Gelöschte Canvases und Listen (einschließlich der manuell gelöschten) sind über Exporte für alle Unterhaltungen und die Ermittlungs-API verfügbar. Canvases und Listen einschließlich gelöschter Canvases und Listen aufbewahren, aber nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen

Slack löscht Canvases nach der von dir gewählten Anzahl von Tagen dauerhaft. Gelöschte Canvases und Listen (einschließlich der manuell gelöschten) sind über Exporte für alle Unterhaltungen und die Ermittlungs-API verfügbar, bis die angegebene Zeit abgelaufen ist. Wenn eine neue Aufbewahrungsrichtlinie angewendet wird, benachrichtigt Slackbot die bzw. den Primäre:n Organisationsinhaber:in und bittet diese Person um ihre Zustimmung, das Update anzuwenden.

Richtlinien zur Canvas- und Listenaufbewahrung überprüfen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Verlauf aus. Sieh dir deine Richtlinien neben Canvases und Listen an.

Hinweis: Slackbot-Vorlagen sind von der Canvas-Aufbewahrung ausgenommen, sodass sie nicht gemäß deiner Richtlinie gelöscht werden.