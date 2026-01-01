Per la maggior parte dei software aziendali è previsto il pagamento per ogni utente, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano effettivamente tale software all’interno del team. In Slack, riteniamo tu debba pagare solo in base a ciò che usi.

Versione breve

La nostra Fair Billing Policy si applica ai piani Slack acquistati tramite il sito web di Slack e con pagamento con carta di credito o fatturazione self-service.

Quando acquisti un piano a pagamento per la tua area di lavoro, pagherai per tutti i membri attivi.

Qualsiasi modifica legata al numero di membri attivi nell’area di lavoro sarà riportata nell’estratto conto successivo. Se un utente per il quale hai già effettuato il pagamento diventa inattivo, provvederemo a eseguire un accredito proporzionale sul tuo account per il tempo non utilizzato. L’accredito sarà riportato nell’estratto conto successivo.

Se tutti i membri dovessero diventare inattivi, ti verrà addebitato il costo minimo di un membro, a meno che tu decida di effettuare il downgrade alla versione gratuita di Slack.



Come funziona la fatturazione dei membri

Con i piani a pagamento, ti vengono addebitati i costi per tutti i membri della tua area di lavoro che utilizzano attivamente Slack. Alcuni tipi di membri sono paganti, altri non lo sono.

Pagate Proprietari dell’area di lavoro

Amministratori dell’area di lavoro

Membro effettivo

Ospiti multicanale Free Ospiti di un canale singolo

Bot

Nota: quando un membro invitato accetta l’invito ed entra nell’area di lavoro, verrà fatturato come membro attivo a partire da quel momento.



Aggiungere nuovi membri nel corso del periodo di fatturazione

Se hai un piano a pagamento e aggiungi nuovi membri nel corso del periodo di fatturazione, ti verrà addebitato soltanto il tempo di utilizzo reale. Lo calcoleremo per te e riceverai un addebito di conseguenza.

Se paghi su base mensile con carta di credito , calcoleremo il costo proporzionale e ti addebiteremo la differenza il mese successivo per ogni nuovo membro aggiunto.

, calcoleremo il costo proporzionale e ti addebiteremo la differenza il mese successivo per ogni nuovo membro aggiunto. Se paghi su base annuale con carta di credito , calcoleremo il costo proporzionale per il resto dell’anno e ti addebiteremo la differenza alla fine del mese per ogni nuovo membro aggiunto.

, calcoleremo il costo proporzionale per il resto dell’anno e ti addebiteremo la differenza alla fine del mese per ogni nuovo membro aggiunto. Se paghi tramite bonifico su base annuale e il numero di membri della tua area di lavoro aumenta rispetto a ciò che hai pagato, ti invieremo una fattura ogni trimestre di calendario per regolare eventuali saldi residui.

Esempio

L’area di lavoro ha il piano Pro con pagamento mensile di 8,75 $ per membro. Supponiamo che tu aggiunga un nuovo membro 10 giorni dopo l’inizio del periodo di fatturazione. Rimangono 20 giorni nel periodo di fatturazione mensile.

Come funziona l’addebito Per calcolare il costo proporzionale per l’aggiunta di un nuovo membro, dividiamo il costo per membro per il numero di giorni del mese, quindi lo moltiplichiamo per il numero di giorni rimanenti del mese: (8,75 $ ÷ 30 giorni) x (20 giorni) = 5,83 $ Ricorda che i calcoli per la fatturazione dei componenti aggiuntivi Slack vengono gestiti nello stesso modo.





Impatto dei membri inattivi e di quelli disattivati sulla fatturazione

I membri paganti ti vengono addebitati solo se utilizzano attivamente Slack. Slack rileverà automaticamente se i membri diventano inattivi e, in tal caso, aggiungeremo i relativi crediti proporzionali* al tuo account Slack. Tali crediti saranno applicati ai pagamenti futuri, come all’aggiunta di nuovi membri all’area di lavoro o alla successiva data di rinnovo.

Esempio

L’area di lavoro ha il piano Pro con pagamento mensile di 8,75 $ per membro. Supponiamo che un membro venga disattivato 15 giorni dopo l’inizio del periodo di fatturazione. Rimangono 15 giorni nel periodo di fatturazione mensile.

Come funziona l’accredito Per calcolare il credito proporzionale, dividiamo il costo per membro per il numero di giorni del mese, quindi lo moltiplichiamo per il numero di giorni rimanenti del mese: (8,75 $ ÷ 30 giorni) x (15 giorni) = 4,38 $ Tieni presente che i calcoli dei crediti per i componenti aggiuntivi di Slack vengono gestiti allo stesso modo.



Account di membri inattivi e attivi

Nella tabella qui sotto abbiamo descritto il modo in cui i membri sono definiti attivi o inattivi su Slack e le conseguenti azioni di fatturazione.

Attività dell’account Stato Azione di fatturazione Un membro non utilizza Slack da oltre 28 giorni Inattivo I crediti corrispondenti alla parte non utilizzata del periodo di fatturazione verranno depositati sul tuo account Slack Un membro inattivo ricomincia a utilizzare Slack Attivo Rileveremo automaticamente la modifica e ti addebiteremo il costo proporzionale per i giorni rimanenti del periodo di fatturazione Un membro viene disattivato da un proprietario o da un amministratore dell’area di lavoro Inattivo I crediti corrispondenti alla parte non utilizzata del periodo di fatturazione verranno depositati sul tuo account Slack il giorno successivo Un membro disattivato viene riattivato da un proprietario o da un amministratore dell’area di lavoro Attivo Rileveremo automaticamente la modifica e ti addebiteremo il costo proporzionale per i giorni rimanenti del periodo di fatturazione

*I crediti non hanno alcun valore di valuta o di scambio, non sono trasferibili né rimborsabili e scadranno alla scadenza del piano a pagamento di Slack.



Quando vedrai degli addebiti sulla carta di credito

Il primo addebito sulla carta di credito da parte di Slack sarà effettuato il giorno in cui acquisti un piano a pagamento. Ecco altre occasioni in cui vedrai degli addebiti: