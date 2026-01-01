Bei den meisten Software-Lösungen für Unternehmen ist die Preisgestaltung so geregelt, dass du für jede:n Benutzer:in zahlen musst, ganz egal, wie viele Leute aus deinem Team sie wirklich aktiv benutzen. Bei Slack sind wir der Meinung, dass du nur für etwas bezahlen solltest, was du auch benutzt.

Die Kurzversion

Unsere Faire Rechnungsstellung gilt für Slack-Pläne, die über die Slack-Website erworben und per Kreditkarte oder Rechnung zum Selbstausdrucken bezahlt wurden.

Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für deinen Workspace kaufst, werden dir alle aktiven Mitglieder in Rechnung gestellt.

In deiner nächsten Abrechnung werden alle Änderungen an der Anzahl der aktiven Mitglieder in deinem Workspace berücksichtigt. Wenn jemand, für den du bereits bezahlt hast, inaktiv wird, fügen wir deinem Account eine anteilige Gutschrift für die ungenutzte Zeit hinzu. Dies wird auf deiner nächsten Abrechnung ausgewiesen.

Wenn alle Mitglieder inaktiv werden, berechnen wir mindestens ein Mitglied, außer du wechselst wieder zur kostenlosen Version von Slack.



So werden Mitglieder abgerechnet

Bei kostenpflichtigen Plänen werden alle Mitglieder deines Workspace abgerechnet, die Slack aktiv nutzen. Einige Typen von Mitgliedern sind bezahlt, andere sind kostenlos.

Bezahlt Workspace-Inhaber:innen

Workspace-Administrator:innen

Vollwertige Mitglieder

Multi-Channel-Gäste Kostenlos Reguläre Channel-Gäste

Bots

Hinweis: Wenn ein eingeladenes Mitglied seine Einladung annimmt und deinem Workspace beitritt, wird es ab diesem Tag als aktives Mitglied abgerechnet.



Neue Mitglieder während deines Abrechnungszeitraums hinzufügen

Wenn du einen bezahlten Plan hast und neue Mitglieder in der Mitte des Abrechnungszeitraums hinzufügst, berechnen wir auch nur die Zeit, die tatsächlich genutzt wurde. Wir behalten das für dich im Auge und stellen dir die Zeit entsprechend in Rechnung.

Wenn du monatlich per Kreditkarte bezahlst , berechnen wir die anteiligen Kosten und stellen dir im Folgemonat neu hinzugefügte Mitglieder in Rechnung.

, berechnen wir die anteiligen Kosten und stellen dir im Folgemonat neu hinzugefügte Mitglieder in Rechnung. Wenn du jährlich per Kreditkarte bezahlst , berechnen wir die anteiligen Kosten für den Rest des Jahres und stellen dir am Monatsende neu hinzugefügte Mitglieder in Rechnung.

, berechnen wir die anteiligen Kosten für den Rest des Jahres und stellen dir am Monatsende neu hinzugefügte Mitglieder in Rechnung. Wenn du jährlich per Überweisung bezahlst und dein Workspace über die bereits bezahlten Mitglieder hinaus wächst, schicken wir dir einmal pro Kalenderquartal eine Rechnung, um ausstehende Beträge zu begleichen.

Beispiel

Dein Workspace verwendet den Pro-Plan, und du bezahlst monatlich – 8,75 USD pro Mitglied. Zehn Tage nach Beginn des Abrechnungszeitraums fügst du ein neues Mitglied hinzu. Es verbleiben noch 20 Tage in deinem monatlichen Abrechnungszeitraum.

So wird abgerechnet Wir würden die Kosten pro Mitglied durch die Anzahl der Tage im Monat teilen und dann mit der restlichen Anzahl der Tage im Monat multiplizieren, um die anteiligen Kosten für das Hinzufügen eines neuen Mitglieds zu berechnen: (8,75 $ ÷ 30 Tage) x (20 Tage) = 5,83 $ Bitte beachte, dass die Abrechnungen für Slack-Add-ons auf die gleiche Weise gehandhabt werden.





So wirken sich inaktive und deaktivierte Mitglieder auf die Rechnungsstellung aus

Bezahlte Mitglieder werden nur abgerechnet, wenn sie Slack aktiv verwenden. Slack erkennt automatisch, wenn Mitglieder inaktiv werden. In diesem Fall schreiben wir deinem Slack-Account anteilig Guthaben* gut. Dieses Guthaben wird auf künftige Zahlungen angerechnet, z. B., wenn neue Mitglieder zu deinem Workspace hinzugefügt werden, oder wenn du deinen Plan verlängerst.

Beispiel

Dein Workspace verwendet den Pro-Plan und du bezahlst monatlich – 8,75 $ pro Mitglied. Ein Mitglied wird nach 15 Tagen nach Beginn deines Abrechnungszeitraums deaktiviert. Es verbleiben noch 15 Tage in deinem monatlichen Abrechnungszeitraum.

So berechnet sich das Guthaben Wir teilen die Kosten pro Mitglied durch die Anzahl der Tage im Monat und multiplizieren sie dann mit der verbleibenden Anzahl der Tage im Monat, um dein anteiliges Guthaben zu berechnen: (8,75 $ ÷ 30 Tage) x (15 Tage) = 4,38 $ Bitte beachte, dass die Guthabenberechnungen für Slack-Add-ons auf die gleiche Weise gehandhabt werden.



Aktive vs. inaktive Mitglieder-Accounts

In der folgenden Tabelle ist dargestellt, wie Mitglieder in Slack als aktiv oder inaktiv eingestuft werden und wie sich daraus die Abrechnung ergibt.

Account-Aktivität Status Abrechnungsvorgang Ein Mitglied hat Slack mehr als 28 Tage nicht verwendet Inaktiv Guthaben für die nicht genutzte Zeit des Abrechnungszeitraums wird auf deinen Slack-Account überwiesen Ein inaktives Mitglied verwendet Slack erneut Aktiv Wir stellen die Veränderung automatisch fest und berechnen die anteiligen Kosten für die verbleibenden Tage im Abrechnungszeitraum Ein Mitglied wird von einem Workspace-Inhaber oder -Administrator deaktiviert Inaktiv Guthaben für die nicht genutzte Zeit des Abrechnungszeitraums wird am Folgetag auf deinen Slack-Account überwiesen Ein deaktiviertes Mitglied wird von einem Workspace-Inhaber oder -Administrator reaktiviert Aktiv Wir stellen die Veränderung automatisch fest und berechnen die anteiligen Kosten für die verbleibenden Tage im Abrechnungszeitraum

*Guthaben kann nicht ausgezahlt werden. Es ist weder übertragbar noch kann es rückerstattet werden. Es verfällt nach der Kündigung deines kostenpflichtigen Slack-Plans.



Wann werden dir die Kreditkartenbelastungen angezeigt

Du wirst die erste Kreditkartenbelastung von Slack am Tag des Kaufs eines bezahlten Plans sehen. Es gibt außerdem noch weitere Zeitpunkte, an denen Belastungen von Slack angezeigt werden: