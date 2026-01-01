Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche di Slack
Stai riscontrando problemi con le notifiche di Slack? Leggi questo articolo sulla risoluzione dei problemi dal tuo computer o dispositivo mobile.
Suggerimento: per scoprire come modificare le preferenze per le notifiche, consulta l’articolo Configurare le notifiche di Slack. Se stai riscontrando problemi con le notifiche e-mail, leggi Problemi nel ricevere e-mail da Slack.
Panoramica dei problemi relativi alle notifiche
|Ticket
|Descrizione
|Badge di notifica bloccato o visualizzazione Conversazioni in grassetto
|I badge 3 non vengono eliminati o la visualizzazione Conversazioni rimane in grassetto dopo che hai finito di leggere le conversazioni.
|Non ricevi le notifiche
|Le notifiche che ti aspetti non arrivano.
|Notifiche in ritardo
|Le notifiche vengono mostrate più tardi del previsto.
|Tono notifiche assente
|Le notifiche arrivano senza suono.
Notifiche bloccate o conversazioni non lette
Se vedi badge di notifica su conversazioni che hai già letto o la visualizzazione Conversazioni resta in grassetto, potrebbe esserci qualcosa di non sincronizzato da parte nostra.
Desktop
iOS
Android
Contrassegnare tutto come letto
- Dall’app desktop di Slack o da Slack su un browser, apri le aree di lavoro interessate.
- Premi Maiusc Esc.
Se contrassegnare tutto come letto non risolve il problema, puoi contattarci per ricevere ulteriore assistenza. Assicurati di includere nella richiesta un breve riepilogo del problema e l’indirizzo e-mail e l’URL della tua area di lavoro.
Contrassegnare tutto come letto sul desktop
- Dall’app desktop di Slack, apri l’area di lavoro interessata.
- Premi Maiusc Esc.
Cancellare la cache dell’app di Slack
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Preferenze.
- In Dispositivo e risoluzione dei problemi, tocca Debug e reimposta cache.
- Tocca Reimposta cache.
Cancellare i dati dell’app dalle impostazioni del tuo dispositivo
Oltre a cancellare la cache dell’app di Slack, puoi anche cancellare i dati dell’app dal tuo dispositivo.
- Apri Impostazioni sul tuo dispositivo.
- Scorri verso il basso fino a Slack nell’elenco delle app.
- Tocca l’interruttore accanto a Reimposta cache al prossimo avvio.
- Apri l’app per reimpostare la cache.
Nota: questa operazione ti disconnetterà da tutte le aree di lavoro in cui hai effettuato l’accesso.
Contrassegnare tutto come letto sul desktop
- Dall’app desktop di Slack, apri l’area di lavoro interessata.
- Premi Maiusc Esc.
Cancellare la cache dell’app di Slack
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Preferenze.
- Tocca Reimposta cache.
Cancellare i dati dell’app dalle impostazioni del tuo dispositivo
Oltre a cancellare la cache dell’app di Slack, puoi anche cancellare i dati dell’app dal tuo dispositivo.
- Apri Impostazioni sul tuo dispositivo.
- Tocca App.
- Tocca l’icona di Slack.
- Tocca Archiviazione.
- Tocca Cancella dati.
Nota: questa operazione ti disconnetterà da tutte le aree di lavoro in cui hai effettuato l’accesso.
Non ricevi le notifiche
A volte le impostazioni del sistema interferiscono con la ricezione delle notifiche di Slack. Se non ricevi le notifiche, prova a seguire questi passaggi.
Suggerimento: assicurati di non aver messo in pausa le notifiche su Slack. Se vedi
l’icona Posponi accanto al tuo nome, consulta Mettere in pausa le notifiche di Slack per scoprire di più su come riattivarle.
Mac
Windows
Browser
iOS
Android
Verificare le preferenze per le notifiche macOS
- Apri le Preferenze di sistema del computer e clicca su Notifiche.
- Assicurati che l’impostazione per la duplicazione o condivisione dello schermo sia abilitata.
- Successivamente, seleziona Slack dall’elenco di applicazioni.
- Assicurati che la funzione Consenti notifiche di Slack sia attiva e di impostare il tipo di avviso su Banner o Avvisi.
Verificare le impostazioni macOS della modalità Non disturbare
- Clicca sull’icona interruttori nell’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo del Mac.
- Clicca su Non disturbare e assicurati che sia disattivato.
Verificare le impostazioni per notifiche e azioni
- Su Windows 10, clicca sul menu Start.
- Seleziona Impostazioni e poi Sistema.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Notifiche e azioni.
- Accertati che l’opzione Ricevi notifiche da app e altri mittenti sia abilitata.
- Trova Slack nell’elenco e assicurati che le notifiche siano abilitate.
Verificare le impostazioni della modalità Assistente notifiche
- Su Windows 10, clicca sul menu Start.
- Seleziona Impostazioni e poi Sistema.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Assistente notifiche.
- Seleziona Off per disattivare la modalità Assistente notifiche e ricominciare a riceve le notifiche.
Nota: se i toni delle notifiche non funzionano più su Windows 10, assicurati che la modalità Non disturbare di Windows non sia attiva.
Chrome
- Dal menu di Chrome nella parte superiore dello schermo, seleziona Preferenze.
- Clicca su Privacy e sicurezza nella barra laterale sinistra e poi clicca su Impostazioni sito.
- Sotto Autorizzazioni, seleziona Notifiche.
- Assicurati che l’opzione I siti possono inviare notifiche sia attiva.
Edge
- Dal menu Edge nella parte superiore dello schermo, clicca sull’icona dei tre puntini.
- Clicca Autorizzazioni cookie e sito nella barra laterale sinistra.
- Sotto Tutte le autorizzazioni, seleziona Notifiche.
- Assicurati che Slack sia incluso nella sezione Consenti.
Firefox
- Dal menu di Firefox nella parte superiore dello schermo, seleziona Preferenze.
- Clicca su Privacy e sicurezza nella barra laterale sinistra.
- Sotto Autorizzazioni, clicca sul tasto Impostazioni accanto a Notifiche.
- Assicurati che l’area di lavoro di Slack sia inclusa nell’elenco di Autorizzazioni per le notifiche.
Safari
- Dal menu di Safari nella parte superiore dello schermo, seleziona Preferenze.
- Clicca su Siti web e poi seleziona Notifiche dalla barra laterale sinistra.
- Assicurati che l’area di lavoro di Slack abbia l’autorizzazione per inviare notifiche.
Nota: riceverai notifiche solo per le aree di lavoro che hai aperto nel browser.
Suggerimento: la modalità risparmio energetico o le app per l’ottimizzazione delle prestazioni potrebbero impedire a Slack di inviare notifiche. Se ne usi una, prova a disattivarla o ad aggiungere Slack all’elenco di quelle autorizzate.
Forzare la chiusura dell’app e riavviare il dispositivo
A volte è possibile risolvere i problemi relativi alle notifiche riavviando il telefono o il tablet.
Eseguire un test per individuare i problemi
Se il riavvio del dispositivo non risolve il problema, puoi eseguire un test di diagnostica dall’app. In base ai risultati del test, puoi provare ulteriori passaggi per la risoluzione dei problemi.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
- Tocca Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche.
Risolvere i problemi a partire dal test
Se le prime quattro parti del test vengono superate ma non ricevi alcuna notifica di prova, prova a disinstallare e reinstallare l’app di Slack sul tuo dispositivo, poi esegui nuovamente il test. Se non funziona, riavvia di nuovo il dispositivo.
Nota: se l’esecuzione del test non mostra alcun problema o i passaggi sopraindicati non risolvono il problema, esegui nuovamente il test e tocca Invia un report per richiedere il supporto del nostro Team di assistenza.
Suggerimento: la modalità risparmio energetico o le app per l’ottimizzazione delle prestazioni potrebbero impedire a Slack di inviare notifiche. Se ne usi una, prova a disattivarla o ad aggiungere Slack all’elenco di quelle autorizzate.
Forzare la chiusura dell’app e riavviare il dispositivo
A volte è possibile risolvere i problemi relativi alle notifiche riavviando il telefono o il tablet.
Verificare le impostazioni per Google Play Services
- Apri l’app Impostazioni sul dispositivo Android.
- Clicca su Gestione applicazioni e poi trova Google Play Services.
- Assicurati che l’opzione Mostra notifiche sia selezionata.
Nota: Google Play Services è obbligatorio per ricevere notifiche su un dispositivo Android. Assicurati che il tuo dispositivo sia supportato.
Eseguire un test per individuare i problemi
Se il riavvio del dispositivo non risolve il problema, puoi eseguire un test di diagnostica dall’app. In base ai risultati del test, puoi provare ulteriori passaggi per la risoluzione dei problemi.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
- Tocca Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche.
Risolvere i problemi a partire dal test
Prova a riavviare di nuovo il tuo dispositivo, poi a reimpostare la cache. Se non funziona, puoi disinstallare e reinstallare l’app di Slack.
Nota: se l’esecuzione del test non mostra alcun problema o i passaggi sopraindicati non risolvono il problema, esegui nuovamente il test e tocca Invia un report per richiedere il supporto del nostro Team di assistenza.
Notifiche su dispositivo mobile ritardate
Il ritardo nella ricezione delle notifiche su dispositivo mobile potrebbe essere dovuto alle impostazioni del dispositivo.
iOS
Android
Verificare le impostazioni delle notifiche sul dispositivo mobile
Segui i passaggi qui sotto per assicurarti di aver impostato la ricezione delle notifiche sul dispositivo mobile:
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
- Tocca Inviami le notifiche sul dispositivo mobile e poi scegli Appena sarò inattivo.
Eseguire un test per individuare i problemi
Se hai verificato le impostazioni delle notifiche ma hai ancora problemi, puoi eseguire un test di diagnostica dall’app e inviarci i risultati per ricevere ulteriore assistenza:
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
- Tocca Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche.
- Tocca Invia un report.
- Includi un breve riassunto del problema e poi tocca Componi report.
Verificare le impostazioni delle notifiche sul dispositivo mobile
Segui i passaggi qui sotto per assicurarti di aver impostato la ricezione delle notifiche sul dispositivo mobile:
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
- Tocca Inviami le notifiche sul dispositivo mobile e poi scegli Appena sarò inattivo.
Eseguire un test per individuare i problemi
Se hai verificato le impostazioni delle notifiche ma hai ancora problemi, puoi eseguire un test di diagnostica dall’app e inviarci i risultati per ricevere ulteriore assistenza:
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo, quindi tocca Notifiche.
- Tocca Risoluzione dei problemi relativi alle notifiche.
- Tocca Invia un report.
- Includi un breve riassunto del problema e poi tocca Invia.
Nota: su desktop, gli utenti in genere non riscontrano problemi con le notifiche ritardate. Se riscontri problemi, inviaci i tuoi registri in modo da poterti aiutare.
Tono notifiche assente
L’assenza dei toni di notifica può dipendere dalle impostazioni del tuo dispositivo.
Mac
Windows
Nota: se stai usando macOS versione 12.0 (Monterey) o versioni successive, le notifiche di Slack sono gestite dalle impostazioni di macOS. Segui le istruzioni qui sotto per controllare le impostazioni dell’output audio.
Verificare che l’audio sia abilitato
- Apri le Preferenze di sistema del computer.
- Seleziona Notifiche.
- Trova Slack nell’elenco e assicurati che l’opzione Riproduci un tono per le notifiche sia abilitata.
Verificare le impostazioni output audio
- Apri le Preferenze di sistema del computer.
- Seleziona Audio e poi seleziona Effetti sonori.
- Accanto a Riproduci effetti sonori attraverso, assicurati che il dispositivo corretto sia selezionato e poi assicurati che il volume per gli avvisi sia attivo.
- Assicurati che la casella accanto a Riproduci effetti sonori dell'interfaccia utente sia selezionata.
Inviare una notifica di prova
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze dal menu.
- Vai fino a Suoni e aspetto, quindi fai clic su Mostra un esempio.
Verificare le impostazioni di notifica di Windows
- Su Windows 10, clicca sul menu Start.
- Seleziona Impostazioni e poi Sistema.
- Dalla barra laterale sinistra, clicca su Notifiche e azioni.
- Trova Slack nell'elenco e assicurati che l'opzione Riproduci un tono sia abilitata.
Nota: i monitor esterni possono causare problemi con il tono delle notifiche. Prova a disconnettere il monitor per capire se il problema persiste.
Inviare i registri
In alcuni casi, potresti dover raccogliere i registri dall’app di Slack e inviarceli per ricevere ulteriore assistenza. Ecco come:
Mac
Windows
- Clicca su Aiuto nella barra del menu del computer.
- Seleziona Risoluzione dei problemi e poi Segnala un problema.
- Includi un breve riepilogo del problema e poi clicca su Inviaci un messaggio. I registri saranno allegati automaticamente quando invii il messaggio.
- Se utilizzi Windows 10 e 11, clicca sull’ icona con le tre linee in alto a sinistra, poi seleziona Aiuto.
- Seleziona Risoluzione dei problemi, quindi clicca su Segnala un problema.
- Includi un breve riepilogo del problema e poi clicca su Inviaci un messaggio. I registri saranno allegati automaticamente quando invii il messaggio.