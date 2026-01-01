Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni e amministrazione dal menu, poi clicca su Gestisci app per aprire Slack Marketplace.
Dalla barra laterale sinistra, seleziona App installate.
Trova e seleziona l’app che desideri rimuovere, poi clicca su Dettagli app.
Dalla pagina delle app, clicca sulla scheda Configurazione.
App di terze parti e personalizzate: • Scorrere in basso fino a Rimuovi app e selezionare Rimuovi app. App create su Slack: • Fare clic sull’icona Matita, quindi selezionare Rimuovi. (Se è presente solo un'impostazione di configurazione, l'icona della matita non sarà presente. Clicca su Rimuovi nella parte superiore della pagina.)
Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni e amministrazione dal menu, poi clicca su Gestisci app per aprire Slack Marketplace.
Dalla barra laterale sinistra, seleziona App installate.
Trova e seleziona l’app che desideri modificare, poi clicca su Dettagli app.
Dalla pagina delle app, clicca sulla scheda Configurazione.
App di terze parti e app personalizzate: • In Autorizzazioni, trova Membri autorizzati quindi fai clic su Vedi tutti e Revoca accanto alla configurazione che desideri rimuovere. App create su Slack: • Fai clic sull’icona Matita, quindi seleziona Disabilita in alto a destra.
Rimuovere un’integrazione personalizzata
Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni e amministrazione dal menu, poi clicca su Gestisci app per aprire Slack Marketplace.
Dalla barra laterale sinistra, seleziona Integrazioni personalizzate.
Trova e seleziona l'integrazione personalizzata che vuoi rimuovere.
Dalla pagina delle app, clicca sulla scheda Configurazione.
Clicca sull'icona della matita accanto alla configurazione che vuoi modificare.
Clicca su Rimuovi per eliminare la configurazione. Oppure, clicca su Disabilita per disattivarla.
Nota: Le integrazioni personalizzate sono strumenti legacy che verranno deprecati e forse rimossi in futuro. Suggeriamo di utilizzare le loro sostitute, le app Slack, che hanno più funzioni e utilizzano le API più recenti.
Chi può utilizzare questa funzione?
Per impostazione predefinita, tutti i membri (eccetto gli ospiti e i membri operativi)