Das Entfernen einer App oder benutzerdefinierten Integration variiert je nachdem, wer diese entwickelt hat und wie sie konfiguriert ist. Wir haben diesen praktischen Leitfaden mit allem, was du darüber wissen musst, für dich zusammengestellt.

Hinweis: Wenn ein Workspace-Inhaber die App-Genehmigung für deinen Workspace aktiviert hat, können Apps nur von Workspace-Inhabern und App-Managern entfernt werden.

Die Grundlagen

Drittanbieter-Apps und von Slack entwickelte Apps

Du kannst sie vollständig aus deinem Workspace entfernen oder einzelne Autorisierungen (Drittanbieter-Apps) oder Konfigurationen (von Slack entwickelte Apps) deaktivieren.

Du kannst sie vollständig aus deinem Workspace entfernen oder einzelne Autorisierungen (Drittanbieter-Apps) oder Konfigurationen (von Slack entwickelte Apps) deaktivieren. Benutzerdefinierte Integrationen

Du kannst eine benutzerdefinierte Integration für deinen gesamten Workspace deaktivieren oder einzelne Konfigurationen löschen.

Du kannst eine benutzerdefinierte Integration für deinen gesamten Workspace deaktivieren oder einzelne Konfigurationen löschen. Berechtigungen

Workspace-Inhaber:innen können beschränken, wer Apps und Integrationen installieren und entfernen kann. Wenn du die Option, etwas zu entfernen, nicht siehst, bitte einen Workspace-Inhaber oder eine Workspace-Inhaberin um Hilfe.

App entfernen

App entfernen Konfiguration/Autorisierung entfernen Drittanbieter- und von Slack entwickelte Apps Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Apps verwalten, um den Slack Marketplace zu öffnen. Wähle in der linken Seitenleiste Installierte Apps. Suche die App, die du entfernen möchtest, und klicke dann auf App-Details. Klicke auf der App-Seite auf den Tab Konfiguration. Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps:

• Scrolle nach unten zu App entfernen und wähle App entfernen aus.



Von Slack entwickelte Apps:

• Klicke auf das Bleistiftsymbol und wähle dann Entfernen aus. (Falls nur eine Konfiguration eingerichtet ist, siehst du das Bleistiftsymbol nicht – klicke dann oben auf der Seite auf Entfernen.) Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Apps verwalten, um den Slack Marketplace zu öffnen. Wähle in der linken Seitenleiste Installierte Apps. Suche die App, die du modifizieren möchtest, und klicke dann auf App-Details. Klicke auf der App-Seite auf den Tab Konfiguration. Apps von Drittanbietern und benutzerdefinierte Apps:

• Gehe unter Autorisierungen zu Autorisierte Mitglieder, klicke dann auf Alle anzeigen und anschließend auf Widerrufen neben der Einstellung, die du entfernen möchtest.



Von Slack entwickelte Apps:

• Klicke auf das Bleistift-Symbol und wähle dann oben rechts Deaktivieren aus.



Eine benutzerdefinierte Integration entfernen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Apps verwalten, um den Slack Marketplace zu öffnen. Wähle in der linken Seitenleiste Benutzerdefinierte Integrationen aus. Suche und wähle die benutzerdefinierte Integration aus, die du entfernen möchtest. Klicke auf der App-Seite auf den Tab Konfiguration. Klicke auf das Bleistift-Symbol neben der Konfiguration, die du ändern möchtest. Klicke auf Entfernen, um die Konfiguration zu löschen. Oder klicke auf Deaktivieren, um sie auszuschalten.

Hinweis: Benutzerdefinierte Integrationen sind veraltete Tools, die eingestellt und in Zukunft möglicherweise entfernt werden. Wir empfehlen die Verwendung des entsprechenden Ersatzes, Slack-Apps, die mehr Funktionen bieten und die neuesten APIs verwenden.

