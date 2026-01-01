Aggiungere le linee guida per il nome visualizzato
Aggiungere le linee guida per il nome visualizzato
I membri possono utilizzare i nomi visualizzati per farsi @taggare su Slack dai colleghi tramite nome o soprannome. Come proprietario di un’area di lavoro o di un'organizzazione Enterprise, puoi aggiungere le linee guida che i membri devono seguire quando impostano i loro nomi visualizzati.
Impostare linee guida personalizzate per il nome visualizzato
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Accanto a Linee guida nome visualizzato clicca su Espandi.
Seleziona Linee guida personalizzate e inserisci le istruzioni per i membri.
Fai clic su Save (Salva).
A livello dell’organizzazione
Per tutte le aree di lavoro dell'organizzazione, i proprietari e gli amministratori org possono impostare un criterio dell'organizzazione contenente le linee guida per il nome visualizzato:
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Impostazioni nella colonna a sinistra.
Seleziona Criteri organizzazione.
Clicca su Linee guida nome visualizzato, poi su Aggiungi criterio.
Seleziona Linee guida personalizzate e inserisci le istruzioni per i membri.
Clicca su Salva criterio. Poi, clicca su Crea criterio per confermare.
Livello area di lavoro
I proprietari dell’area di lavoro possono impostare le linee guida per il nome visualizzato per le proprie aree di lavoro.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
Accanto a Linee guida nome visualizzato clicca su Espandi.
Seleziona Linee guida personalizzate e inserisci le istruzioni per i membri.
Fai clic su Save (Salva).
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari dell’area di lavoro e proprietari/amministratori dell’organizzazione