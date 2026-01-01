Gestire le reazioni con emoji con un clic per la tua area di lavoro od organizzazione
Gestire le reazioni con emoji con un clic per la tua area di lavoro od organizzazione
Le reazioni con emoji con un clicti aiutano ad aggiungere rapidamente le reazioni mostrando tre emoji quando passi il puntatore sopra un messaggio. Se lo desiderano, proprietari e amministratori possono scegliere le opzioni predefinite che tutti i membri della loro area di lavoro o organizzazione Enterprise vedranno quando utilizzano le reazioni con emoji con un clic.
Nota: i membri possono sostituire le impostazioni predefinite delle reazioni con emoji con un clic selezionando emoji diverse dalle loro preferenze.
Scegliere le emoji predefinite per le reazioni con un clic
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Piano Enterprise
Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Personalizza.
Clicca sulla scheda Emoji nella parte superiore della pagina.
Sotto Reazioni con un clic, clicca sulle caselle per selezionare le opzioni predefinite per le reazioni con emoji con un clic.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono scegliere le opzioni predefinite per le reazioni con emoji con un clic per la loro organizzazione:
Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione.
Accanto a Reazioni con un clic, clicca su Modifica.
Clicca sulle caselle per selezionare le opzioni predefinite per le reazioni con emoji con un clic.
Clicca su Salva.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione