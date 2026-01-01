Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
Moderare il contenuto dei messaggi in Slack
I proprietari dell'organizzazione e gli amministratori di contenuti possono moderare in modo proattivo le conversazioni di messaggi potenzialmente dannose in Slack, senza che i membri debbano contrassegnare i messaggi per la revisione. Sospendi le risposte e le reazioni a un messaggio specifico oppure nascondi completamente la conversazione di messaggi.
Sospendi risposte e reazioni
Impedisci ai membri di rispondere e reagire a una conversazione di messaggi.
- Passa il puntatore del mouse su un messaggio e seleziona l’icona Conversazione.
- Clicca sull’icona ingranaggio in alto a destra.
- Seleziona Sospendi risposte e reazioni, quindi clicca su Sospendi pe confermare.
Riattiva una conversazione di messaggi
Riattiva una conversazione sospesa per consentire ai membri di riprendere la discussione.
- Passa il puntatore del mouse su un messaggio e seleziona l’icona Conversazione.
- Clicca sull’icona ingranaggio in alto a destra.
- Seleziona Riattiva conversazione, quindi clicca su Riattiva per confermare.
Nascondi una conversazione di messaggi
Per rimuovere una conversazione di messaggi da Slack, puoi nasconderla. Questa azione non può essere annullata e i membri potranno vedere che il contenuto è stato nascosto da un amministratore.
- Passa il puntatore del mouse su un messaggio e seleziona l’icona Conversazione.
- Clicca sull’icona ingranaggio in alto a destra.
- Seleziona Nascondi conversazione, quindi clicca su Nascondi per confermare.
Chi può utilizzare questa funzione?
-
I proprietari dell’organizzazione e i membri che hanno il ruolo di sistema di amministratore di contenuto
- Disponibile per i piani Enterprise
Fantastico!
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