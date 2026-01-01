Los propietarios de la organización y los administradores de contenido pueden moderar de forma proactiva los hilos de mensajes potencialmente dañinos en Slack, sin necesidad de que los miembros marquen los mensajes para su revisión. Pausa las respuestas y reacciones a un mensaje concreto o bien oculta el hilo completo.



Pausar respuestas y reacciones

Impide que los miembros respondan o reaccionen en un hilo de mensajes.

Pasa el cursor por encima del mensaje y selecciona el icono de hilos. Haz clic en el icono de la rueda dentada en la parte superior derecha. Selecciona Pausar respuestas y reacciones y haz clic en Pausar para confirmar.



Reactivar un hilo de mensajes

Reactiva un hilo de mensajes pausado para que los miembros puedan retomar la conversación.

Pasa el cursor por encima del mensaje y selecciona el icono de hilos. Haz clic en el icono de la rueda dentada en la parte superior derecha. Selecciona Reactivar hilo y haz clic en Reactivar para confirmar.



Ocultar un hilo de mensajes

Si quieres eliminar un hilo de Slack, basta con ocultarlo. Esta acción no se puede deshacer, y los miembros verán que el contenido ha sido ocultado por un administrador.

Pasa el cursor por encima del mensaje y selecciona el icono de hilos. Haz clic en el icono de la rueda dentada en la parte superior derecha. Selecciona Ocultar hilo y haz clic en Ocultar para confirmar.