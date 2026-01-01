Workspace-Management
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Organisationsinhaber:innen und
Content-Administrator:innen können potenziell schädliche Nachrichten-Threads in Slack proaktiv moderieren, ohne dass Mitglieder Nachrichten zur Überprüfung kennzeichnen müssen. Pausiere Antworten und Reaktionen auf eine bestimmte Nachricht oder blende den gesamten Nachrichten-Thread aus.
Antworten und Reaktionen pausieren
Verhindere, dass Mitglieder auf einen Nachrichten-Thread antworten und reagieren.
Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht und wähle das
Thread-Symbol aus. Klicke auf das
Zahnradsymbol oben rechts. Wähle
Antworten und Reaktionen pausieren aus und klicke anschließend zur Bestätigung auf Pausieren.
Nachrichten-Thread reaktivieren
Reaktiviere einen pausierten Nachrichten-Thread, damit Mitglieder eine Unterhaltung fortsetzen können.
Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht und wähle das
Thread-Symbol aus. Klicke auf das
Zahnradsymbol oben rechts. Wähle
Thread reaktivieren aus und klicke dann zur Bestätigung auf Reaktivieren.
Nachrichten-Thread ausblenden
Du kannst einen Nachrichten-Thread ausblenden, um ihn aus Slack zu entfernen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, und Mitglieder können sehen, dass der Inhalt von einem:einer Administrator:in ausgeblendet wurde.
Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht und wähle das
Thread-Symbol aus. Klicke auf das
Zahnradsymbol oben rechts. Wähle
Thread ausblenden aus und klicke zur Bestätigung auf Ausblenden.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber:innen und Mitglieder mit der Systemrolle
Inhaltsadmin Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
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