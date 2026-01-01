Organisationsinhaber:innen und Content-Administrator:innen können potenziell schädliche Nachrichten-Threads in Slack proaktiv moderieren, ohne dass Mitglieder Nachrichten zur Überprüfung kennzeichnen müssen. Pausiere Antworten und Reaktionen auf eine bestimmte Nachricht oder blende den gesamten Nachrichten-Thread aus.



Antworten und Reaktionen pausieren

Verhindere, dass Mitglieder auf einen Nachrichten-Thread antworten und reagieren.

Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht und wähle das Thread-Symbol aus. Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts. Wähle Antworten und Reaktionen pausieren aus und klicke anschließend zur Bestätigung auf Pausieren.



Nachrichten-Thread reaktivieren

Reaktiviere einen pausierten Nachrichten-Thread, damit Mitglieder eine Unterhaltung fortsetzen können.

Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht und wähle das Thread-Symbol aus. Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts. Wähle Thread reaktivieren aus und klicke dann zur Bestätigung auf Reaktivieren.



Nachrichten-Thread ausblenden

Du kannst einen Nachrichten-Thread ausblenden, um ihn aus Slack zu entfernen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, und Mitglieder können sehen, dass der Inhalt von einem:einer Administrator:in ausgeblendet wurde.

Bewege den Mauszeiger über eine Nachricht und wähle das Thread-Symbol aus. Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts. Wähle Thread ausblenden aus und klicke zur Bestätigung auf Ausblenden.