Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Nelle aree di lavoro e nelle organizzazioni Enterprise create dopo il 19 ottobre 2026, il DBSC viene abilitato in automatico, senza il bisogno di impostarlo manualmente.
I proprietari o gli amministratori delle aree di lavoro a pagamento o delle organizzazioni Enterprise possono
contattare il nostro team di assistenza per attivare o disattivare il DBSC. Al momento, il DBSC è supportato durante l’utilizzo di Slack su Google Chrome e Microsoft Edge sul desktop.
Nota: l’abilitazione del DBSC in un’area di lavoro esistente potrebbe disconnettere le sessioni attive e compromettere le integrazioni delle app personalizzate che si basano su cookie a lunga durata. Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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