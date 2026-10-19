Device Bound Session Credentials (DBSC) ist ein browserbasierter Sicherheitsstandard, der eine Anmeldesitzung an ein bestimmtes Gerät bindet, sodass ein gestohlenes oder weitergegebenes Sitzungs-Cookie nicht auf einem anderen Gerät erneut verwendet werden kann.

So funktioniert es

Bei Workspaces und Enterprise-Organisationen, die nach dem 19. Oktober 2026 erstellt wurden, ist DBSC automatisch aktiviert, ohne dass eine manuelle Einrichtung erforderlich ist.

Inhaber:innen oder Admins bezahlter Workspaces oder Enterprise-Organisationen können sich an unser Support-Team wenden, um DBSC aktivieren oder deaktivieren zu lassen.

DBSC wird derzeit unterstützt, wenn du Slack in Google Chrome und Microsoft Edge auf dem Desktop nutzt.

Hinweis: Die Aktivierung von DBSC in einem bestehenden Workspace kann dazu führen, dass aktive Sitzungen beendet werden und benutzerdefinierte App-Integrationen, die auf langlebigen Cookies basieren, unterbrochen werden.