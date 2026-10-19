Workspace-Management
Du möchtest mehr darüber wissen, wie du dein Team einrichten kannst? Dann bist du hier richtig!
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Bei Workspaces und Enterprise-Organisationen, die nach dem 19. Oktober 2026 erstellt wurden, ist DBSC automatisch aktiviert, ohne dass eine manuelle Einrichtung erforderlich ist.
Inhaber:innen oder Admins bezahlter Workspaces oder Enterprise-Organisationen können
sich an unser Support-Team wenden, um DBSC aktivieren oder deaktivieren zu lassen. DBSC wird derzeit unterstützt, wenn du Slack in Google Chrome und Microsoft Edge auf dem Desktop nutzt.
Hinweis: Die Aktivierung von DBSC in einem bestehenden Workspace kann dazu führen, dass aktive Sitzungen beendet werden und benutzerdefinierte App-Integrationen, die auf langlebigen Cookies basieren, unterbrochen werden. Super!
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