O Slack é compatível com muitas ferramentas e serviços da Microsoft que você já usa todos os dias. Saiba como conectá-los ao Slack para ter tudo em um só lugar.



Suplemento de e-mail do Outlook

Ao enviar e-mails para um workspace Slack com o suplemento de e-mail do Microsoft Outlook, você contextualiza informações importantes que antes estavam isoladas nas caixas de entrada, facilita a colaboração entre colegas de equipe e disponibiliza informações relevantes para todas as partes interessadas.

Para saber mais, acesse nosso guia do Suplemento do Microsoft Outlook para Slack.



App Calendário do Outlook

Com o app Calendário do Outlook para Slack, você fica por dentro do Calendário do Outlook 365 sem sair do workspace. Atualize automaticamente seu status no Slack, participe de chamadas em vídeo, responda a notificações de eventos, saiba quando os detalhes de um evento forem alterados e muito mais.

Saiba mais sobre o Calendário do Outlook para Slack.



OneDrive e SharePoint

Gerencie e armazene os seus arquivos na nuvem com o OneDrive ou o SharePoint, depois compartilhe os arquivos no Slack para adicionar contexto às suas discussões nos canais. Os arquivos continuam armazenados na nuvem, mas é fácil pesquisá-los e visualizá-los no Slack.

Instale os apps do OneDrive e do SharePoint, que você encontra no Slack Marketplace.

Azure no Slack

Azure Active Directory

Use o Azure Active Directory para gerenciar o acesso e a identidade dos membros no Slack. Conecte o app do Azure Active Directory para Slack para provisionar e gerenciar contas de membros no portal do Azure.

Leia Logon único SAML para saber mais.

Azure Boards

Acompanhe as atividades de trabalho nos seus projetos do Azure Boards sem sair do Slack. Vincule um canal a um projeto para receber notificações de atribuição de trabalhos e criar novos itens diretamente no Slack.

Saiba mais sobre o Azure Boards no Slack Marketplace.

Azure Pipelines

Com o Azure Pipelines, é possível criar códigos e compartilhar seus projetos com outras pessoas. Com o app Azure Pipelines para Slack, você pode criar e gerenciar assinaturas de compilações completas, novas versões e aprovações pendentes, além de receber notificações sobre essas atualizações nos canais.

Para começar, instale o app Azure Pipelines.

Azure Repos

Monitore a atividade nos repositórios do Azure Repos em um canal do Slack e receba notificações sempre que houver check-in ou push de código. Você também terá visualizações das solicitações de pull, que podem ajudar a manter as conversas sobre programação no caminho certo.

Baixe o app para configurar o Azure Repos no Slack.

Modelos do Slack para o Microsoft Flow

O Microsoft Flow ajuda você a criar fluxos de trabalho que automatizam tarefas, apps e serviços demorados. Use modelos para conectar o Slack aos produtos Microsoft: e-mail do Office 365, SharePoint e muito mais.

Explore os modelos do Slack para começar.



Microsoft Teams Calls

Instale o app Microsoft Teams Calls no Slack para fazer chamadas do Teams em seu workspace. Você também pode definir o Microsoft Teams Calls como o app de chamadas padrão. Assim, para fazer chamadas do Teams, os membros só precisam clicar no ícone de telefone em um canal ou mensagem direta (MD).