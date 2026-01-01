Slack fonctionne avec de nombreux outils et services Microsoft que vous utilisez déjà quotidiennement. Découvrez comment les associer à Slack afin de centraliser tout ce dont vous avez besoin.



Complément de messagerie Outlook

En envoyant des e-mails dans un espace de travail Slack avec le module de messagerie Microsoft Outlook, vous pouvez extraire d’importants éléments de contexte provenant de boîtes de réception cloisonnées, faciliter la collaboration entre collègues et mettre les informations importantes à la disposition de tous les intervenants.

Pour en savoir plus, accédez à notre guide dédié au Complément Microsoft Outlook pour Slack.



Application Calendrier Outlook

Avec l’application Calendrier Outlook pour Slack, vous pouvez gérer votre calendrier Office 365 sans quitter votre espace de travail. Mettez automatiquement à jour votre statut Slack, rejoignez des appels vidéo, répondez à des notifications d’événements, surveillez les changements apportés aux événements et bien plus encore.

En savoir plus sur le Calendrier Outlook pour Slack.



OneDrive et SharePoint

Utilisez OneDrive ou SharePoint pour gérer et héberger vos fichiers sur le cloud, puis partagez-les dans Slack pour ajouter du contexte à vos discussions dans les canaux. Vos fichiers seront conservés dans le cloud, mais vous pourrez facilement les rechercher et en afficher un aperçu dans Slack.

Installez les applications OneDrive et SharePoint depuis le Slack Marketplace.

Azure dans Slack

Azure Active Directory

Azure Active Directory vous permet de gérer l’accès et l’identité de vos membres dans Slack. Associez l’application Azure Active Directory à Slack afin de gérer les comptes des membres sur le portail Azure.

Pour en savoir plus, lisez l’article sur l’authentification unique SAML.

Azure Boards

Suivez la progression de vos projets Azure Boards sans quitter Slack. Lorsque vous associez un canal à un projet, vous pouvez recevoir une notification lorsqu’une tâche vous est affectée et créer des tâches directement dans Slack.

En savoir plus sur Azure Boards dans le Slack Marketplace.

Azure Pipelines

Avec Azure Pipelines, vous pouvez écrire du code et partager facilement vos projets avec vos collaborateurs. L’application Azure Pipelines pour Slack vous permet de créer et de gérer les abonnements pour les compilations terminées, les versions et les attentes d’approbation. Vous pouvez en outre recevoir des notifications dans des canaux pour chacun de ces événements.

Pour commencer, installez l’application Azure Pipelines.

Azure Repos

Surveillez l’activité de vos dépôts Azure Repos dans un canal Slack et recevez une notification lorsque du code est extrait ou transmis. Vous verrez également un aperçu des requêtes Pull, ce qui vous aidera à vous assurer que les conversations relatives au code restent dans le droit chemin.

Installez l’application pour configurer Azure Repos dans Slack.

Modèles Slack Microsoft Flow

Microsoft Flow vous permet de créer des flux de travail qui automatisent les tâches, les applications et les services qui prennent du temps. Utilisez des modèles pour associer Slack à des produits Microsoft : Office 365 email, SharePoint, etc.

Pour commencer, découvrez les modèles Slack.



Appels Microsoft Teams

Installez l’application Microsoft Teams Calls dans Slack pour lancer des appels Teams directement depuis votre espace de travail. Vous pouvez également désigner Microsoft Teams Calls en tant qu’appli d’appel par défaut afin que les membres puissent lancer des appels Teams au moyen de l’icône téléphone dans un canal ou un message direct (MD).