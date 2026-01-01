Slack es compatible con una gran variedad de herramientas y servicios de Microsoft que usas a diario. Descubre cómo conectarlos a Slack para tenerlo todo en un solo lugar.



Complemento de correo electrónico de Outlook

Al enviar correos a un espacio de trabajo de Slack con el complemento de correo electrónico de Outlook, puedes sacar contextos importantes de bandejas de entrada aisladas, facilitar la colaboración entre compañeros y poner la información relevante a la vista de todas las partes interesadas.

Si quieres información más detallada, visita nuestra guía del complemento de Microsoft Outlook para Slack.



Aplicación del calendario de Outlook

Con la aplicación del calendario de Outlook para Slack, permanecerás al tanto de tu Calendario de Outlook 365 directamente desde tu espacio de trabajo. Actualiza automáticamente tu estado de Slack, únete a videollamadas, responde a notificaciones de eventos, entérate cuando cambien los detalles de los eventos y mucho más.

Más información sobre el calendario de Outlook para Slack.



OneDrive y SharePoint

Gestiona y aloja tus archivos en la nube con OneDrive o SharePoint. A continuación, comparte los archivos en Slack para añadir más información a lo que estás tratando en los canales. Tus archivos se almacenarán en la nube, pero podrás buscarlos y previsualizarlos cómodamente en Slack.

Instala la aplicación de OneDrive y SharePoint desde Slack Marketplace.

Azure en Slack

Azure Active Directory

Utiliza Azure Active Directory para gestionar el acceso y la identidad de los miembros de tu equipo en Slack. Conecta la app de Azure Active Directory para Slack y podrás crear y gestionar las cuentas de los miembros desde el portal de Azure.

Lee Cómo configurar el inicio de sesión único basado en SAML para recibir información detallada.

Azure Boards

Haz un seguimiento de la actividad laboral de tus proyectos de Azure Boards sin salir de Slack. Al vincular un canal a un proyecto, puedes recibir notificaciones cuando se te asigne trabajo y crear nuevos elementos de trabajo directamente desde Slack.

Más información sobre Azure Boards en Slack Marketplace.

Azure Pipelines

Azure Pipelines te permite compartir código y compartir cómodamente tus proyectos con los demás. Con la app de Azure Pipelines para Slack, puedes crear y gestionar suscripciones para compilaciones completadas, lanzamientos y aprobaciones pendientes, además de recibir notificaciones para estas actualizaciones en los canales.

Instálate la app de Azure Pipelines para ponerte manos a la obra.

Azure Repos

Supervisa la actividad del repositorio de Azure Repos en un canal de Slack y recibe notificaciones cada vez que se registre o se inserte una entrada de código. También podrás acceder a vistas previas de las pull requests para que tus conversaciones sobre el código vayan por el buen camino.

Hazte con la app para configurar Azure Repos en Slack.

Plantillas de Slack para Microsoft Flow

Microsoft Flow te ayuda a crear flujos de trabajo que automaticen tareas, aplicaciones y servicios que de otra manera consumirían mucho tiempo. Utiliza plantillas para conectar Slack con productos de Microsoft: correo electrónico de Office 365 y SharePoint, entre otros.

Explora las plantillas de Slack para ponerte manos a la obra.



Microsoft Teams Calls

Instala la app Microsoft Teams Calls en Slack para iniciar llamadas de Teams directamente desde tu espacio de trabajo. También puedes optar por definir Microsoft Teams Calls como app de llamadas predeterminada de forma que los miembros puedan iniciar Teams Calls desde el icono del teléfono en un canal o mensaje directo.