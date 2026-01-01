Slack funciona con muchas de las herramientas y los servicios de Microsoft que usas a diario. Descubre cómo conectarlos a Slack para que tengas todo en un mismo lugar.



Complemento de correo electrónico de Outlook

Cuando utilizas el complemento de correo electrónico de Microsoft Outlook para enviar correos a un espacio de trabajo de Slack, puedes acceder a la información contextual importante que antes estaba aislada en las bandejas de entrada, facilitar la colaboración entre compañeros/as y dar visibilidad a la información importante para todos los grupos de interés.

Para obtener más información, visita nuestra guía del Complemento de Microsoft Outlook para Slack.



Aplicación Calendario de Outlook

Gracias a la aplicación Calendario de Outlook para Slack, te mantendrás al tanto de todo lo que ocurra en tu Calendario de Outlook 365 directamente desde tu espacio de trabajo. Actualiza de forma automática tu estado de Slack, únete a videollamadas, responde a notificaciones de eventos, mira cuándo cambian los detalles de un evento y mucho más.

Obtén más información acerca del Calendario de Outlook para Slack.



OneDrive y SharePoint

Gestiona y aloja tus archivos en la nube con OneDrive o SharePoint y, a continuación, compártelos en Slack para añadir contexto a tus conversaciones en los canales. Los archivos aún se almacenarán en la nube, pero puedes buscarlos y obtener una vista previa fácilmente en Slack.

Instala las aplicaciones OneDrive y SharePoint desde Slack Marketplace.

Azure en Slack

Azure Active Directory

Utiliza Azure Active Directory para administrar el acceso y la identidad de los miembros de tu equipo de Slack. Conecta la aplicación de Azure Active Directory para Slack y podrás proveer y administrar las cuentas de los miembros desde Azure Portal.

Lee Inicio de sesión único basado en SAML para conocer más detalles.

Azure Boards

Mantén un registro de la actividad laboral que se lleve a cabo en tus proyectos de Azure Boards sin necesidad de salir de Slack. Al vincular un canal a un proyecto, puedes recibir notificaciones cuando se te asigne trabajo y crear nuevos elementos de trabajo directamente desde Slack.

Obtén más información acerca de Azure Boards en Slack Marketplace.

Azure Pipelines

Azure Pipelines te permite crear código y compartir fácilmente tus proyectos con otros. Con la aplicación Azure Pipelines para Slack, puedes crear y administrar suscripciones para compilaciones completas, versiones y aprobaciones pendientes, además de recibir notificaciones sobre estas actualizaciones en los canales.

Para empezar, instala la aplicación Azure Pipelines.

Azure Repos

Supervisa la actividad de tu repositorio de Azure Repos en un canal de Slack y recibe notificaciones cada vez que se ingrese o se envíe un código. También accederás a vistas previas de solicitudes pull que pueden ayudarte a mantener tus conversaciones sobre código en el camino correcto.

Descarga la aplicación para configurar Azure Repos en Slack.

Plantillas de Slack para Microsoft Flow

Microsoft Flow te ayuda a crear flujos de trabajo que automaticen tareas que, de otra manera, consumirían mucho tiempo en aplicaciones y servicios. Usa plantillas para conectar Slack con productos de Microsoft: correo electrónico de Office 365, SharePoint, y mucho más.

Explora las plantillas de Slack para empezar.



Microsoft Teams Calls

Instala la aplicación Microsoft Teams Calls en Slack para iniciar Teams Calls directamente desde tu espacio de trabajo. También puedes configurar Microsoft Teams Calls como una aplicación de llamadas predeterminada para que los miembros puedan iniciar Teams Calls desde el icono del teléfono en un canal o mensaje directo.