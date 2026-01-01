Slack è compatibile con molti strumenti e servizi Microsoft che utilizzi già ogni giorno. Scopri come collegarli a Slack per avere ogni cosa in un unico posto.
Componente aggiuntivo dell’e-mail di Outlook
Inviando e-mail a un’area di lavoro di Slack con il componente aggiuntivo dell’e-mail di Microsoft Outlook, puoi portare il contesto importante fuori da caselle di posta isolate, agevolare la collaborazione tra colleghi e rendere le informazioni più importanti visibili a tutti gli stakeholder.
Con l’app Calendario di Outlook per Slack, puoi gestire il calendario di Outlook 365 direttamente dall’area di lavoro. Aggiorna automaticamente lo stato Slack, partecipa a videochiamate, rispondi a notifiche eventi, tieni d’occhio le modifiche dei dettagli degli eventi e alto ancora.
Gestisci e ospita i tuoi file nel cloud con OneDrive o SharePoint, quindi condividi i file in Slack per aggiungere contesto alle discussioni nei canali. I file verranno archiviati nel cloud, ma puoi facilmente cercarli e visualizzarli in anteprima in Slack.
Utilizza Azure Active Directory per gestire l’accesso e l’identità dei membri su Slack. Collega l’app Azure Active Directory per permettere a Slack di effettuare il provisioning degli account dei membri e di gestirli nel portale Azure.
Segui l’attività lavorativa di progetti Azure Boards senza uscire da Slack. Collegando un canale a un progetto, puoi ricevere notifiche quando ti viene assegnato un compito e puoi creare nuovi elementi di lavoro direttamente da Slack.
Azure Pipelines permette di compilare codice e condividere facilmente progetti con altre persone. Con l’app Azure Pipelines per Slack, puoi creare e gestire iscrizioni per compilazioni completate, versioni rilasciate e approvazioni in sospeso. In più, puoi ricevere notifiche nei canali per questi aggiornamenti.
Tieni d’occhio le attività di repository Azure Repos in un canale Slack e ricevi notifiche tutte le volte che viene eseguito il push o l'archiviazione del codice. Potrai anche visualizzare anteprime di richieste pull per aiutarti a mantenere le conversazioni relative al codice sulla strada giusta.
Microsoft Flow aiuta a costruire workflow per automatizzare attività, app e servizi che richiedono tempo. Utilizza i modelli per collegare Slack ai prodotti Microsoft: E-mail di Office 365, SharePoint e altro ancora.