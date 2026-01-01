Saiba mais e compare os planos do Slack disponíveis para decidir o que funciona melhor para a sua equipe.



Produtividade e colaboração

*Mensagens e arquivos no plano gratuito serão armazenados apenas por um ano. Todo o conteúdo de seu workspace que tenha mais de um ano será excluído permanentemente. O histórico de mensagens e arquivos não é limitado nos canais do Salesforce.



Ferramentas com tecnologia de IA



Automação

*Ramificação condicional disponível apenas na nova versão do plano Business+.



Segurança

*Disponível para clientes dos planos gratuito e Pro que conectaram uma organização do Salesforce ao Slack.



Conformidade



Administração

*Disponível para clientes dos planos gratuito e Pro que conectaram uma organização do Salesforce ao Slack.



Planos de sucesso



Suporte

Gratuito Pro Business+ Enterprise+ Clientes com Suporte FedRAMP* Suporte 24h Suporte 24 horas, todos os dias, com resposta em até 4 horas Suporte prioritário 24 horas, todos os dias, com resposta em até 4 horas

*Clientes com suporte FedRAMP não são elegíveis para os Planos de sucesso.