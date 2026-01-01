Planos e recursos do Slack
Saiba mais e compare os planos do Slack disponíveis para decidir o que funciona melhor para a sua equipe.
Produtividade e colaboração
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Histórico de mensagens e de arquivos
|Acesso por 90 dias*
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|Círculos do Slack
|Somente chamadas individuais
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|Clipes de áudio e vídeo
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|Trabalho com pessoas externas
|Somente chamadas individuais
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|Canvas
|Apenas canais e MDs
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|Listas
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|Seções personalizadas da barra lateral
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|Modelos
|Criados pelo usuário
|Criados pelo usuário
|Criado pelo usuário e pelo administrador
*Mensagens e arquivos no plano gratuito serão armazenados apenas por um ano. Todo o conteúdo de seu workspace que tenha mais de um ano será excluído permanentemente. O histórico de mensagens e arquivos não é limitado nos canais do Salesforce.
Ferramentas com tecnologia de IA
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Resumos de conversas
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|Anotações do círculo
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|Destaques
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|Resumos de arquivos
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|Traduções
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|Geração de fluxos de trabalho
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|Etapas do Criador de fluxo de trabalho
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|Respostas da pesquisa
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|Slackbot
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|Pesquisa empresarial
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Automação
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Integrações com outros apps
|10
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|Implantar apps na infraestrutura do Slack
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|Criador de fluxo de trabalho
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|Etapas personalizadas do fluxo de trabalho
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|Ramificação condicional no Criador de fluxo de trabalho*
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*Ramificação condicional disponível apenas na nova versão do plano Business+.
Segurança
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Criptografia de dados em repouso e em trânsito
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|Autenticação de dois fatores
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|Duração da sessão
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|Gerenciamento nativo de dispositivos
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|Logon único (SSO)*
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|Logs de acesso
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|Resposta a eventos anormais
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|Enterprise Mobility Management (EMM)
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|Enterprise Key Management (EKM)
|Complemento
*Disponível para clientes dos planos gratuito e Pro que conectaram uma organização do Salesforce ao Slack.
Conformidade
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Políticas de retenção personalizadas para mensagens e arquivos
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|Residência de dados
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|Exportações de dados para todas as mensagens
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|Exportações de dados para todas as mensagens de um único usuário
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|Prevenção nativa contra perda de dados (DLP)
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|Barreiras de informação
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|Retenções legais
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|API de descoberta
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|Logs de auditoria
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|Conformidade com a HIPAA
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Administração
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Gerenciar permissões de postagem nos canais
|Limitado ao canal #geral
|Limitado ao canal #geral
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|Gerenciamento de usuários com provisionamento SCIM*
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|Grupos de usuários personalizados
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|API de análises administrativas
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|Análise da atividade da mensagem
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|Reivindicação de domínios
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|Funções personalizadas
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|Sinalização de conteúdo
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*Disponível para clientes dos planos gratuito e Pro que conectaram uma organização do Salesforce ao Slack.
Planos de sucesso
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Plano Standard Success
|✓
|✓
|
✓
|Plano Premier Success
|
Complemento
|
✓
|
✓
|Plano Signature Success
|
Complemento
|
Complemento
|
Complemento
Suporte
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Clientes com Suporte FedRAMP*
|Suporte 24h
|Suporte 24 horas, todos os dias, com resposta em até 4 horas
|
Suporte prioritário 24 horas, todos os dias, com resposta em até 4 horas
*Clientes com suporte FedRAMP não são elegíveis para os Planos de sucesso.