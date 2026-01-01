Planes y funciones de Slack
Consulta y compara los planes de Slack disponibles para determinar cuál es el más adecuado para tu equipo.
Productividad y colaboración
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Historial de mensajes y archivos
|Acceso durante 90 días*
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|Juntas de Slack
|Solo individuales
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|Clips de audio y vídeo
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|Trabajo con personas externas
|Solo individuales
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|✓
|Canvas
|Solo canales y mensajes directos
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|Listas
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|Secciones de la barra lateral personalizables
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|Plantillas
|Creadas por el usuario
|Creadas por el usuario
|Creadas por el usuario y el administrador
* Los mensajes y archivos del plan Gratuito solo se almacenarán durante un año. Los contenidos de tu espacio de trabajo que tengan más de un año de antigüedad se eliminarán de forma permanente. El historial de mensajes y archivos no está limitado en los canales de Salesforce.
Herramientas con IA de Slack
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Resúmenes de conversaciones
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|✓
|Notas de la junta
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|✓
|Síntesis
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|Resúmenes de archivos
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|Traducciones
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|Generación de flujos de trabajo
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|Pasos del creador de flujos de trabajo
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|Respuestas de búsqueda
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|Slackbot
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|Búsqueda empresarial
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Automatización
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Integraciones con otras aplicaciones
|10
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|Implementar aplicaciones para la infraestructura de Slack
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|Creador de flujos de trabajo
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|Pasos del flujo de trabajo personalizados
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|Ramificación condicional en el creador de flujos de trabajo*
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* La ramificación condicional solo está disponible en la nueva versión de Business+.
Seguridad
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Cifrado de datos en reposo y en tránsito
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|Autenticación de dos factores
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|Duración de la sesión
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|Gestión nativa de dispositivos
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|Inicio de sesión único (SSO)*
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|Registros de acceso
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|Respuesta ante anomalías
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|Gestión de dispositivos móviles (GDM)*
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|Administración de claves de cifrado (EKM)
|Complemento
* Disponible para los clientes de los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.
Cumplimiento normativo
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Políticas de retención de mensajes y archivos personalizadas
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|Residencia de datos
|✓
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|Exportaciones de datos para todos los mensajes
|✓
|✓
|Exportaciones de datos de todos los mensajes de un determinado usuario
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|Prevención de pérdida de datos nativa (DLP)
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|Barreras de información
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|Retenciones legales
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|Discovery API
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|Registros de auditoría
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|Compatibilidad con la HIPAA
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Administración
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Gestionar los permisos de publicación en los canales
|Limitado al canal #general
|Limitado al canal #general
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|Gestión de usuarios mediante SCIM*
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|Grupos de usuarios personalizados
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|API de análisis de datos de administración
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|Análisis de datos de la actividad de los mensajes
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|Reclamación de nombres de dominios
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|Roles personalizados
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|Marcado de contenido
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* Disponible para los clientes de los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.
Planes Success
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Plan Standard Success
|✓
|✓
|
✓
|Plan Premier Success
|
Complemento
|
✓
|
✓
|Plan Signature Success
|
Complemento
|
Complemento
|
Complemento
Ayuda
|Gratuito
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Clientes con asistencia de FedRAMP*
|Asistencia ininterrumpida
|Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas
|
Asistencia prioritaria de lunes a domingo, las 24 horas del día, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas
* Los clientes con asistencia de FedRAMP no pueden acogerse a los planes Success.