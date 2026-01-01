Consulta y compara los planes de Slack disponibles para determinar cuál es el más adecuado para tu equipo.



Productividad y colaboración

* Los mensajes y archivos del plan Gratuito solo se almacenarán durante un año. Los contenidos de tu espacio de trabajo que tengan más de un año de antigüedad se eliminarán de forma permanente. El historial de mensajes y archivos no está limitado en los canales de Salesforce.



Herramientas con IA de Slack



Automatización

* La ramificación condicional solo está disponible en la nueva versión de Business+.



Seguridad

* Disponible para los clientes de los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.



Cumplimiento normativo



Administración

* Disponible para los clientes de los planes Gratuito y Pro que hayan conectado una organización de Salesforce a Slack.



Planes Success



Ayuda

Gratuito Pro Business+ Enterprise+ Clientes con asistencia de FedRAMP* Asistencia ininterrumpida Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas Asistencia prioritaria de lunes a domingo, las 24 horas del día, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas

* Los clientes con asistencia de FedRAMP no pueden acogerse a los planes Success.