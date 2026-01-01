Piani e funzioni di Slack
Scopri di più e confronta i piani Slack disponibili per scegliere quello che si adatta meglio al tuo team.
Produttività e collaborazione
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Cronologia messaggi e file
|Accesso a 90 giorni*
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|Slack Incontri
|Solo tra due persone
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|Clip audio e video
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|Collaborazione con persone esterne
|Solo tra due persone
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|Canvas
|Solo canali e MD
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|Elenchi
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|Sezioni personalizzabili per la barra laterale
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|Modelli
|Creati dagli utenti
|Creati dagli utenti
|Creati dagli utenti e dagli amministratori
*I messaggi e i file nel piano Free verranno conservati solo per un anno. Tutti i contenuti nell’area di lavoro più vecchi di un anno verranno eliminati in modo permanente. La cronologia dei messaggi e dei file non ha limiti nei canali di Salesforce.
Strumenti basati sull’IA
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Riepiloghi delle conversazioni
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|Note dell’incontro
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|Sintesi
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|Riepiloghi di file
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|Traduzioni
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|Generazione di workflow
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|Passaggi di Workflow Builder
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|Cercare risposte
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|Slackbot
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|Ricerca aziendale
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Automazione
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Integrazioni con altre app
|10
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|Distribuzione di app sull’infrastruttura di Slack
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|Workflow Builder
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|Passaggi personalizzati dei workflow
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|Ramificazione condizionale in Workflow Builder*
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*Ramificazione condizionale disponibile solo nella nuova versione di Business+.
Sicurezza
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Crittografia dei dati inattivi e in movimento
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|Autenticazione a due fattori
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|Durata della sessione
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|Gestione nativa dei dispositivi
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|Single Sign-On (SSO)*
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|Registri degli accessi
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|Risposta agli eventi anomali
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|Enterprise Mobility Management (EMM)
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|Enterprise Key Management (EKM)
|Componente aggiuntivo
*Disponibile per i clienti con piani Free e Pro che hanno connesso un’organizzazione Salesforce a Slack.
Conformità
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Criteri di conservazione personalizzati per file e messaggi
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|Residenza dei dati
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|Esportazioni dei dati per tutti i messaggi
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|Esportazioni dei dati per tutti i messaggi di un singolo utente
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|Prevenzione della perdita dei dati (DLP) nativa
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|Blocco delle informazioni
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|Blocchi a fini giudiziari
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|API Discovery
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|Registri di controllo
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|Conformità a HIPAA
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Amministrazione
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Gestione delle autorizzazioni per postare nei canali
|Limitata al canale #generale
|Limitata al canale #generale
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|Gestione degli utenti con provisioning SCIM*
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|Gruppi di utenti personalizzati
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|API delle statistiche di amministrazione
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|Statistiche delle attività messaggi
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|Richiesta di domini
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|Ruoli personalizzati
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|Segnalazione dei contenuti
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*Disponibile per i clienti con piani Free e Pro che hanno connesso un’organizzazione Salesforce a Slack.
Piani di successo
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Piano di successo Standard
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|✓
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✓
|Piano di successo Premier
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Componente aggiuntivo
|
✓
|
✓
|Piano di successo Signature
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Componente aggiuntivo
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Componente aggiuntivo
|
Componente aggiuntivo
Assistenza
|Free
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Clienti con assistenza FedRAMP*
|Assistenza 24 ore su 24
|Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tempo di prima risposta di 4 ore
|
Assistenza prioritaria 24 su 24, 7 giorni su 7, tempo di prima risposta di 4 ore
*I clienti con assistenza FedRAMP non sono idonei per i Piani di successo.